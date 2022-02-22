İtalya'da Etna Yanardağı yeniden kül ve lav püskürttü

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (INGV) verilerine göre, yanardağın püskürttüğü küller yaklaşık 11 bin metre yüksekliğe ulaştı. Ayrıca yanardağın güneydoğu kraterinden lav akışı olduğu, çok sayıda volkanik depremin de bölgede yaşandığı kaydedildi.