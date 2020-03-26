İtalya'da ölü sayısı 8 bin 215'e yükseldi (Corona virüste son durum)

ntv.com.tr 26.03.2020 - 20:11 | Son Güncelleme : 27.03.2020 - 00:12
Dünya corona virüs ile mücadeleye devam ederken bazı ülkelerde can kayıpları ve vaka sayıları artıyor. Virüse karşı önlemler ise devam ediyor.
İşte dünya geneli corona virüste son durum...
İspanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı düne göre 655 artışla 4 bin 89'a ulaştı.
Vaka sayısı ise bu zamana kadarki günlük en yüksek artış olan 8 bin 587 ile toplamda 56 bin 188'e çıktı.
Fransa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı bin 696'ya yükseldi.
Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 3 bin 922 artışla 29 bin 155'e yükseldiğini söyledi.
Virüsü taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 3 bin 375'e çıktığını aktaran Salomon, tedavi olduktan sonra hastalığı atlatan kişi sayısının da 4 bin 948'e yükseldiğini ifade etti.
Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 365 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının bin 696'ya yükseldiğini bildirdi.
Virüsten ölenlerin arasında Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde yaşayan 16 yaşındaki bir çocuğun olduğunu aktaran Salomon, virüsün yeni belirtileri olarak değerlendirilen koku ve tat kaybının Çin'deki hastalarda görülmediğini kaydetti.
Ülkede bugün, "bir günde kaydedilen en yüksek ölüm" sayısına ulaşıldı.
İran'dan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 157 artarak 2 bin 234'e yükseldi.
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 113 artarak 578'e çıktı.
İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 465'ten 578'e yükselirken vaka sayısı da 2 bin 219 artarak 11 bin 658 oldu.
İçişleri Bakanlığı da salgınla mücadele kapsamında polise yeni yetkiler verdi. Buna göre, polis zorunlu olmadığı halde evden çıkanları gözaltına alabilecek veya bu kişilere para cezası verebilecek.
Para cezası ilk seferde 60 sterlin (465 TL) olacak; ancak ilk 14 günde ödenirse yüzde 50 indirim oranında indirim yapılacak.
Kuralları ikinci kez ihlal edenlerin para cezası ise 120 sterline çıkacak ve her ihlalde ceza katlanacak.
Rusya'da tahliye uçuşları hariç tüm uçuşlar 27 Mart itibarıyla durdurulduğu açıklanırken yolculara da havalimanlarında kan tahlili yapılacağı belirtildi.
Son bilgilere göre ise Rusya'da, vaka sayısı 840'a ulaştı.
Malezya Sarayı'nda çalışan 7 kişide corona virüs bulgusuna rastlanılmasının ardından, kral ve kraliçeye de test yapıldı.
Test sonucu negatif çıkan Malezya kralı ve eşi, her ihtimale karşı 14 günlük karantinaya alındı.
Ülkede şu ana kadar 21 kişi virüsten hayatını kaybetti.