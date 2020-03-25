ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 25.03.2020 - 17:35 | Son Güncelleme : 26.03.2020 - 05:50
Corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 21 bini aştı.
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 200'e, vaka sayısı ise 468 bin 905'e ulaştı.
İtalya'da yeni tip Corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 683 artarak 7 bin 503'e yükseldi.
Ülkede Corona virüs vaka sayısı 57 bin 521'e ulaştı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların toplam sayısı 74 bin 386’ya çıktı.
Virüsten en çok etkilenen İspanya'da corona virüse bağlı ölümler artmaya devam ediyor.
İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 738 artışla 3 bin 434'e çıktığı belirtildi.
Son rakamlarla birlikte İspanya da ölü sayısında salgının merkezi Çin'i geçmiş oldu.
Çin'de açıklanan son rakamlara göre ölü sayısı 3 bin 281 oldu.
Salgınla mücadele kapsamında 14 Mart'ta ilan edilen ve 29 Mart'ta sona erecek olağanüstü hal 11 Nisan'a kadar uzatıldı.
İngiltere'de yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 artarak 465'e çıktı.
İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu'nun açıklamasına göre, vaka sayısı da bin 452 artarak 9 bin 529 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 135'e çıktı.
Corona virüs son olarak İngiliz kraliyet ailesine sıçradı.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 71 yaşındaki oğlu Prens Charles'ın corona virüse yakalandığı duyuruldu.
Kraliyette taht sırasında birinci olan Galler Prensi Charles'ın eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın testinin negatif çıktığı belirtildi.
İngiltere'de ayrıca 21 yaşında bir genç kadının corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
The Sun'ın haberine göre genç kadının daha önceden kronik bir rahatsızlığı bulunmuyordu.
Corona virüs tedbirleri kapsamında İran'ın başketinde, eyalet dışına çıkışlar yasaklandı.
Yapılan açıklamada, ''Tahran'da akaryakıt tankerleri ile güvenlik güçleri ve sağlık personeline ait araçlar haricindeki tüm araçların eyalet dışına çıkışları yasaklandı'' ifadeleri yer aldı.
Suudi Arabistan'da ise corona virüs önlemleri kapsamında başta başkenti Riyad olmak üzere Mekke ve Medine'yi kapattı.
İran Sağlık Bakanlığı ülkede son 24 saatte 143 kişinin corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkede ölü sayısı 2 bin 77'ye yükseldi.
Ülkede toplan corona virüs vaka sayısı da 27 binin üzerine çıktı.
Almanya'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 artarak 149'a yükseldi.
Ülkede son 24 saatte 4 bin 191 vaka tespit edildi böylece toplam vaka sayısı da 31 bin 554 oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, Teksas ve Florida'da corona virüs sebebiyle "Büyük Felaket" ilan edilmesi talebine onay verdi.
İsrail'de yeni tip Corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 2 bini aşarken, ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen bir hastanın hayatını kaybettiği ifade edildi.
Yerel basında söz konusu kişinin 85 yaşında bir erkek hasta olduğu ve Covid-19 teşhisiyle dün hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
İsrail'de böylece Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 5’e yükseldi. İlk ölümün 20 Mart'ta kaydedildiği İsrail'de, bu sabah da 76 yaşında bir erkek hasta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.