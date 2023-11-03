İtalya'da şiddetli yağış ve rüzgar: 3 ölü, 7 kayıp

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Veneto'da 1, Toskana bölgesinde de 6 olmak üzere toplamda 7 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Olumsuz hava koşullarının en çok etkilediği bölge olan Toskana ile Elba Adası arasındaki vapur seferleri de kuvvetli rüzgar nedeniyle ertelendi.

Ayrıca yine Toskana'da 40 bin kişiye elektrik verilemediği bildirildi.