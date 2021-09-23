İtalya'da yeşil kart uygulaması tüm çalışanlar için zorunlu oldu: Aşı olmayanların maaşı kesilebilecek

İtalya'da yeşil kart uygulaması kararı resmi gazetede yayımlandı. Bu kapsamda ülkede kendisini corona virüsten korumayan hiç kimse çalışma hayatına ve sosyal hayata katılamayacak. İtalya böylelikle, Avrupa’da aşı kartı uygulamasını zorunlu tutan ilk ülke oldu. Peki diğer ülkelerde ülkelerde durum ne? Hangi ülkeler corona virüsle mücadele kapsamında İtalya gibi sert politikalar uyguluyor?

ntv.com.tr - AFP - Reuters - NTV Haber 23.09.2021 - 12:26 | Son Güncelleme : 23.09.2021 - 13:02

İtalya'da yeşil kart uygulaması tüm çalışanlar için zorunlu oldu: Aşı olmayanların maaşı kesilebilecek - 1

Tüm dünyada yaklaşık 5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan pandemiyle mücadele kapsamında, aşı kartı uygulaması sadece 4 ülkede mecburi: Endonezya, Türkmenistan, Tacikistan ve  Mikronezya.

İtalya'da yeşil kart uygulaması tüm çalışanlar için zorunlu oldu: Aşı olmayanların maaşı kesilebilecek - 2

AVRUPA'DA İLK ÜLKE OLDU

Avrupa Birliği (AB) ülkesi İtalya’da benzer bir uygulamaya gitti. Ülkede hali hazırda kullanılan ve bireylerin aşı olduğunu ya da negatif bir PCR teste sahip olduğunu gösteren "yeşil kart" uygulaması tüm çalışanlar için zorunlu hale getirildi. İtalya Avrupa'da bu kararı alan ilk ülke oldu.

İtalya'da yeşil kart uygulaması tüm çalışanlar için zorunlu oldu: Aşı olmayanların maaşı kesilebilecek - 3

Bununla birlikte “yeşil kart” adı verilen uygulama AB ülkeleri arasında ulkaşımı kolaylaştırmak amacıyla yaz aylarında kullanılmaya başlanmıştı. Kart, halk tarafından çeşitli etkinliklere katılmak için, müze veya  ve kafe girişlerinde kullanıyordu.

İtalya'da yeşil kart uygulaması tüm çalışanlar için zorunlu oldu: Aşı olmayanların maaşı kesilebilecek - 4

YEŞİL KARTI BULUNMAYANIN MAAŞI KESİLECEK

Ancak, bugün resmi gazete yayımlanan kararlara kartın sosyal aktivitelerin yanı sıra işl yerlerinde de kullnımı zorunlu oldu. Bu kapsamda, yeşil kartı bulunmayan kamu çalışanının maaşı kesilecek ancak açığa alınmayacak.

İtalya'da yeşil kart uygulaması tüm çalışanlar için zorunlu oldu: Aşı olmayanların maaşı kesilebilecek - 5

AŞI KARŞITLARINDAN PROTESTO

Karara ilk tepki aşı karşıtlarından geldi. Yeşil kart uygulamasının özgürlükleri kısıtladığını iddia eden kişiler protesto gösterileri düzenledi. İtalya'da nüfusunun yüzde 65 iki doz aşısını da oldu.

İtalya'da yeşil kart uygulaması tüm çalışanlar için zorunlu oldu: Aşı olmayanların maaşı kesilebilecek - 6

DİĞER ÜLKELER NE DURUMDA?

Diğer taraftan, Avrupa’da Hollanda, Belçika ve  İngiltere’de bir mecburiyet yok. Hatta İngiltere Ekim’den itibaren uygulamayı kaldırmaya karar verdi. Avusturya’da ise insanlarla yakın temas gerektiren işlerde çalışan kişiler negatif test veya aşı belgesi göstermek arasında seçim yapabiliyor.

İtalya'da yeşil kart uygulaması tüm çalışanlar için zorunlu oldu: Aşı olmayanların maaşı kesilebilecek - 7

İskandinav ülkesi Danimarka kısıtlamaları tamamen kaldırdı. İspanya da yerel mahkemelere yapılan itirazların kabulü sonrası uygulamayı sona erdirdi.

İtalya'da yeşil kart uygulaması tüm çalışanlar için zorunlu oldu: Aşı olmayanların maaşı kesilebilecek - 8

FRANSA ÖNCÜ ÜLKE OLMUŞTU

Fransa, yeşil kart uygulamasını Ağustos ayında  başlatarak Avrupa’da öncü ülke olmuştu. 15 Kasım’da uygulamanın yenilenmesi gerekiyor ancak her hafta aşı karşıtları tarafından  protesto gösterileri düzenleniyor.

İtalya'da yeşil kart uygulaması tüm çalışanlar için zorunlu oldu: Aşı olmayanların maaşı kesilebilecek - 9

Halkın yüzde 72’sinin aşılandığı Almanya’da karar yerel yönetimlere ait. Ancak, Almanya  dün parlamento kararı ile karantinaya giren aşılanmamış çalışanlara maaş ödenmemesine karar verdi.

İtalya'da yeşil kart uygulaması tüm çalışanlar için zorunlu oldu: Aşı olmayanların maaşı kesilebilecek - 10

Öte yandan, Avrupa’da işyeri dokulnmaz bir mekan olarak görülüyor ve çalışanların özel bilgileriyle ( sağlık durumu ve aşı olup olmadığı) devlet kurumlarında ve özel sektörde çalışma şartını belirlemesi büyük bir tartışma konusu. Anayasal haklar sürekli gündeme geliyor. Açılacak olan iş davaları önümüzdeki dönem hukukçuları çok meşgul edecek çünkü batı demokrasileri tarihinde  bir ilk yaşanıyor.

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