İtalya'da ölü sayısı 17 bini geçti (Corona virüste son durum)

Anadolu Ajansı 07.04.2020 - 17:04 | Son Güncelleme : 07.04.2020 - 19:31
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının sayısı 1 milyon 378 bin 527 oldu. Virüs nedeniyle 78 bin 110 kişi hayatını kaybederken 294 bin 355 kişi de iyileşti.
(Fotoğraflar Wuhan ve Pekin'den)
Dünya genelinde salgının en fazla görüldüğü ABD'de, vaka ve ölümlerin neredeyse yarısı New York'ta görülüyor.
ABD genelinde ise John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, 368 bin 533 kişide Covid-19 görülürken 11 bin sekiz kişi ise virüs yüzünden hayatını kaybetti.
Norveç Sağlık Bakanı Bent Höie, ülkedeki yeni tip corona virüs salgınını kontrol altına aldıklarını bildirdi.
Höie, tedbirler öncesinde ülkede bir kişinin 2,5 kişiye virüsü bulaştırdığını, geçen ay alınan sert tedbirlerin ardından ise bu rakamın 0,7'ye düştüğünü söyledi.
Höie, “Sert tedbirleri almasaydık, Avrupa’nın diğer ülkelerinde yaşananları yaşayacaktık.” değerlendirmesini yaptı.
Güncel istatistiksel verilere göre, Norveç’te corona virüs vakalarının artmadığının görüldüğünü vurgulayan Höie, virüs nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısının gelecek günlerde azalacağını söyledi.
5 milyon 368 bin nüfusu olan, yaklaşık 111 bin kişiye test yapan Norveç'e, 5 bin 755 test pozitif çıktı. Ülkede, 59 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
New York'ta Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 5 bin kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 130 bini geçti.
Dünya genelinde salgının en fazla görüldüğü ABD'de, vaka ve ölümlerin neredeyse yarısı New York'ta görülüyor.
New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette 130 bin 689 kişinin corona virüse yakalandığını, 4 bin 758 kişinin de öldüğünü söyledi.
Okulların ve açık kalması zorunlu olmayan iş yerlerinin 29 Nisan'a kadar kapalı kalacağını belirten Cuomo, sosyal mesafe kurallarına uymayanların ise 1000 dolara kadar para cezası ödeyeceğini ifade etti.