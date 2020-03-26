İtalya'da ölü sayısı 8 bin 215'e yükseldi (Corona virüste son durum)

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüs salgını dünya geneline yayılmaya devam ediyor. İtalya'da ölü sayısı 712 artarak 8 bin 215'e yükseldi. Vaka sayısı ise 80 bin 539 oldu. Son bilgİlere göre vaka sayısı 500 bini geçerken virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı da 23 bini aştı. İran'da şu ana kadar 2 bin 234 kişi hayatını kaybetti. İspanya'da ise bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 655 arttı. Ülkede virüse bağlı ölü sayısı da 4 bini geçti.

ntv.com.tr 26.03.2020 - 20:11 | Son Güncelleme : 27.03.2020 - 00:12

Dünya corona virüs ile mücadeleye devam ederken bazı ülkelerde can kayıpları ve vaka sayıları artıyor.  Virüse karşı önlemler ise devam ediyor.

İşte dünya geneli corona virüste son durum...

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İtalya'da ölü sayısı 712 artarak 8 bin 215'e yükseldi. Vaka sayısı ise 80 bin 539 oldu.
Dünya genelinde corona virüse bağlı ölüm sayısı 23 bini geçti.

İTALYA'DA BİLANÇO ARTIYOR

İtalya Lombary'da son 24 saatte 385 kişi hayatını kaybederek şehirde virüs kaynaklı ölüm sayısı 4 bin 860'a yükseldi.

İSPANYA'DA SAYI ARTIYOR

İspanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 655 artışla 4 bin 89'a ulaştı. 

Vaka sayısı ise bu zamana kadarki günlük en yüksek artış olan 8 bin 587 ile toplamda 56 bin 188'e çıktı.

FRANSA'DA BİR GÜNDE KAYDEDİLEN EN YÜKSEK ÖLÜM

Fransa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı bin 696'ya yükseldi.

Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 3 bin 922 artışla 29 bin 155'e yükseldiğini söyledi.

Virüsü taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 3 bin 375'e çıktığını aktaran Salomon, tedavi olduktan sonra hastalığı atlatan kişi sayısının da 4 bin 948'e yükseldiğini ifade etti. 

16 YAŞINDA BİR ÇOCUK VİRÜSTEN ÖLDÜ

Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 365 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının bin 696'ya yükseldiğini bildirdi.

Virüsten ölenlerin arasında Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde yaşayan 16 yaşındaki bir çocuğun olduğunu aktaran Salomon, virüsün yeni belirtileri olarak değerlendirilen koku ve tat kaybının Çin'deki hastalarda görülmediğini kaydetti.

Ülkede bugün, "bir günde kaydedilen en yüksek ölüm" sayısına ulaşıldı.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İran'dan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 157 artarak 2 bin 234'e yükseldi.

İNGİLTERE'DE CAN KAYBI 578 OLDU

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 113 artarak 578'e çıktı.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 465'ten 578'e yükselirken vaka sayısı da 2 bin 219 artarak 11 bin 658 oldu. 

EVDEN ÇIKANLARA PARA CEZASI

İçişleri Bakanlığı da salgınla mücadele kapsamında polise yeni yetkiler verdi. Buna göre, polis zorunlu olmadığı halde evden çıkanları gözaltına alabilecek veya bu kişilere para cezası verebilecek.

Para cezası ilk seferde 60 sterlin (465 TL) olacak; ancak ilk 14 günde ödenirse yüzde 50 indirim oranında indirim yapılacak.

Kuralları ikinci kez ihlal edenlerin para cezası ise 120 sterline çıkacak ve her ihlalde ceza katlanacak.  

IRAK’TA ÖLENLERİN SAYISI 36’YA YÜKSELDİ

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde corona virüse yakalanarak hayatını kaybedenlerin sayısı 36’ya yükseldi.

Virüse yakalananların sayısı ise 382 olarak açıklanırken, 105 kişinin de tedavisinin başarıyla sonuçlandığı bildirildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILDI

Irak Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, corona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı 11 Nisan tarihine kadar uzatıldı.

Irak hükümeti, ilk olarak 15 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

RUSYA UÇUŞLARI DURDURDU

Rusya'da tahliye uçuşları hariç tüm uçuşlar 27 Mart itibarıyla durdurulduğu açıklanırken yolculara da havalimanlarında kan tahlili yapılacağı belirtildi. 

Son bilgilere göre ise Rusya'da, vaka sayısı 840'a ulaştı.

MALEZYA SARAYI'NDA VİRÜS VAKASI

Malezya Sarayı'nda çalışan 7 kişide corona virüs bulgusuna rastlanılmasının ardından, kral ve kraliçeye de test yapıldı.

Test sonucu negatif çıkan Malezya kralı ve eşi, her ihtimale karşı 14 günlük karantinaya alındı.

Ülkede şu ana kadar 21 kişi virüsten hayatını kaybetti.  

KKTC'DE VAKA 56'YA YÜKSELDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede 9 yeni tip corona virüs (Covid-19) vakasının daha tespit edildiğini ve ülkedeki vaka sayısının 56'ya ulaştığını duyurdu.

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