İtalya'da volkanik ada yüksek gaz yoğunluğu nedeniyle tahliye edildi: Gece uyurken ölebilirsiniz

TAHLİYELER İÇİN ADA SAKİNLERİNE YARDIM

Bununla birlikte, kararnameye göre, tahliye edilen ada sakinlerine geçiçi olarak yeni bir konut bulmaları için tek kişilik hanelere 400 euro, iki kişilik hanelere 500 euro, üç kişilik hanelere 700 euro ve dört ve daha fazla kişiden oluşann hanelere 800 euro aylık ödenek verilecek.



