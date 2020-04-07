İtalya'da ölü sayısı 17 bini geçti (Corona virüste son durum)

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı 78 bini aştı, vaka sayısı ise 1 milyon 378 bini geçti. İtalya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi. Diğer taraftan ABD'de bir günde 1300'den fazla ölüm gerçekleşti. Bununla birlikte, New York'ta 731 kişi hayatını kaybederken bu rakam eyalette "en fazla ölümün yaşandığı gün" olarak kayıtlara geçti. Öte yandan, İran, İngiltere ve İspanya'da ise vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor.

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Anadolu Ajansı 07.04.2020 - 17:04

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı 1 milyon 378 bin 527 oldu. Virüs nedeniyle 78 bin 110 kişi hayatını kaybederken 294 bin 355 kişi de iyileşti.





(Fotoğraflar Wuhan ve Pekin'den)

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 17 BİNİ AŞTI İtalya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi.

İNGİLTERE'DA ÖLÜ SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 786 artarak 6 bin 159'a yükseldi.

ABD İLK SIRADA Dünya genelinde salgının en fazla görüldüğü ABD'de, vaka ve ölümlerin neredeyse yarısı New York'ta görülüyor.



ABD genelinde ise John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, 368 bin 533 kişide Covid-19 görülürken 11 bin sekiz kişi ise virüs yüzünden hayatını kaybetti.

New York'ta yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir günde 731 kişi hayatını kaybederken bu rakam eyalette "en fazla ölümün yaşandığı gün" olarak kayıtlara geçti.









New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette Covid-19 vakalarının sayısının 138 bin 836'ya yükseldiğini söyledi. Bir günde 731 kişinin hayatını kaybettiğini ve bu rakamın New York'ta en fazla ölümün yaşandığı gün olarak kayıtlara geçtiğini belirten Cuomo, toplam ölümlerin sayısının ise 5 bin 479'a yükseldiğini ifade etti.







İSPANYA İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 739 artarak 13 bin 798'e yükseldi.

İRAN İran'da son 24 saatte yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 artarak 3 bin 872'ye yükseldi.

ÇİN'DE OCAK AYINDAN BU YANA ÖLÜM TESPİT EDİLMEDİ Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki Covid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölüme rastlanmadığı bildirildi.

Komisyon ayrıca bugün 32 yeni Covid-19 vakasıyla toplam sayısının 81 bin 740'e yükseldiğini, 89 kişinin bugün tedavi edildiğini açıkladı.



Covid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de virüs salgını büyük oranda kontrol altına alındı.

BM GÜVENLİK KONSEYİ İLK KEZ GÖRÜŞECEK BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in salgının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği ve 2.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hiçbir adım atmamakla eleştirilen BM Güvenlik Konseyi, perşembe günü Covid-19'u video konferans yoluyla yapacağı kapalı oturumda ele alacak. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in salgının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği ve 2. Dünya Savaşı'ndan beri en zorlu kriz olduğu uyarılarına rağmen, uluslararası barış ve güvenliği korumakla yükümlü BM Güvenlik Konseyi, uzun bir süre Covid-19 konusunda adım atmadı.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hiçbir adım atmamakla eleştirilen BM Güvenlik Konseyi, perşembe günü Covid-19'u video konferans yoluyla yapacağı kapalı oturumda ele alacak.

NORVEÇ: KONTROLÜ SAĞLADIK Norveç Sağlık Bakanı Bent Höie, ülkedeki yeni tip corona virüs salgınını kontrol altına aldıklarını bildirdi.



Höie, tedbirler öncesinde ülkede bir kişinin 2,5 kişiye virüsü bulaştırdığını, geçen ay alınan sert tedbirlerin ardından ise bu rakamın 0,7'ye düştüğünü söyledi.



Höie, “Sert tedbirleri almasaydık, Avrupa’nın diğer ülkelerinde yaşananları yaşayacaktık.” değerlendirmesini yaptı. Güncel istatistiksel verilere göre, Norveç’te corona virüs vakalarının artmadığının görüldüğünü vurgulayan Höie, virüs nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısının gelecek günlerde azalacağını söyledi. 5 milyon 368 bin nüfusu olan, yaklaşık 111 bin kişiye test yapan Norveç'e, 5 bin 755 test pozitif çıktı. Ülkede, 59 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

NEW YORK 5 BİNE YAKLAŞTI New York'ta Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 5 bin kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 130 bini geçti. Dünya genelinde salgının en fazla görüldüğü ABD'de, vaka ve ölümlerin neredeyse yarısı New York'ta görülüyor. New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette 130 bin 689 kişinin corona virüse yakalandığını, 4 bin 758 kişinin de öldüğünü söyledi. Okulların ve açık kalması zorunlu olmayan iş yerlerinin 29 Nisan'a kadar kapalı kalacağını belirten Cuomo, sosyal mesafe kurallarına uymayanların ise 1000 dolara kadar para cezası ödeyeceğini ifade etti.