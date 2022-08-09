İtalya'da tarihi keşif: Romalılar arasındaki sınıf farkını ortaya çıkardı

Vezüv yanardağının millattan sonra 79 yılında patlamasının ardından antik Roma İmparatorluğu kenti Pompeii, sınıf farkı gözetmeden bölgedeki herkesle birlikte tarihe gömüldü. İtalya'nın Napoli ilinin yakınında bulunan arkeolojik sit alanında yapılan son keşif, bu tarihi kentteki zengin fakir ayrımını detaylı bir şekilde ortaya çıkardı. Orta sınıf bir ailenin yaşadığı evde bulunan eşyalar "günlük ekmeğinden başka bir şey kazanmayan insanların" binlerce yıl önceki yaşamına ışık tuttu.

Haberler - ntv.com.tr 09.08.2022 - 11:10 | Son Güncelleme : 09.08.2022 - 11:27

İtalya'da tarihi keşif: Romalılar arasındaki sınıf farkını ortaya çıkardı - 1

İtalyan Arkeologlar, Pompeii'de orta sınıf Romalıların yaşamına dair yeni bilgileri ortaya çıkaran eski bir evin odalarını ortaya çıkardı. Bununla birlikte, "Larario Evi" olarak adlandırılan antik ev ilk kez 2018 yılında keşfedilmişti. Yeni kazılar dört odanın daha gün yüzüne çıkmasını sağladı. 

İtalya'da tarihi keşif: Romalılar arasındaki sınıf farkını ortaya çıkardı - 2

"GÜNLÜK EKMEKLERİNDEN BAŞKA HİÇBİR ŞEY KAZANMAYAN ROMALILAR"

Pompeii Parkı'nın müdürü Gabriel Zuchtriegel, "Roma İmparatorluğu’nda, sosyal statüleriyle mücadele eden ve günlük ekmeklerinden başka hiçbir şey kazanmayan kalabalık nüfus vardı. Bunlar siyasi krizler ve gıda kıtlığına karşı savunmasızdı. Ancak, sosyal statü basamaklarını tırmanma konusunda hırslılardı” dedi. 

İtalya'da tarihi keşif: Romalılar arasındaki sınıf farkını ortaya çıkardı - 3

Diğer taraftan, 2018 yılında yapılan kazılarda evin avlusunda 'lararium' adı verilen ve  özenle dekore edilmiş bir ibadet odası olduğu tespit edilmişti.

Evin bir duvarında Roma mitolojisinin koruyucu  koruyucu tanrılardan biri olan Lares’e adanmış çeşitli eşyaların yanı sıra  refahı ve iyi şansı simgeleyen iki 'agathodaemon' yılanı figürü bulunmuştu. İbadet odasının duvarlarında doğa manzaralarının yanı sıra, bitkileri, kuşları ve av sahnelerinin tasvirleriyle doldurulduğu görülmüştü.

İtalya'da tarihi keşif: Romalılar arasındaki sınıf farkını ortaya çıkardı - 4

"YETERİNCE PARALARI YOKTU"

Ancak, yeni kazılar bu tarz önemli süslemelerin evin diğer odalarında tekrarlanmadığını gösterdi. Uzmanlar, bunun ailenin diğer odalarını süslemek için yeterince para kazanmadığını gösterdiğini söyledi. 

İtalya'da tarihi keşif: Romalılar arasındaki sınıf farkını ortaya çıkardı - 5

İkisi birinci katta, ikisi ise zemin kattaki larariumun önünde bulunan yeni odalar orta sınıf ailenin yaşantısına dair daha fazla ayrıntıyı ortaya çıkardı. Zemin kattaki odalardan biri, karyolasının bir kısmı ve bir yastığa ait bir kumaş izinin korunduğu bir yatak odasıydı. Yatağın, geçen yıl Civita Giuliana Villası’nda "Köleler Odası"nda bulunanlarla aynı olduğu belirlendi.

İtalya'da tarihi keşif: Romalılar arasındaki sınıf farkını ortaya çıkardı - 6

VEZÜV YANARDAĞI PATLAMASI'NDAN ACELEYLE KAÇTILAR

Yatağın yanında ise sahipleri evden kaçtıktan sonra açık bırakılan ve üzerine tavandan kirişler ve kalaslar düşen iki parçalı ahşap bir sandık bulundu.

Araştırmacılar, yatak odasında açık bırakılan bir sandık ve yere atılan eşyaların, sahiplerinin mülklerini volkanik enkaza gömülmeden önce aceleyle terk ettiğini gösterdiğini söyledi.

İtalya'da tarihi keşif: Romalılar arasındaki sınıf farkını ortaya çıkardı - 7

YENİ KAZALARDA HANGİ EŞYALAR BULUNDU?

Bunların yanı sıra keşifte bulunan eşyalar arasında  Zeus'un kartala dönüşmesini tasvir eden bir kandil, küçük ve üç  ayaklı bir masa, iki cam şişe, seramik kaplar ve amfora olarak bilinen küçük testiler bulundu.

Ayrıca, odanın hemen dışında, arkası sinerit taşıyla korunan iki metre boyunda ahşap bir dolap daha ortaya çıkarıldı. En az beş rafı bulunan dolabın en üstünde küçük sürahiler, cam tabaklar ve amforalar gibi eşyalar bulundu. 

İtalya'da tarihi keşif: Romalılar arasındaki sınıf farkını ortaya çıkardı - 8

Zuchtriegel,  "Evin sakinlerinin kim olduğunu bilmiyoruz, ama kesinlikle avlunun harika dekorasyonuna ilham veren otium (boş zaman) kültürü onlar için yaşanmış bir gerçeklikten çok hayal ettikleri bir geleceği temsil ediyordu” dedi.

İtalya'da tarihi keşif: Romalılar arasındaki sınıf farkını ortaya çıkardı - 9

Öte yandan,  öceki yıllarda Pompeii arkeolojik alanında yapılan kazılar, büyük ölçüde Pompeii'nin üst sınıf sakinlerinin hayat tarzını anlamaya yönelik gerçekleştirilmişti.

İtalya'da tarihi keşif: Romalılar arasındaki sınıf farkını ortaya çıkardı - 10

Günümüzde Napolisi’nin yer aldığı alana yakın bölgelerinde devam eden arkeoloji kazıları  Pompeii'de yaşayan hiçmetçiler, köleler ve orata sınıfa odaklanıyor.

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