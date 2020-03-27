İtalya’da nakliye konteynırları yoğun bakım ünitelerine dönüşüyor

İtalya yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında en çok ölümün gerçekleştiği ülke olma konumunu koruyor. Ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 7 bin 500’ü geçerken vaka sayısı 75 bine yaklaştı. Her gün 3 bini aşkın kritik durumdaki hasta yoğun bakıma sevk ediliyor. Durum böyle olunca, ülkedeki yoğun bakım ünitleri yetersiz kalıyor bazı bölgelerde 80 yaşın üzerindeki hastalar yoğun bakıma kabul edilmiyor.