İtalya'da kuraklık alarmı: Ülkenin en büyük nehrinde su seviyesi kritik noktada

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, mart ayı başında kuraklık kriziyle mücadele için 4 maddelik yol haritası belirlemişti.

Buna göre, Başbakanlık'ta bu konuyla alakalı ilgili tüm bakanlıkları kapsayacak kontrol mekanizması oluşturulacak ve olağanüstü bir komiser bu mekanizmanın çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu olacak.