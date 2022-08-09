İtalya'da tarihi keşif: Romalılar arasındaki sınıf farkını ortaya çıkardı

YENİ KAZALARDA HANGİ EŞYALAR BULUNDU?

Bunların yanı sıra keşifte bulunan eşyalar arasında Zeus'un kartala dönüşmesini tasvir eden bir kandil, küçük ve üç ayaklı bir masa, iki cam şişe, seramik kaplar ve amfora olarak bilinen küçük testiler bulundu.

Ayrıca, odanın hemen dışında, arkası sinerit taşıyla korunan iki metre boyunda ahşap bir dolap daha ortaya çıkarıldı. En az beş rafı bulunan dolabın en üstünde küçük sürahiler, cam tabaklar ve amforalar gibi eşyalar bulundu.