İtalya'da volkanik ada yüksek gaz yoğunluğu nedeniyle tahliye edildi: Gece uyurken ölebilirsiniz

İtalya'nın Vulcano adasının belediye başkanı, volkanik faaliyetlerden kaynaklanan tehlikeli gazların artması nedeniyle limana yakın bölgeler için gece tahliyesi emri verdi. Oksijen seviyesinin hızla azaldığı adada insanlar ve evcil hayvanlar arasında ciddi solunum hastalıkları bildirildi. Karar kapsamında, adanın yaklaşık 300 sakini, yerel saatle 23:00 ile 6:00 arasında evlerinde uyuyamayacak. Ayrıca, turistlerin adaya gelmesi de bir aylığına yasaklandı.

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters 22.11.2021 - 17:19 | Son Güncelleme : 22.11.2021 - 17:48

İtalya'da volkanik ada yüksek gaz yoğunluğu nedeniyle tahliye edildi: Gece uyurken ölebilirsiniz - 1

Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'ne (INGV) göre, Sicilya'nın kuzey kıyılarındaki Aeolian takımadalarındaki volkanik Vulcano adası ve  çevresindeki karbondioksit seviyeleri 80 tondan 480 tona yükseldi. Bu durum ise havadaki oksijen miktarını büyük ölçüde azalttı.  

İtalya'da volkanik ada yüksek gaz yoğunluğu nedeniyle tahliye edildi: Gece uyurken ölebilirsiniz - 2

İLK ÖNCE EVCİL HAYVANLAR ETKİLENDİ

Bununla brilikte Vulcano adasında, oksijen seviyelerinin azalmasından, insanlardan önce evcil hayvanlar etkilendi. Sakinlerin 21 Ekim itibariyle hayvanlardaki solunum sıkıntılarını bildirmeye başladıkları aktarıldı. 

İtalya'da volkanik ada yüksek gaz yoğunluğu nedeniyle tahliye edildi: Gece uyurken ölebilirsiniz - 3

KIRMIZI VE SARI BÖLGELER AÇIKLANDI

Aeolian takımadalarındaki yedi adanın tümünü içeren Lipari bölgesinin belediye başkanı Marco Giorgianni,  kırmızı bölge olarak ilan edilen liman ve çevresinin tahliye edilmesini emreden bir kararname imzaladı. 

İtalya'da volkanik ada yüksek gaz yoğunluğu nedeniyle tahliye edildi: Gece uyurken ölebilirsiniz - 4

TURİSTLERİN GELMESİ 1 AYLIĞINA YASAKLANDI

Sarı bölge ilan edilen alanlarda ise insanların üst katlarda olmak koşuluyla evlerinde kalabileceği belirtildi. Söz konusu kararnamenin, aynı zamanda, yerleşik olmayan tüm ziyaretçilerin ve turistlerin bir ay süreyle adaya gelmesini yasaklanmasını da içeriyor.

İtalya'da volkanik ada yüksek gaz yoğunluğu nedeniyle tahliye edildi: Gece uyurken ölebilirsiniz - 5

"GECELERİ UYUYAN İNSANLAR İÇİN ÇOK TEHLİKELİ SEVİYELERDE"

Giorgianni, tahliyenin yakın bir patlama tehdidi nedeniyle değil, tehlikeli karbondioksit emisyonu nedeniyle gerçekleştiğini belirterek, "Uzmanlar, geçen aydan beri  gaz emisyonlarını takip ediyor. Karbondioksit, özellikle geceleri uyuyan insanlar için potansiyel olarak ölümcül bir seviyeye yükseldi” dedi.

İtalya'da volkanik ada yüksek gaz yoğunluğu nedeniyle tahliye edildi: Gece uyurken ölebilirsiniz - 6

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (INGV) web sitesine göre, şu anda topraktaki karbondioksit seviyesini ölçmek için dört jeokimyasal istasyon çalışıyor.

İtalya'da volkanik ada yüksek gaz yoğunluğu nedeniyle tahliye edildi: Gece uyurken ölebilirsiniz - 7

Gözlemevi ayrıca, halihazırda mevcut olanları desteklemek için yedi yeni sismik istasyon kurduğunu duyurdu. Ayrıca, toprak sıcaklıklarını izlemek için yüksek çözünürlüklü bir termal kamera da kuruldu.

İtalya'da volkanik ada yüksek gaz yoğunluğu nedeniyle tahliye edildi: Gece uyurken ölebilirsiniz - 8

TAHLİYELER İÇİN ADA SAKİNLERİNE YARDIM

Bununla birlikte, kararnameye göre, tahliye edilen ada sakinlerine geçiçi olarak yeni bir konut bulmaları için  tek kişilik hanelere 400 euro, iki kişilik hanelere 500 euro, üç kişilik hanelere 700 euro ve dört ve daha fazla kişiden oluşann hanelere 800 euro aylık ödenek verilecek.

İtalya'da volkanik ada yüksek gaz yoğunluğu nedeniyle tahliye edildi: Gece uyurken ölebilirsiniz - 9

Öte yandan, INGV'ye göre, adını ateş tanrısı Vulcan'dan alan ve Vulcano yanardağı en son 22 Mart 1890'da patladı.

İtalya'da volkanik ada yüksek gaz yoğunluğu nedeniyle tahliye edildi: Gece uyurken ölebilirsiniz - 10
İtalya'da volkanik ada yüksek gaz yoğunluğu nedeniyle tahliye edildi: Gece uyurken ölebilirsiniz - 11

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