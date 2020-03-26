İtalya'da ölü sayısı 8 bin 165'e yükseldi (Corona virüste son durum)

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüs salgını dünya geneline yayılmaya devam ediyor. İtalya'da ölü sayısı 662 artarak 8 bin 165'e yükseldi. Vaka sayısı ise 80 bin 539 oldu. Son bilgelere göre vaka sayısı 500 bini geçerken virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı da 22 bini aştı. İran'da şu ana kadar 2 bin 234 kişi hayatını kaybetti. İspanya'da ise bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 655 arttı. Ülkede virüse bağlı ölü sayısı da 4 bini geçti.

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ntv.com.tr 26.03.2020 - 20:11

Dünya corona virüs ile mücadeleye devam ederken bazı ülkelerde can kayıpları ve vaka sayıları artıyor. Virüse karşı önlemler ise devam ediyor. İşte dünya geneli corona virüste son durum...

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR İtalya'da ölü sayısı 662 artarak 8 bin 165'e yükseldi. Vaka sayısı ise 80 bin 539 oldu.

Dünya genelinde corona virüse bağlı ölüm sayısı 22 bini geçti.

İTALYA'DA BİLANÇO ARTIYOR İtalya Lombary'da son 24 saatte 385 kişi hayatını kaybederek şehirde virüs kaynaklı ölüm sayısı 4 bin 860'a yükseldi.

İSPANYA'DA SAYI ARTIYOR İspanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 655 artışla 4 bin 89'a ulaştı. Vaka sayısı ise 8 bin 578 kişi artarak 56 bin 188 olarak belirtildi.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR İran'dan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 157 artarak 2 bin 234'e yükseldi.

IRAK’TA ÖLENLERİN SAYISI 36’YA YÜKSELDİ Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde corona virüse yakalanarak hayatını kaybedenlerin sayısı 36’ya yükseldi.



Virüse yakalananların sayısı ise 382 olarak açıklanırken, 105 kişinin de tedavisinin başarıyla sonuçlandığı bildirildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILDI Irak Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, corona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı 11 Nisan tarihine kadar uzatıldı.



Irak hükümeti, ilk olarak 15 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

RUSYA UÇUŞLARI DURDURDU Rusya'da tahliye uçuşları hariç tüm uçuşlar 27 Mart itibarıyla durdurulduğu açıklanırken yolculara da havalimanlarında kan tahlili yapılacağı belirtildi. Son bilgilere göre ise Rusya'da, vaka sayısı 840'a ulaştı.

MALEZYA SARAYI'NDA VİRÜS VAKASI Malezya Sarayı'nda çalışan 7 kişide corona virüs bulgusuna rastlanılmasının ardından, kral ve kraliçeye de test yapıldı. Test sonucu negatif çıkan Malezya kralı ve eşi, her ihtimale karşı 14 günlük karantinaya alındı. Ülkede şu ana kadar 21 kişi virüsten hayatını kaybetti.

KKTC'DE VAKA 56'YA YÜKSELDİ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede 9 yeni tip corona virüs (Covid-19) vakasının daha tespit edildiğini ve ülkedeki vaka sayısının 56'ya ulaştığını duyurdu.