İtalya'da volkanik ada yüksek gaz yoğunluğu nedeniyle tahliye edildi: Gece uyurken ölebilirsiniz

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters 22.11.2021 - 17:19 | Son Güncelleme : 22.11.2021 - 17:48
İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'ne (INGV) göre, Sicilya'nın kuzey kıyılarındaki Aeolian takımadalarındaki volkanik Vulcano adası ve çevresindeki karbondioksit seviyeleri 80 tondan 480 tona yükseldi. Bu durum ise havadaki oksijen miktarını büyük ölçüde azalttı.
Bununla brilikte Vulcano adasında, oksijen seviyelerinin azalmasından, insanlardan önce evcil hayvanlar etkilendi. Sakinlerin 21 Ekim itibariyle hayvanlardaki solunum sıkıntılarını bildirmeye başladıkları aktarıldı.
Aeolian takımadalarındaki yedi adanın tümünü içeren Lipari bölgesinin belediye başkanı Marco Giorgianni, kırmızı bölge olarak ilan edilen liman ve çevresinin tahliye edilmesini emreden bir kararname imzaladı.
Sarı bölge ilan edilen alanlarda ise insanların üst katlarda olmak koşuluyla evlerinde kalabileceği belirtildi. Söz konusu kararnamenin, aynı zamanda, yerleşik olmayan tüm ziyaretçilerin ve turistlerin bir ay süreyle adaya gelmesini yasaklanmasını da içeriyor.
Giorgianni, tahliyenin yakın bir patlama tehdidi nedeniyle değil, tehlikeli karbondioksit emisyonu nedeniyle gerçekleştiğini belirterek, "Uzmanlar, geçen aydan beri gaz emisyonlarını takip ediyor. Karbondioksit, özellikle geceleri uyuyan insanlar için potansiyel olarak ölümcül bir seviyeye yükseldi” dedi.
İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (INGV) web sitesine göre, şu anda topraktaki karbondioksit seviyesini ölçmek için dört jeokimyasal istasyon çalışıyor.
Gözlemevi ayrıca, halihazırda mevcut olanları desteklemek için yedi yeni sismik istasyon kurduğunu duyurdu. Ayrıca, toprak sıcaklıklarını izlemek için yüksek çözünürlüklü bir termal kamera da kuruldu.
Bununla birlikte, kararnameye göre, tahliye edilen ada sakinlerine geçiçi olarak yeni bir konut bulmaları için tek kişilik hanelere 400 euro, iki kişilik hanelere 500 euro, üç kişilik hanelere 700 euro ve dört ve daha fazla kişiden oluşann hanelere 800 euro aylık ödenek verilecek.
Öte yandan, INGV'ye göre, adını ateş tanrısı Vulcan'dan alan ve Vulcano yanardağı en son 22 Mart 1890'da patladı.