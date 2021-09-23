İtalya'da yeşil kart uygulaması tüm çalışanlar için zorunlu oldu: Aşı olmayanların maaşı kesilebilecek

Öte yandan, Avrupa’da işyeri dokulnmaz bir mekan olarak görülüyor ve çalışanların özel bilgileriyle ( sağlık durumu ve aşı olup olmadığı) devlet kurumlarında ve özel sektörde çalışma şartını belirlemesi büyük bir tartışma konusu. Anayasal haklar sürekli gündeme geliyor. Açılacak olan iş davaları önümüzdeki dönem hukukçuları çok meşgul edecek çünkü batı demokrasileri tarihinde bir ilk yaşanıyor.