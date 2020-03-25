İtalya'da ölü sayısı 7 bin 503'e yükseldi
(Corona virüste son durum)

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında can kaybı 21 bini geçti. İtalya'da virüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 683 artarak 7 bin 503'e yükseldi. Fransa'da ölenlerin sayısı son 24 saatte 231 artarak bin 331'e yükseldi. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu 71 yaşındaki Galler Prensi Charles'ın corona virüse yakalandığı duyuruldu. İspanya'da son 24 saatte corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 738 artarak 3 bin 434'e yükseldi. Böylece İtalya'nın ardından İspanya da ölü sayısında Çin'i geçmiş oldu. Ülkede olağanüstü hal 11 Nisan'a kadar uzatıldı. İran ülkedeki ölü sayısının 2 bin 77'ye yükseldiğini duyurdu. Can kaybının bini geçtiği, vaka sayısının da 70 bine yaklaştığı ABD'de, iki eyalette daha "Büyük Felaket" ilan edildi.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 25.03.2020 - 17:35 | Son Güncelleme : 26.03.2020 - 05:50

Corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 21 bini aştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 200'e, vaka sayısı ise 468 bin 905'e ulaştı.

İTALYA'DA SON DURUM: ÖLÜ SAYISI 7 BİN 503'E YÜKSELDİ

İtalya'da yeni tip Corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 683 artarak 7 bin 503'e yükseldi.

Ülkede Corona virüs vaka sayısı 57 bin 521'e ulaştı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların toplam sayısı 74 bin 386’ya çıktı.

FRANSA'DA BİR GÜNDE 231 KİŞİ ÖLDÜ

Fransa'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 231 artarak bin 331'e yükseldi

İSPANYA'DA OHAL UZATILDI

Virüsten en çok etkilenen İspanya'da corona virüse bağlı ölümler artmaya devam ediyor.

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 738 artışla 3 bin 434'e çıktığı belirtildi. 

Son rakamlarla birlikte İspanya da ölü sayısında salgının merkezi Çin'i geçmiş oldu. 

Çin'de açıklanan son rakamlara göre ölü sayısı 3 bin 281 oldu. 

Salgınla mücadele kapsamında 14 Mart'ta ilan edilen ve 29 Mart'ta sona erecek olağanüstü hal 11 Nisan'a kadar uzatıldı.

İNGİLTERE'DE CAN KAYBI 465'E YÜKSELDİ

İngiltere'de yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 artarak 465'e çıktı. 

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu'nun açıklamasına göre, vaka sayısı da bin 452 artarak 9 bin 529 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 135'e çıktı. 

PRENS CHARLES CORONA VİRÜSE YAKALANDI

Corona virüs son olarak İngiliz kraliyet ailesine sıçradı. 

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 71 yaşındaki oğlu Prens Charles'ın corona virüse yakalandığı duyuruldu. 

Kraliyette taht sırasında birinci olan Galler Prensi Charles'ın eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın testinin negatif çıktığı belirtildi. 

İngiltere'de ayrıca 21 yaşında bir genç kadının corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. 

The Sun'ın haberine göre genç kadının daha önceden kronik bir rahatsızlığı bulunmuyordu. 

TAHRAN'DA GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Corona virüs tedbirleri kapsamında İran'ın başketinde, eyalet dışına çıkışlar yasaklandı.

Yapılan açıklamada, ''Tahran'da akaryakıt tankerleri ile güvenlik güçleri ve sağlık personeline ait araçlar haricindeki tüm araçların eyalet dışına çıkışları yasaklandı'' ifadeleri yer aldı. 

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan'da ise corona virüs önlemleri kapsamında başta başkenti Riyad olmak üzere  Mekke ve Medine'yi kapattı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİNİ GEÇTİ

İran Sağlık Bakanlığı ülkede son 24 saatte 143 kişinin corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkede ölü sayısı 2 bin 77'ye yükseldi. 

Ülkede toplan corona virüs vaka sayısı da 27 binin üzerine çıktı. 

ALMANYA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Almanya'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 artarak 149'a yükseldi. 

Ülkede son 24 saatte 4 bin 191 vaka tespit edildi böylece toplam vaka sayısı da 31 bin 554 oldu.

ABD'DE CAN KAYBI 1000'İ GEÇTİ

ABD'de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 27, vaka sayısı ise 68 bin 203'e yükseldi.

İKİ EYALETTE DAHA "BÜYÜK FELAKET" İLANI

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas ve Florida'da corona virüs sebebiyle "Büyük Felaket" ilan edilmesi talebine onay verdi. 

Ülkede daha önce Washington, New York, California, Iowa ve Lousiana eyaletlerinde "Büyük Felaket" ilan edilmişti

SALGIN İSRAİL'DE YAYILIYOR

İsrail'de yeni tip Corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 2 bini aşarken, ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen bir hastanın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yerel basında söz konusu kişinin 85 yaşında bir erkek hasta olduğu ve Covid-19 teşhisiyle dün hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail'de böylece Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 5’e yükseldi. İlk ölümün 20 Mart'ta kaydedildiği İsrail'de, bu sabah da 76 yaşında bir erkek hasta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

AFRİKA'DA COVİD-19 VAKALARI 2 BİN 500'E YAKLAŞTI

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Africa CDC), Twitter hesabından yapılan açıklamada, virüsün şimdiye kadar 43 ülkeye yayıldığı ve 14 ülkede ölüme yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada, vaka sayısının kıta genelinde 2 bin 412'ye, ölü sayısının da 64'e çıktığı belirtildi.

14 ülkede 203 kişinin ise iyileştiği aktarılan açıklamada, en fazla vakanın Güney Afrika'da görüldüğü vurgulandı.

Öte yandan Güney Afrika'da son 24 saatte vaka sayısı 165 artarak 709'a ulaştı.

Bu ülkenin ardından virüsün en fazla görüldüğü yerler Mısır, Cezayir, Fas, Senegal, Burkina Faso ve Tunus olarak sıralandı.

RUSYA'DA VAKA SAYISI ARTIYOR

Rusya'da yeni tip corona virüsü salgınına yakalananların sayısı 658'e yükseldi.

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