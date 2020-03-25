İSPANYA'DA OHAL UZATILDI

Virüsten en çok etkilenen İspanya'da corona virüse bağlı ölümler artmaya devam ediyor.

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 738 artışla 3 bin 434'e çıktığı belirtildi.

Son rakamlarla birlikte İspanya da ölü sayısında salgının merkezi Çin'i geçmiş oldu.

Çin'de açıklanan son rakamlara göre ölü sayısı 3 bin 281 oldu.

Salgınla mücadele kapsamında 14 Mart'ta ilan edilen ve 29 Mart'ta sona erecek olağanüstü hal 11 Nisan'a kadar uzatıldı.