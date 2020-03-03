İtalya'daki can kaybı İran'ı geçti (Corona virüste son durum)

ntv.com.tr - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 03.03.2020 - 20:22 | Son Güncelleme : 03.03.2020 - 20:27
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 90 bini geçti.
Covid-19 salgınında 3 bin 116 kişi hayatını kaybetti. Çin ana karasında 2 bin 943, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 77, İtalya'da 79, Güney Kore'de 28, Japonya'da 12, Fransa'da 3, ABD'de 6, Avustralya, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de birer kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Çin ana karasında 80 bin 151, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 100 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı.
İtalya'da, 27 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a yükseldi, vaka sayısı 2502'ye çıktı. Ülkedeki vaka sayısı dün 2036 olarak açıklanmıştı.
Eylem planında, salgının ilerlemesi durumunda polisin kamu düzenini sağlamak için göstereceği faaliyetlere, acil durum halinde, askerin de destek verebileceği kaydedildi. İngiliz hükümetinin önceliğinin virüsün durdurulmasının olduğu kaydedilen eylem planında, salgının yayılması durumunda hastanelerde acil olmayan tedavilerin ertelenebileceği, emekli hemşire ve doktorların destek için göreve çağrılabileceği ifade edildi.
İran'da Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı 77'ye, vaka sayısı ise 2336'ya yükseldi.
İran Acil Durum Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Kolivend'in yeni tip coronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı. Ülkede hızla yayılan Kovid-19 salgınıyla mücadelede ön plandaki isimlerden olan Kolivend'in tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki'nin de corona virüse yakalandığı açıklanmıştı. İran'ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri, 23 milletvekilinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı. İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübünün (YJC) haberine göre, Mısri, başkent Tahran'da Meclise sıçrayan Covid-19 salgınıyla ilgili son gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Mısri, "Şu ana kadar 23 milletvekilinin korona testi pozitif çıktı." dedi.
Söz konusu vekillerin halkla yakın ilişkileri olduğuna ve virüsün bu şekilde yayılmış olabileceğine dikkati çeken Mısri, "Kendilerine gelecek zararı önlemek için milletvekillerine vatandaşlarla görüşmelerini kesmelerini tavsiye ediyoruz." dedi. Mısri, Meclisin faaliyetlerini sürdüreceğini ancak milletvekillerinin vatandaşlarla görüşmelerinin geçici olarak iptal edildiğini aktardı.
Öte yandan ülkede virüsün yayılmasını engellemek için 54 bin tutukluya ev izni verildiği duyuruldu.HABERİN DETAYLARI
Yeni tip corona virüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:
Güney Kore 4 bin 812, İtalya 2 bin 36, İran bin 501, Japonya 980, Fransa 191, Almanya 157, İspanya 119, Singapur 108, ABD 102, Kuveyt 56, Bahreyn 47, Tayland 43, İsviçre 42, İngiltere 51, Avustralya 33, Malezya 29, Kanada 27, Norveç 25, Irak 21, Birleşik Arap Emirlikleri 21, Avusturya 18, Hollanda 18, Vietnam 16, İsveç 15, Lübnan 10, İsrail 10, Belçika 8, Yunanistan 7, Hırvatistan 7, Umman 6, Ekvador 6, Finlandiya 6, Hindistan 6, Rusya 6, Cezayir 5, Meksika 5, Pakistan 5, Danimarka 4, Filipinler 3, Azerbaycan 3, Çekya 3, Romanya 3, Gürcistan 3, Katar 3, İzlanda 3, Brezilya 2, Belarus 2, Endonezya 2, Mısır 2, Portekiz 2, Afganistan 1, Andorra 1, Ermenistan 1, Kamboçya 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Estonya 1, İrlanda 1, Ürdün 1, Litvanya 1, Lüksemburg 1, Fas 1, Monako 1, Nepal 1, Yeni Zelanda 1, Nijerya 1, Kuzey Makedonya 1, Ukrayna 1, San Marino 1, Suudi Arabistan 1, Senegal 1, Sri Lanka 1, Tunus 1."
İngiltere Sağlık Bakanı Hancock İngiltere'de corona virüs vaka sayısının 51'e yükseldiği bildirdi.
ABD'nin Washington eyaletinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya çıktı. Washington eyaleti sağlık yetkilileri, yeni tip Corona virüs kaynaklı 4 ölümün daha yaşandığını ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
Yetkililer, 14'ü King County, 4'ü ise Snohomish County'de olmak üzere Washington eyaletinde 18 vakanın bulunduğunu söyledi. ABD genelinde ise şimdiye 87 vaka tespit edildi.
İtalya'da ilk olarak 21 Şubat Cuma günü ortaya çıkan Covid-19, hızla yayılmaya ve can almaya devam ederken, bugün en çok ölümün görüldüğü gün olarak kayıtlara geçti. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.