İtalya'da yangın: Sicilya Adası alevlere teslim oldu

İtalya'nın Sicilya Adası'nda yangun çıktı. Alevler Katanya kent merkezine ulaştı. Yüksek sıcaklık ve rüzgar, alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Yetkililer, yangınların aşırı sıcaklar nedeniyle meydana geldiğini düşündüklerini söyledi.

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Reuters - NTV Haber 31.07.2021 - 10:59

EVLER TAHLİYE EDİLDİ İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası alevlere teslim oldu. Katanya kent merkezine yakın noktalarda çıkan yangınlar büyük paniğe yol açtı.



Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Bazı noktalarda bölge halkı evlerinden tahliye edilirken, yollar yoğun duman sebebiyle trafiğe kapandı.

Sahil şeridindeki plajlarda maddi hasar meydana geldi.

Sadece Katanya'da en az 15 ayrı yangın çıktığı belirtiliyor. İtfaiye ekipleri gece boyunca alevleri kontrol altına almak için çabalasa da, yüksek sıcaklık ve rüzgar nedeniyle henüz mümkün olamadı.

İtfaiye ekipleri adanın farklı noktalarında çıkan yangınlarla da mücadele halinde. Yangınları söndürme çalışmaları, havadan ve karadan sürüyor.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ GÖZARDI EDİLMEDİ Sicilya Özerk Yönetimi, yangınların aşırı sıcakların etkisiyle çıktığını ifade etti. Ancak, kundaklama şüphesi de göz ardı edilmedi, araştırmalarının sürdüğü belirtiliyor.



İtalyan Sivil Savunma Ajansı, ülke genelinde hava sıcaklıklarının artacağına dikkat çekerek, bazı bölgelerin risk seviyesini "turuncu"ya çıkartmış ve hassas noktalarda yangın çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.Ülkede geçen hafta sonu da Sardinya adasının batısında 20 bin hektar arazi yanmış, bin 500 kişi yerinden olmuştu.

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