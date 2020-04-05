İtalya'da ölü sayısı 16 bine yaklaştı (Corona virüste son durum)

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 1 milyon 245 bini aştı, ölü sayısı 67 bini geçti. Günlük ölüm rakamlarının düşmeye devam ettiği İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 15 bin 887'ye yükseldi. ABD'de salgında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1340 artarak 8 bin 503'e çıktı. Diğer taraftan İngiltere'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 621 artarak 4 bin 934 oldu. Öte yandan,İspanya'da can kaybı 12 bin 418'e, Fransa'da ise 7 bin 560'a ulaştı. Bununla birlikte İran'da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 603'e çıktı.

Anadolu Ajansı

Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 1 milyon 245 bini aştı, can kaybı 67 bin 910'a yükseldi. Hastalığı yenenlerin sayısı ise 256 bini geçti.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 16 BİNE YAKLAŞTI

Günlük ölüm rakamlarının düşmeye devam ettiği İtalya'da Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 525 artarak 15 bin 887'ye yükseldi.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 8 BİNİ AŞTI

ABD'de yeni tip corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1340 artarak 8 bin 503'e yükseldi.
Can kaybı bakımından da New York 3 bin 565 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, bu eyaleti 846 kayıp ile New Jersey ve 540 kayıp ile Michigan izliyor.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 4 BİNİ AŞTI

İngiltere'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 621 artarak 4 bin 934 oldu, vaka sayısı da 5 bin 903 artarak 47 bin 806'ya yükseldi. Ülkede, kısmi karantina kararının etkileri görülmeden önce vaka ve ölü sayısının birkaç hafta daha artmaya devam etmesi bekleniyor.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ise 27 Mart'ta Covid-19 testleri pozitif çıkmıştı. Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock iyileşirken, Başbakan Johnson hala ateşi olduğunu ve bir süre daha kendini izole edeceğini açıklamıştı.

İRAN'DA 3 BİN 603 ÖLÜM

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 151 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam ölü sayısının 3 bin 603'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 483 artarak 58 bin 226'ya ulaştığı bilgisini verdi.


Cihanpur, hastalardan 4 bin 57'sinin durumunun ağır olduğunu belirterek 22 bin 11 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar 189 bin 790 Covid-19 testi yapıldığını kaydetti.

"YÜKSEK RİSK BULUNMAYAN İŞLETMELER FAALİYETLERİNE BAŞLAYABİLECEK"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için alınan sağlık tedbirlerinin yanında ticari faaliyetlerin de sürdürülebileceğini belirterek "İnsanların topluca bulunmasını gerektirmeyen ve yüksek risk bulunmayan işletmeler Tahran'da 18 Nisan, diğer eyaletlerde 11 Nisan'da faaliyetlerine başlayabilecekler" dedi.



Gerekli tedbirlere riayet etme şartıyla bazı ticari işletmelerin gelecek günlerde faaliyetlerine başlayabileceğini dile getiren Ruhani, "İnsanların topluca bulunmasını gerektirmeyen ve yüksek risk bulunmayan işletmeler, Tahran'da 18 Nisan, diğer eyaletlerde 11 Nisan'da faaliyetlerine başlayabilecekler" diye konuştu.

İRAN'DA FİRAR EDEN 74 MAHKUMDAN 49'U YAKALANDI

Tasnim Haber Ajansına konuşan Kürdistan eyaleti Genel Başsavcısı Muhammed Cebbari, "Sakız Cezaevi'nden kaçan 74 mahkumdan 49'u güvenlik güçleri tarafından yakalandı" dedi. Sakız ilçesindeki cezaevinde tutulan mahkumların, 27 Mart Cuma günü, Covid-19 korkusuyla isyan çıkararak kaçtığı açıklanmıştı.

Aynı nedenle daha önce de cezaevi firarlarının yaşandığı ülkede şu ana kadar 85 bin mahkum salgınla mücadelede alınan tedbirler kapsamında evlerine gönderilirken, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de önceki gün 10 bin kişi için af kararı çıkarmıştı.

İTALYA'DA CAN KAYBI 15 BİNİ AŞTI

İtalya'da, son 24 saatte 681 kişi daha yaşamını yitirirken, toplam can kaybı 15 bin 362'ye yükseldi.

Salgının başından beri toplam 124 bin 632 kişiye virüs bulaştığı, iyileşenlerin sayısının ise 20 bin 996'ya ulaştığı açıklandı.

LOMBARDİYA'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU

İtalya'da salgında en ağır kaybı veren Lombaridya'da maskeyle dışarı çıkmak zorunlu hale getirildi..Ancak eczanelerde maske bulunamıyor. Papa ise paskalya öncesinde son pazar ayinini yönetti. Diğer yandan hükümet mayıs ayında kademeli bir normalleşme süreci üzerinde çalışıyor.

İSPANYA'DA BİR GÜNDE 674 ÖLÜM

İspanya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısındaki artış oranı art arda 4 gündür düşüş gösterirken, düne nazaran 674 artışla 12 bin 418 oldu. Covid-19 hastalarında ölü sayısında 2 Mart'tan, vaka sayısında da 25 Şubat'tan bu yana günlük oranlar açısından en düşük artışlar tespit edildi.

Diğer yandan vaka sayısı düne göre 6 bin 23 artışla 130 bin 759'a yükseldi. Vaka sayısında düne nazaran yüzde 4,83'lük artış tespit edilirken, bu da 25 Şubat'tan bu yana en düşük vaka artışı olarak kayıtlara geçti. Mevcut durumda Covid-19 hastalarından 6 bin 861'i (düne göre 329 artış) yoğun bakımda olmak üzere toplam 58 bin 744'ü hastanede tedavi görürken, taburcu olanların toplam sayısı düne nazaran 3 bin 861 artışla 38 bin 80 oldu.

Fransa'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı 68 bin 605'e, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 438'e çıktı.

İNGİLTERE'DEKİ CAN KAYIPLARINDA 'EN YÜKSEK ARTIŞ'

Can kayıpları ayrıca İngiltere'de 708 artarak 4 bin 313'e, Hollanda'da 164 artarak bin 651'e, Belçika'da 140 artarak bin 283'e, Almanya'da 55 artarak bin 330'a yükseldi.

Bu arada, İngiltere'de son 24 saatte kaydedilen 708 can kaybı vakası, şimdiye kadarki 'en yüksek günlük artış' oldu.

ABD'DE SALGININ MERKEZİ NEW YORK 

ABD genelindeki eyaletlere bakıldığında, ülkede salgının en fazla etkili olduğu bölgeler arasında New York ve komşusu New Jersey öne çıkıyor.
New York eyaletinde vaka sayısı 11 bin 299 artışla bugün 114 bin 775'e çıkarken, New York'u 34 bin 124 vakayla New Jersey, 14 bin 225 vakayla Michigan takip ediyor.

DÜNYADA ÖLÜ SAYISI 65 BİNi AŞTI

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı, dünya genelinde 65 bini aştı.

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