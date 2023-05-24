İtalya'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

İtalya'nın Emilia Romagna bölgesinde geçen hafta yoğun yağışlar neticesinde yaşanan sel felaketinde ölenlerin sayısı, kayıp bir kişinin cesedinin bulunmasıyla 15'e çıktı.

İtalya'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 15'e yükseldi - 1

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, geçen hafta bölgedeki sel felaketinden en çok etkilenen yerlerden olan Lugo'da kayıp bir kişinin cansız bedeni bulundu.

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İtalya'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 15'e yükseldi - 2

17 Mayıs'tan bu yana kayıp olan 68 yaşındaki kişinin cesedinin İtalyan Jandarması ekiplerince bulunduğu bildirildi. Buna göre, felakette yaşamını yitirenlerin sayısı da 15'e yükseldi.

İtalya'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 15'e yükseldi - 3

Bu arada, Ravenna Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da felakete yönelik inceleme başlattığı belirtildi.

İtalya'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 15'e yükseldi - 4

BÖLGEDE KIRMIZI ALARM

Diğer yandan yoğun yağış olabileceği uyarısıyla bölgede "kırmızı alarm" statüsü de devam ediyor.

İtalya'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 15'e yükseldi - 5

Sel sularının çekildiği kent ve beldelerde de yerel halkın temizlik faaliyetleri ile hasar tespit çalışmaları sürüyor.

İtalya'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 15'e yükseldi - 6

Sel felaketi dolayısıyla bölgeyi ziyaret  eden Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, sel felaketine uğrayan bölgenin ihtiyaçlarına yönelik 2 milyar eurodan fazla kaynak tahsis etmeye karar vermişti.

İtalya'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 15'e yükseldi - 7
İtalya'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 15'e yükseldi - 8
İtalya'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 15'e yükseldi - 9
İtalya'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 15'e yükseldi - 10
İtalya'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 15'e yükseldi - 11
İtalya'da sel felaketi: Ölenlerin sayısı 15'e yükseldi - 12
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