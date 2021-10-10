İtalya'da "Yeşil Geçiş" sertifikasına yönelik protestolar olaylı geçti
İtalya'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir süredir yürürlükte olan aşı veya test yaptırmayı ya da kısa süre öncesinde Covid-19 geçirmiş olmayı belgelendiren "Yeşil Geçiş" sertifikası protesto edildi.
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