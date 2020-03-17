İtalya'da ölenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 503'e yükseldi Corona virüste son durum)

Dünya genelinde corona virüs yayılmaya devam ediyor. Vaka sayısı 183 bini, ölü sayısı ise 7 bini geçti. İtalya'da yeni tip Corona virüsten ölenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 503'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü’nün iki çalışanında corona virüs tespit edildi. İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle 135 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 988 oldu. İspanya'da ise ölü sayısı 491'e vaka sayısı 11 bin 178'e yükseldi. Brezilya'da ilk ölüm gerçekleşti. Öte yandan Çin'de, yeni tip corona virüse karşı geliştirilen aşının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi. Japonya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı corona virüse yakalandığını duyurdu. İngiltere'de ise 30 gün boyunca zorunlu olamyan küresel sayahatler kısıtlandı.

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ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 17.03.2020 - 20:16

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 183 bini aştı.

Covid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısını 183,737 olarak bildirdi. Siteye göre, Covid-19 nedeniyle toplam 7 bin 178 kişi öldü, 79 bin 911 kişi de iyileşti.

İTALYA'DA 2 BİN 503 KİŞİ ÖLDÜ İtalya'da yeni tip Corona virüsten ölenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 503'e yükseldi.

BREZİLYA'DA İLK ÖLÜM Güney Amerika ülkesi Brezilya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 62 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti. Ülke basınındaki haberlere göre, Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Covid-19 vakalarının en çok görüldüğü bölgelerden Sao Paulo eyaletinde 62 yaşındaki erkek hastanın yaşamını yitirdiği ve bunun ülkede Covid-19'dan kaynaklanan ilk ölüm olduğu duyuruldu.



Öte yandan ülkede 67 yeni koronavirüs vakası daha görüldüğü ve vaka sayısının 301'e yükseldiği belirtildi.

JAPONYA OLİMPİYAT KOMİTESİ BAŞKAN YARDIMCISI'NDA CORONA VİRÜS Japonya Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcısı ve Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima Tokyo'da yaz olimpiyatlarının erteleneyip ertelemeyeceği tartışılırken, kendinin corona virüse yakalandığını açıkladı. Tashima, yaptığı toplantıda "Bugün, test sonucum yeni corona virüs için pozitif olduğunu gösterdi. Hafif ateşim var. Doktorların tavsiyesi üzerine tedaviye yoğunlaşacağım" dedi. Japon yetkililer, temmuz ayında başlayacak olan yaz oyunlarının, virüs nedeniyle ertelenebileceği veya hatta iptal edilebileceği yönündeki spekülasyonlara rağmen planlandığı gibi gerçekleşeceği konusunda ısrar ediyor.

ÇİN'DEN CORONA VİRÜS AŞISI İÇİN BÜYÜK ADIM Çin, corona virüse karşı geliştirdiği ilk aşı için klinik deneylerin yapılması onayladı. People's Daily gazetesinde yer alan haberde, söz konusu deneylerin Çin'in Askeri Sağlık Bilimleri Akademisi'nde araştırmacı olan Chen Wei öncülüğünde yürütüleceği bildirildi.

İSPANYA'DA 500 ÖLÜ İspanya'da yeni tip Corona virüs (Covid-19) vaka sayısının 11 bini geçtiği, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 500'e yükseldiği bildirildi.

DSÖ'DE İKİ VAKA Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, iki çalışanın corona virüse yakalandığını doğruladı.Lindmeier, “Ofisten çıkan çalışanlarımız evdeyken semptomları gösterdi ve onlara Covid-19 tanısı konuldu” açıklamasını yaptı.

İRAN'DA 988 ÖLÜM İran'da yeni tip corona virüs (ovid-19) nedeniyle 135 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 988'e yükseldi. İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 135 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.



Böylece toplam ölü sayısının 988'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1178 artarak 16 bin 169'e ulaştığı bilgisini verdi.



Cihanpur, 5 bin 389 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İRAN 85 BİN MAHKUMU SERBEST BIRAKTI İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, ülkede yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında şu ana kadar cezaevlerindeki 85 bin kişinin ev iznine çıkarıldığını açıkladı.

İsmaili, başkent Tahran'da video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılmasına ilişkin çıkarılan genelge hakkında bilgi verdi.

Cezaevlerinde sadece güvenlik suçlarıyla ilgili bazı mahkumların kaldığını aktaran İsmaili, "Güvenlik suçlarıyla ilgili mahkumların yüzde 50'si de bu izinden faydalandırıldı." dedi. İsmaili, şu ana kadar cezaevlerindeki 85 bin kişinin çıkarılan genelge kapsamında geçici olarak serbest bırakıldığını belirtti.

İran’da şu ana kadar corona virüsten 853 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı 14 bin 991 olarak bildirildi.

CORONA VİRÜS SALGINI AVRUPA ÜLKELERİNİ ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR Avrupa'da yeni tip Coronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı artarken, salgının yayılmaya devam etmesi ülkeleri de olumsuz etkiliyor.

Almanya'daki Robert-Koch Enstitüsü (RKI), yeni tip koronavirüs risk seviyesini bugünden itibaren "orta"dan "yüksek" düzeye çıkardı. RKI Başkanı Lothar Wieler, ülkedeki corona virüs vakalarının arttığına işaret ederek, sayının RKI'ye bildirilenlerden daha fazla olduğunu varsaydıklarını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da ülke dışında bulunan ve dönemeyen binlerce Alman vatandaşının "hava köprüsü" kurularak geri getirilmesi için 50 milyon euro ayırdığını açıkladı. Bakanlık ayrıca, vatandaşlara seyahat etmeme ve evde kalma çağrısında bulundu.

Alman otomobil devi Volkswagen, cuma gününden itibaren üretimi durdurma kararı aldığını bildirirken, mobilya şirketi IKEA da virüsün yayılmasını önlemek ve çalışanlarını korumak amacıyla Almanya'daki 53 şubesini bir sonraki duyuruya kadar kapatma kararı aldı. Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin takımı ile teknik ekibinin, bir futbolcuda koronavirüs tespit edildiği için 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.

YUNANİSTAN'DA ÖNLEMLER ARTIYOR Vaka sayısının 352'ye, yaşamını kaybedenlerin sayısının ise 4'e ulaştığı Yunanistan'da da salgına karşı önlemler artırıldı.Ek önlemler kapsamında, ülkedeki tüm dini topluluklara ait ibadethanelerde toplu dini törenler ve nikah merasimleri ikinci bir emre kadar durduruldu. Hükümet kararı ile ayrıca, yarından itibaren eczane, fırın, market ve yakıt istasyonları dışında tüm dükkanlar ve turistik konaklama mekanları da kapatılacak.

Vaka sayısının 24'e ulaştığı Kuzey Makedonya'da da hükümet, salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirler aldı.Bu kapsamda, daha önce açık kalacağı duyurulan kara sınır kapılarının da kapatılmasıyla ülkedeki tüm sınır kapıları transit yük taşıyıcılar, diplomatlar ve İçişleri Bakanlığının izni olanlar dışında herkese kapatıldı. Başkent Üsküp'deki havalimanının da 48 saat içinde kapatılacağı ve sadece kargo, ilaç, insani yardım ve boş uçuşlara izin verileceği bildirildi.

AİR FRANCE UÇUŞARININ YÜZDE 80'İNİ İPTAL ETTİ Avrupa'da corona virüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'da Kovid-19 tespit edilen milletvekili sayısı 26'ya yükseldi. Bu arada, Fransa Ulaşım İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Jean Baptiste Djebbari, salgın nedeniyle "Air France" hava yolu şirketinin uçuşlarının yüzde 80'ini, Fransız Ulusal Demir Yolu Şirketinin (SNCF) ise tren seferlerinin yüzde 50'sini iptal ettiğini duyurdu.

JOHNSON'DAN 'KARANTİNA' TAVSİYESİ İngiltere Başbakanı Boris Johnson, halktan bar, kulüp, restoran ve tiyatro gibi mekanlara gitmekten kaçınmasını isterken, bu tür mekanları kapatma yönünde bir kararı almak için erken olduğunu belirtti. Johnson, ülkenin yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalığına karşı aldığı tedbirleri bir adım ileri taşıyarak ateşi veya öksürüğü olan birinin yaşadığı hanedeki herkesin 14 gün kendisini karantinaya almasını tavsiye etti.

Vatikan'ın ardından Avrupa'nın en küçük bağımsız ülkesi olan ve yaklaşık 35 bin nüfuslu Monaco'nun devlet bakanı Serge Telle'nin corona virüse yakalandığı açıklandı. Monaco Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamada Serge Telle'in evde karantina altında olduğu, görüşmelerine video konferans üzerinden devam ettiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

67 MİLYONLUK FRANSA KARANTİNADA Fransa'da corona virüs nedeniyle serbest dolaşıma sınırlandırma getiriliyor. Ülke genelinde bugün yerel saatel 12.00'den itibaren 15 gün serbest dolaşım sınırlandırılacak. Zorunlu haller dışında dışarı çıkanlar cezalandırılacak. Tedbirlerin kontrolü için 100 bin polis ve jandarma görevlendirildi.

Pazar günü yapılması planlanan yerel seçimlerin ikinci turunun ileri bir tarihe ertelendiğini açıklayan Macron, salgına karşı "savaşta" olduklarını ve bununla mücadele edilmesinin önemine işaret etti. Macron, ülkede tartışmalara neden olan emeklilik reformunun askıya alındığını aktardı. Maskelerin doktorlara ve sağlık çalışanları için temin edileceğini ifade eden Macron, yarın 12.00'den itibaren Schengen bölgesinin ve Avrupa Birliği (AB) sınırlarının kapatılacağını, AB üyesi ülkeleriyle AB dışındaki ülkeler arasındaki seyahatlerin 30 gün boyunca askıya alındığını belirtti.

300 MİLYON EURO KAYNAK Macron, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen şirketlere birçok kolaylık sağlanacağını ve mali yardımlarda bulunacaklarını, bunun için 300 milyon euro kaynak ayırdıklarını söyledi.



Salgınla mücadelenin kazanılacağını ve halkın paniğe kapılmaması gerektiğini kaydeden Macron, yarından itibaren şirketlerin elektrik, gaz ve kira ödemelerinin askıya alınacağını sözlerini ekledi.

TEDBİRLERİN KONTROLÜ İÇİN 100 BİN POLİS VE JANDARMA Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandıran uygulamanın kontrol edilmesi için 100 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğini bildirdi.



Castaner, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasına ilişkin alınan karar hakkında açıklamalarda bulundu.

Diğer yandan Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e, vaka sayısı ise 6 bin 633'e yükseldi.

Fransa'da salgın nedeniyle tüm okul, kafe, restoran, bar, gece kulübü, sinema ve ticari iş yerlerinin kapatılmasına, sadece market, eczane, banka ve benzin istasyonlarının açık bırakılmasına karar verilmişti.

135 EUROYA KADAR CEZA Zorunlu haller dışında dışarı çıkanların 135 euroya kadar para cezasına çarptırılacağını ifade eden Castaner, bu uygulamanın kontrol edilmesi için ülke genelinde 100 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğini belirtti.



Diğer yandan Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 148'e, vaka sayısı ise 6 bin 633'e yükseldi.



Fransa'da salgın nedeniyle tüm okul, kafe, restoran, bar, gece kulübü, sinema ve ticari iş yerlerinin kapatılmasına, sadece market, eczane, banka ve benzin istasyonlarının açık bırakılmasına karar verilmişti.

LE PEN KENDİNİ KARANTİNAYA ALDI Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, son günlerde virüse yakalanan kişilerle temas kurduğu için tedbir amacıyla kendi karantinaya aldığını açıklarken, Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Opel ve Vauxhall markalarını bünyesinde barındıran PSA Grubu, Fransa'daki tüm fabrikalarını 2 ay boyunca kapatacağını belirtti.

POLONYA ÇEVRE BAKANI WOS DA CORONA VİRÜSE YAKALANDI Polonya Çevre Bakanı Michal Wos'un corona virüs testi pozitif çıktı. Wos, durumunun iyi olduğunu açıklarken, Bakan’ın irtibat kurmuş olabileceği kişiler karantinaya alındı. Polonyalı Bakan, Twitter hesabında yaptığı açıklamayla testinin pozitif çıktığını belirtti. “İrtibatta bulunduğum Devlet Ormanları Kurumu’ndaki bir görevlide corona virüs tespit edilmesi üzerine önceki gün kendimi karantinaya alarak test yaptırdım. Testin sonucu pozitif. Kendimi iyi hissediyorum” açıklamasında bulunan Michal Wos, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti ve tüm hastalarla dayanışma içerisinde olduğunu belirtti.

VİRÜSTEN 4. ÖLÜM Geçtiğimiz haftadan itibaren corona virüs yayılmasını önleme amacıyla okulların, sinemaların, kafeteryaların, alışveriş merkezlerinin kapatılması, uluslararası tüm uçak ve tren seferlerinin askıya alınması, ülkeye hiçbir yabancının girişine izin verilmemesi gibi oldukça sert tedbirler alınan Polonya’da, tüm yurt içi uçak seferleri ikinci bir karara kadar askıya alındı.



Halkın neredeyse tamamının evlere kapandığı, hayatın adeta durma noktasına geldiği ülkede pek çok kamu kurumu ya faaliyetlerini askıya aldı ya da haftanın belirli günlerinde, belirli saatler arasında hizmet vermeye başladı.

Polonya’da şimdiye kadar corona virüs vakası tespit edilen kişi sayısı 177 olurken, dün saatlerinde 67 yaşındaki bir erkek hastanın hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 4’e yükseldi. Ülkede yaklaşık 800 kişi hastanelerde müşahade altında tutulurken, 8 bin kişi de evlerinde karantinaya alınmış durumda.

ABD'DE CAN KAYBI 85'E YÜKSELDİ ABD'de virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı en son rakamlara göre, ABD genelindeki Covid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor. Yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı vaka sayısının 4 bin 661, can kaybının ise 85'e yükseldiği bildirildi.

Pazartesi gecesi yapılan son güncellemeye göre, ülkede şu ana kadar Batı Virginia dışında bütün eyaletlerde corona virüs bulunan hasta rapor edilirken, toplam vaka sayısı 4 bin 600'ü geçti. ABD genelindeki corona virüs kaynaklı ölü sayısı 85, vaka sayısı ise 4 bin 661'e yükseldi. Söz konusu ölümlerin 48'i virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, bunu 10 ölümle New York ve 7 ölümle California takip ediyor.

Vaka sayısında 950 rakamıyla New York "en fazla vaka rapor edilen" eyalet olurken, 909 vaka ile Washington eyaleti ikinci sırada yer aldı. Öte yandan, ülke genelinde pazartesi gününden itibaren birçok eyalette yaygın olarak corona virüs test kitlerinin dağıtımına başlandığı ve test yapılan hasta sayısı arttıkça vaka sayısının da artacağı belirtiliyor.

NEW JERSEY'DE KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ New Jersey Valisi Phil Murphy, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla kısmi sokağa çıkma yasağı ilan etti. Vali Murphy, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19'un yayılmasını yavaşlatmak için emrediyorum" ifadesini kullanarak, eyaletteki tüm okulların, eğlence ve sosyal yerlerin kapatıldığını duyurdu.

Acil ihtiyaçların karşılanacağı belli başlı mağazaların dışında ilgili yerlerin saat 20.00'den sonra kapatılmasının zorunlu olduğunu belirten Murphy, 50 kişi ve üstü katılımın olacağı her türlü etkinliğin ikinci bir emre kadar yasaklandığının altını çizdi.

SİLAH SATIŞLARI ARTTI Öte yandan salgın nedeniyle asayiş endişesi içinde olan ve bazı Amerikalıların silah satın almaya yöneldiği kaydedildi.



Sosyal medya hesaplarından, silah mağazalarının önünde oluşan kuyrukların fotoğrafları paylaşılırken, özellikle California, New York ve Washington gibi virüs salgınının en çok görüldüğü eyaletlerde silah satışlarında artış olduğu iddia edildi.

TUVALET KAĞIDI BULAMAYINCA POLİS ACİL HATTINI ARADILAR Oregan eyaletinde bazı vatandaşların salgın paniği ile mağazalarda tuvalet kağıdı kalmadığı için acil durum hattı 911'i aramaları polis departmanını kızdırdı.



Oregon polisi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Bu duyuruyu yapmak zorunda kaldığımıza inanması gerçekten güç: tuvalet kağıdınız bitti diye lütfen 911'i aramayı bırakın. Yardımımız olmadan hayatta kalabilirsiniz." ifadelerini kullandı.