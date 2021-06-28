İtalya'da normalleşmede yeni dönem: Açık havada maske zorunluluğu kaldırıldı

TURİSTLER İTALYA'YA GERİ DÖNDÜ

Hükümet verilerine göre, İtalya'da 12 yaşın üzerindeki nüfusunun üçte biri veya 17 milyon 572 bin 505 kişi dün itibariyle aşılandı.

Uzun süredir ülkeye girişi yasak olan AB, İngiltere, ABD, Kanada ve Japonya'dan gelen turistler, hükümetin aşılı ziyaretçiler veya negatif test edenler için karantina şartını kaldırmasının ardından şimdi geri döndü.