İtalya'da kuraklık alarmı: Ülkenin en büyük nehrinde su seviyesi kritik noktada

İtalya'nın kuzeyinden geçen Po Nehri, kar suyu ve yağış azlığı nedeniyle kuraklıktan ciddi şekilde etkilenmeye devam ediyor. Aynı zamanda, ülkenin en büyük nehri olma özelliği taşıyan Po'da, su seviyesinin kritik seviyelere gerilemesiyle bazı bölgelerde tarımsal üretimin oldukça düştüğü belirtildi.

İtalya'da kuraklık alarmı: Ülkenin en büyük nehrinde su seviyesi kritik noktada - 1

İtalya'da geçen yaz baş gösteren kuraklık sıkıntısı, kış aylarında da yağış seviyesinin normale göre düşük olması sebebiyle sürüyor.

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İtalya'da kuraklık alarmı: Ülkenin en büyük nehrinde su seviyesi kritik noktada - 2

SU SEVİYESİ KRİTİK DÜZEYLERE GERİLEDİ

Kuraklıktan en çok etkilenen su kaynağı ise ülkenin en büyük nehri Po. Kaynağını Alpler'deki eriyen kar sularından ve yağışlardan alan Po'nun su seviyesinin kuraklık sebebiyle kritik düzeylere gerilediği belirtiliyor.

İtalya'da kuraklık alarmı: Ülkenin en büyük nehrinde su seviyesi kritik noktada - 3

Basında yer alan haberlerde, Po'nun Lombardiya bölgesi içinden geçen bazı noktalarda su seviyesinin standarda göre yaklaşık 3,2 metre daha az olduğu kaydedildi.

İtalya'da kuraklık alarmı: Ülkenin en büyük nehrinde su seviyesi kritik noktada - 4

Özellikle Piyemonte ile Lombardiya bölgeleri arasındaki Gerola Köprüsü mevkisinde nehir yatağındaki suyun ciddi şekilde azaldığı ve toprakta su azlığından çatlakların oluştuğu görüldü.

İtalya'da kuraklık alarmı: Ülkenin en büyük nehrinde su seviyesi kritik noktada - 5

Ayrıca, Po Nehri'nde su akışındaki net azalmanın uydu görüntülerine de yansıdığı ifade edildi. Avrupa Uzay Ajansının (ESA) gözlem programı Copernicus Sentinel-2 uydusunun çektiği görüntülerde Po'nun seviyesindeki azalmanın net şekilde görüldüğü kaydedildi.

İtalya'da kuraklık alarmı: Ülkenin en büyük nehrinde su seviyesi kritik noktada - 6

PİRİNÇ ÜRETİMİ YÜZDE 30 DOLAYLARINDA DÜŞTÜ

İtalya Ziraatçiler Derneğinin (Coldiretti) verilerine göre, ülkenin tarımsal üretimi için önemli bir kaynak olan Po'daki su seviyesinin azalması, 2022 yazında bölgede sadece pirinç üretiminin yüzde 30 dolayında düşmesine yol açtı.

İtalya'da kuraklık alarmı: Ülkenin en büyük nehrinde su seviyesi kritik noktada - 7

Ülkede iklim araştırmaları yapan CIMA vakfı da şubat ayında Po'yu besleyen kaynaklardan İtalyan Alpleri'ndeki kar oranının yaklaşık yarı yarıya azaldığını ve son 10 yılın ortalamasına kıyasla yüzde 53 daha az kar bulunduğunu açıklamıştı.

İtalya'da kuraklık alarmı: Ülkenin en büyük nehrinde su seviyesi kritik noktada - 8

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, mart ayı başında kuraklık kriziyle mücadele için 4 maddelik yol haritası belirlemişti.
Buna göre, Başbakanlık'ta bu konuyla alakalı ilgili tüm bakanlıkları kapsayacak kontrol mekanizması oluşturulacak ve olağanüstü bir komiser bu mekanizmanın çalışmalarının yürütülmesinden sorumlu olacak.

İtalya'da kuraklık alarmı: Ülkenin en büyük nehrinde su seviyesi kritik noktada - 9

Bu kapsamda "Ulusal Su Yönetim Planı" belirlenecek, ayrıca kuraklıkla mücadele için gerekli çalışmaların hızlandırılması sağlanacak ve su kaynaklarının sorumlu şekilde kullanılması konusunda bilinçlendirme kampanyası başlatılacak.

İtalya'da kuraklık alarmı: Ülkenin en büyük nehrinde su seviyesi kritik noktada - 10
İtalya'da kuraklık alarmı: Ülkenin en büyük nehrinde su seviyesi kritik noktada - 11
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