İtalya’da çocuklarını “zehirleyen” anneler: Bir zamanlar cennette yaşıyorlardı

İtalya'nın kuzeydoğusunda yaşayan 50 yaşındaki Elisabetta Donadello, bölgede PFAS olarak bilinen “sonsuza kadar kalıcı kimyasalları” yuttuklarını ve bunları hem anne karnında hem de emzirme yoluyla bebeklerine bulaştırdıklarını keşfeden binlerce anneden biri.

Bazıları, hormon değiştirici maddeleri su kaynaklarına boşaltarak Avrupa'nın en büyük çevre felaketlerinden birine neden olmakla suçlanan ve 350 bin kişiyi etkileyen kimya şirketi Miteni'ye karşı açılan ceza davasında sivil davacı konumunda.

Büyüdüğü evde yaşayan Donadello, “40 yıl boyunca burada yetişen sebzeleri yedim ve hamilelikte çocuklarıma geçirdim... Yani kısaca çocuklarımı zehirledim” dedi.

AFP'ye konuşan Donadello, şu anda 8 ve 10 yaşında olan her iki çocuğunun da kanında yüksek seviyelerde kimyasal madde bulunduğunu söyledi.