İtalya’da gelinlerden corona virüs protestosu

İtalya’da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle düğünlerinin ertelenmesine öfkelenen çiftler ve düğün organizatörleri ilginç bir protesto düzenledi. Bu kapsamda yaklaşık 20 kadın gelinlik giyerek başkent Roma’daki Aşk Çeşmesi’nin önünde yürüdü.

ntv.com.tr - AFP - Reuters 08.07.2020 - 17:10 | Son Güncelleme : 08.07.2020 - 17:21

İtalya’da gelinlerden corona virüs protestosu - 1

Yeni tip corona virüs pandemisini nedniyle Avrupa’da en kötü etkilenen ülkerden biri olan İtalya’da vaka sayısındaki düşüşe rağmen dört aydır aralarında düğünlerin de yer aldığı toplu organizasyonlara izin verilmiyor. 

İtalya’da gelinlerden corona virüs protestosu - 2

Ancak, bu durumdan ekonomik olarak oldukça oldukça etkilenen gelinlikçiler, müzisyenler, organizatörler ve catering firmaları hükümeti protesto etmek için ilginç bir gösteri düzenledi.

İtalya’da gelinlerden corona virüs protestosu - 3

AIR adlı bi düğün sektörinde faaliyet gösteren firmaların yer aldığı bir dernek tarafından düzenlenen gösteride yaklaşık 20 kadın gelinlik giyerek başkent Roma’daki Aşk Çeşmesi’nin önünde yürüdü. 

İtalya’da gelinlerden corona virüs protestosu - 4

Gelinlerin ellerinde tutuğu pankartlarda “Evlililklerimizi mahvettiniz”, “Hayallerimizi kısıtlayamazsınız” ve “Kiliselerin kapıları düğünlerimize kapalı” gibi öfkeli mesajlar yer aldı.

İtalya’da gelinlerden corona virüs protestosu - 5

KONUK SAYISI 2'YE SINIRLI

Bununla birlikte, Roma'da belediye yetkilileri, kilisede yapılmayan ancak belediye binasında yapılabilecek nikah törenlerine karantina döneminde izin verdi, ancak konuk sayısı sadece ikiyle sınırlandırıldı.

İtalya’da gelinlerden corona virüs protestosu - 6
Diğer taraftan, İtalya’da şu ana kadar 240 bini aşkın Covid-19 vakası ve yaklaşık 35 bin virüs kaynaklı ölüm bildirildi.
İtalya’da gelinlerden corona virüs protestosu - 7
İtalya’da gelinlerden corona virüs protestosu - 8

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