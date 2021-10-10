Polis, göstercilere sık sık göz yaşartıcı gaz attı. Güvenlik güçleri, zaman zaman da cop ve tomalardan tazyikli su sıkarak protestocuları başbakanlık sarayının çevresinden uzaklaştırdı.

Protestocular da güvenlik güçlerine taş, şişe ve meşalelerle karşılık verdi. Olaylarda yaralananların ve gözaltına alınanların olduğu görüldü.