İtalya'da tarihi seçim: Anketlerde kim önde?

İtalya'da halk, genel seçim için bugün sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 51 milyon seçmenin bulunduğu ülkede İtalyanlar Parlamento'nun yeni üyelerini belirleyecek.

İtalya'da tarihi seçim: Anketlerde kim önde? - 1

İtalya'da halk, genel seçim için bugün sandık başına gidiyor. 50,8 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde İtalyanlar, 200 sandalyeli parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu ile 400 sandalyeli parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin yeni üyelerini belirleyecek.

İtalya'da tarihi seçim: Anketlerde kim önde? - 2

OY VERME İŞLEMİ 23.00'TE SONA ERECEK

Seçimlerde oy verme işlemi bugün yerel saatle 07.00’de (TSİ 08.00) başlayacak ve gece 23.00’e (TSİ 00.00) kadar sürecek.

İtalya'da tarihi seçim: Anketlerde kim önde? - 3

Oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy sayımına geçilecek.

İtalya'da tarihi seçim: Anketlerde kim önde? - 4

Seçimlerden sandık çıkış anketlerine göre, resmi olmayan ilk sonuçların pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısından sonra gelmesi bekleniyor.

İtalya'da tarihi seçim: Anketlerde kim önde? - 5

Seçimlerde yarışacak olan siyasi partiler, Cuma günü itibariyle kampanya dönemini tamamlarken, ülkede oy verme işlemi tamamlanana dek sürecek "sessizlik" dönemine girildi.

İtalya'da tarihi seçim: Anketlerde kim önde? - 6

KAMUOYU YOKLAMALARI SAĞ İTTİFAKI İŞARET EDİYOR

Ülkede seçim kanunu gereği son anketler, seçimden 15 gün önce yayımlanabiliyor.

İtalya'da tarihi seçim: Anketlerde kim önde? - 7

En son 9 Eylül'de açıklanan anketlere göre, Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) ilk sırada, 

İtalya'da tarihi seçim: Anketlerde kim önde? - 8

Enrico Letta liderliğindeki merkez solun çatı partisi Demokratik Parti (PD) 2. sırada, Matteo Salvini liderliğindeki aşırı sağcı Lig Partisi 3. sırada,

İtalya'da tarihi seçim: Anketlerde kim önde? - 9

Eski başbakanlardan Giuseppe Conte’nin liderlik ettiği düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) 4. sırada,

İtalya'da tarihi seçim: Anketlerde kim önde? - 10

Yine eski başbakanlardan Silvio Berlusconi'nin başkanı olduğu merkez sağdan Forza Italia (FI) 5. sırada ve "Üçüncü kutup" adıyla kendini merkezde konumlandıran Carlo Calenda liderliğindeki Eylem Partisi (Az) 6. sırada yer alıyor.

İtalya'da tarihi seçim: Anketlerde kim önde? - 11

Seçimler bu şekilde sonuçlanırsa, Giorgia Meloni liderliğindeki FdI, Salvini liderliğindeki Lig Partisi ve Silvio Berlusconi liderliğindeki FI ile bazı küçük sağ partilerden oluşan sağ ittifakın iktidara gelmesi bekleniyor.

Bu durumda Meloni İtalya'nın ilk kadın başbakanı olacak.

İtalya'da tarihi seçim: Anketlerde kim önde? - 12

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE KARŞI ÇIKMIŞTI

Aşırı sağcı lider geçmişte Türkiye'nin AB üyeliğinin yanı sıra İslam karşıtı açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

İtalya'da tarihi seçim: Anketlerde kim önde? - 13

KARARSIZLARIN ORANI YÜZDE 40

Bu arada, söz konusu kamuoyu yoklamalarında, kararsız seçmen oranının da yüzde 30 ila 40 olduğuna dikkat çekildi.

İtalya'da tarihi seçim: Anketlerde kim önde? - 14

Ülkede, Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin 21 Temmuz'da çökmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella parlamentonun iki kanadını feshederek, 2023'te yapılması planlanan seçimleri 25 Eylül'e almıştı.

İtalya'da tarihi seçim: Anketlerde kim önde? - 15

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