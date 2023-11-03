İtalya'da şiddetli yağış ve rüzgar: 3 ölü, 7 kayıp
İtalya'da olumsuz hava koşulları sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi kayboldu. Ülke genelinde etkisini gösteren yağışlı ve kuvvetli rüzgarlı hava, özellikle Toskana ve Veneto bölgelerinde sel ve taşkınlara yol açtı.
İtalya'da Toskana Bölgesel Yönetim Başkanı Eugenio Giani, yaptığı açıklamada, dün gece saatlerinde Montemurlo beldesinde biri kadın olmak üzere 84 ve 85 yaşında 2 kişi, Livorno'ya bağlı Rosignano beldesinde de 1 kişinin olumsuz hava koşulları dolayısıyla öldüğünü belirtti.