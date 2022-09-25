İtalya'da tarihi seçim: Anketlerde kim önde?

İtalya'da halk, genel seçim için bugün sandık başına gidiyor. 50,8 milyon kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimde İtalyanlar, 200 sandalyeli parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu ile 400 sandalyeli parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin yeni üyelerini belirleyecek.