İtalya’da gelinlerden corona virüs protestosu

ntv.com.tr - AFP - Reuters 08.07.2020 - 17:10 | Son Güncelleme : 08.07.2020 - 17:21
Yeni tip corona virüs pandemisini nedniyle Avrupa’da en kötü etkilenen ülkerden biri olan İtalya’da vaka sayısındaki düşüşe rağmen dört aydır aralarında düğünlerin de yer aldığı toplu organizasyonlara izin verilmiyor.
Ancak, bu durumdan ekonomik olarak oldukça oldukça etkilenen gelinlikçiler, müzisyenler, organizatörler ve catering firmaları hükümeti protesto etmek için ilginç bir gösteri düzenledi.
AIR adlı bi düğün sektörinde faaliyet gösteren firmaların yer aldığı bir dernek tarafından düzenlenen gösteride yaklaşık 20 kadın gelinlik giyerek başkent Roma’daki Aşk Çeşmesi’nin önünde yürüdü.
Gelinlerin ellerinde tutuğu pankartlarda “Evlililklerimizi mahvettiniz”, “Hayallerimizi kısıtlayamazsınız” ve “Kiliselerin kapıları düğünlerimize kapalı” gibi öfkeli mesajlar yer aldı.
Bununla birlikte, Roma'da belediye yetkilileri, kilisede yapılmayan ancak belediye binasında yapılabilecek nikah törenlerine karantina döneminde izin verdi, ancak konuk sayısı sadece ikiyle sınırlandırıldı.