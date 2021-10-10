'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti

'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir süredir yürürlükte olan aşı veya test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde Covid-19 geçirmiş olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" sertifikası edildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.10.2021 - 05:01

İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 1
Roma’daki gösterilerde başbakanlık sarayı Chigi’ye yürümek isteyen göstericilerle polis arasında arbede çıktı.
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 2
Polis, göstercilere sık sık göz yaşartıcı gaz attı. Güvenlik güçleri, zaman zaman da cop ve tomalardan tazyikli su sıkarak protestocuları başbakanlık sarayının çevresinden uzaklaştırdı.
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 3
Protestocular da güvenlik güçlerine taş, şişe ve meşalelerle karşılık verdi. Olaylarda yaralananların ve gözaltına alınanların olduğu görüldü.
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 4
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 5
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 6
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 7
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 8
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 9
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 10
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 11
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 12
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 13
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 14
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 15
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 16
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 17
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 18
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 19
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 20
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 21
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 22
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 23
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 24
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 25
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 26
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 27
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 28
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 29
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 30
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 31
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 32
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 33
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 34
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 35
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 36
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 37
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 38
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 39
İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti - 40

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