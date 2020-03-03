İtalya'daki can kaybı İran'ı geçti (Corona virüste son durum)



Corona virüs dünya genelinde can almaya devam ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 91 bini geçti, 3 bini aşkın kişi corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Corona virüsü bugüne kadar 65'in üzerinde ülkede görülürken en son Türkiye'nin kuzeyindeki Ukrayna'ya sıçradı. İran'da ölü sayısı 77'ye vaka sayısı 2336'ya yükseldi. İtalya'da, 27 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a çıktı, vaka sayısı 2502 oldu. İngiliz hükümetinin corona virüs (Covid-19) eylem planında ileride virüsün yayılmasının devam etmesi durumunda ülkede iş gücünün beşte birinin hastalanmasının olası olduğu bildirildi. Başbakan Johnson, salgının ilerlemesi durumunda polisin kamu düzenini sağlamak için göstereceği faaliyetlere, acil durum halinde, askerin de destek verebileceğini açıkladı.

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ntv.com.tr - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 03.03.2020 - 20:22

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 90 bini geçti. Covid-19 salgınında 3 bin 116 kişi hayatını kaybetti. Çin ana karasında 2 bin 943, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 77, İtalya'da 79, Güney Kore'de 28, Japonya'da 12, Fransa'da 3, ABD'de 6, Avustralya, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de birer kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin ana karasında 80 bin 151, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 100 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI 79'A YÜKSELDİ İtalya'da, 27 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 79'a yükseldi, vaka sayısı 2502'ye çıktı. Ülkedeki vaka sayısı dün 2036 olarak açıklanmıştı.

İNGİLTERE'DE OLAĞANÜSTÜ EYLEM PLANI İngiliz hükümetinin corona virüs (Covid-19) eylem planında ileride virüsün yayılmasının devam etmesi durumunda ülkede iş gücünün beşte birinin hastalanmasının olası olduğu bildirildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, corona virüs ile mücadele konusundaki eylem planını açıkladı.

Eylem planında, salgının ilerlemesi durumunda polisin kamu düzenini sağlamak için göstereceği faaliyetlere, acil durum halinde, askerin de destek verebileceği kaydedildi. İngiliz hükümetinin önceliğinin virüsün durdurulmasının olduğu kaydedilen eylem planında, salgının yayılması durumunda hastanelerde acil olmayan tedavilerin ertelenebileceği, emekli hemşire ve doktorların destek için göreve çağrılabileceği ifade edildi.

Eylem planında, İngiliz hükümetinin tedbirler çerçevesinde okulların kapatılmasının, geniş çaplı etkinliklerin azaltılmasının ve evlerden çalışılmasının da değerlendirilebileceği belirtildi.

Planda ayrıca İngiltere’de koronavirüs salgının zirve seviyesine ulaşması halinde, ülkedeki toplam iş gücünün beşte birinin hastalanmasının olası olduğu da kaydedildi.

Konuya ilişkin olarak İngiliz Sağlık Bakanı Matt Hancock, “Geniş çaplı bir bulaşmayla karşılaşmamız daha olası hale geliyor” ifadesini kullandı.

İngiltere’de halihazırda 51 koronavirus vakası mevcut.

UKRAYNA'DA İLK VAKA krayna Sağlık Bakan Yardımcısı Viktor Lyaşko, ülkede ilk yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini bildirdi. Lyaşko, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, İtalya’dan gelen ve Çernivtsi bölgesinde yaşayan bir Ukrayna vatandaşında Covid-19 bulunduğunu açıkladı. Hastanın Ukrayna'ya Romanya üzerinden girdiğini aktaran Lyaşko, “Dün dört şüpheli vaka olduğunu açıklamıştım. Bugün bunlardan birinde virüs olduğu tespit edildi.” ifadelerini kullandı.



Enfekte hastayla az sayıda kişinin temasının olduğunu kaydeden Lyaşko, bütün bu kişilerle ilgili çalışmanın da başlatıldığını ifade etti. Ayrıca Lyaşko, elde edilen tüm numunelerin Dünya Sağlık Örgütü laboratuvarlarına gönderildiğini dile getirdi.

İRAN'DA CAN KAYBI ARTIYOR İran'da Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı 77'ye, vaka sayısı ise 2336'ya yükseldi. İran Acil Durum Merkezi Başkanı Pir Hüseyin Kolivend'in yeni tip coronavirüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı. Ülkede hızla yayılan Kovid-19 salgınıyla mücadelede ön plandaki isimlerden olan Kolivend'in tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki'nin de corona virüse yakalandığı açıklanmıştı. İran'ın önde gelen din adamlarından, eski Vatikan Büyükelçisi Hüccetülislam Hadi Hüsrevşahi ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İRAN'DA 23 MİLLETVEKİLİNDE CORONA VİRÜS VAKASI İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri, 23 milletvekilinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı. İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübünün (YJC) haberine göre, Mısri, başkent Tahran'da Meclise sıçrayan Covid-19 salgınıyla ilgili son gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Mısri, "Şu ana kadar 23 milletvekilinin korona testi pozitif çıktı." dedi.



Söz konusu vekillerin halkla yakın ilişkileri olduğuna ve virüsün bu şekilde yayılmış olabileceğine dikkati çeken Mısri, "Kendilerine gelecek zararı önlemek için milletvekillerine vatandaşlarla görüşmelerini kesmelerini tavsiye ediyoruz." dedi. Mısri, Meclisin faaliyetlerini sürdüreceğini ancak milletvekillerinin vatandaşlarla görüşmelerinin geçici olarak iptal edildiğini aktardı. Öte yandan ülkede virüsün yayılmasını engellemek için 54 bin tutukluya ev izni verildiği duyuruldu.HABERİN DETAYLARI

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Tahran Emniyeti Suç Önleme Birimi Başkanı Keyvan Zahiri, ilk vakanın görüldüğü andan itibaren stokçulara karşı mücadele ettiklerini belirtti. Şimdiye kadar yapılan operasyonlarda stoklanmış halde yaklaşık 20 milyon 600 bin koruyucu maske, milyonlarca medikal eldiven ve dezenfekte edici maddenin ele geçirildiğini aktaran Zahiri, 22 kişinin ise gözaltına alındığını açıkladı. Zahiri, gözaltına alınan kişilerin adalete teslim edildiğini sözlerine ekledi.

ÇİN İRAN'DAKİ VATANDAŞLARINI TAHLİYE EDECEK Çin'in, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının hızla yayıldığı İran’daki vatandaşlarını tahliye edeceği bildirildi. Global Times gazetesinin İran’daki Çinli diplomatlara dayandırdığı haberine göre, Pekin hükümeti, İran'ın Kum kentindeki çok sayıda Çinli öğrenciyi tarifeli uçakla ülkeye geri getirecek.



Gazeteye konuşan Çinli yetkililer, uçağa binecek kişilerin bilet parasını ödeyeceklerini kaydetti. Diğer yandan İran’dan Çin’e getirilen vatandaşların 14 gün karantina altında tutulacağı bildirildi.

Yeni tip corona virüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor: Güney Kore 4 bin 812, İtalya 2 bin 36, İran bin 501, Japonya 980, Fransa 191, Almanya 157, İspanya 119, Singapur 108, ABD 102, Kuveyt 56, Bahreyn 47, Tayland 43, İsviçre 42, İngiltere 51, Avustralya 33, Malezya 29, Kanada 27, Norveç 25, Irak 21, Birleşik Arap Emirlikleri 21, Avusturya 18, Hollanda 18, Vietnam 16, İsveç 15, Lübnan 10, İsrail 10, Belçika 8, Yunanistan 7, Hırvatistan 7, Umman 6, Ekvador 6, Finlandiya 6, Hindistan 6, Rusya 6, Cezayir 5, Meksika 5, Pakistan 5, Danimarka 4, Filipinler 3, Azerbaycan 3, Çekya 3, Romanya 3, Gürcistan 3, Katar 3, İzlanda 3, Brezilya 2, Belarus 2, Endonezya 2, Mısır 2, Portekiz 2, Afganistan 1, Andorra 1, Ermenistan 1, Kamboçya 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Estonya 1, İrlanda 1, Ürdün 1, Litvanya 1, Lüksemburg 1, Fas 1, Monako 1, Nepal 1, Yeni Zelanda 1, Nijerya 1, Kuzey Makedonya 1, Ukrayna 1, San Marino 1, Suudi Arabistan 1, Senegal 1, Sri Lanka 1, Tunus 1."

İNGİLTERE'DE 51 VAKA İngiltere Sağlık Bakanı Hancock İngiltere'de corona virüs vaka sayısının 51'e yükseldiği bildirdi.

ABD'DE ALTINCI ÖLÜM ABD'nin Washington eyaletinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya çıktı. Washington eyaleti sağlık yetkilileri, yeni tip Corona virüs kaynaklı 4 ölümün daha yaşandığını ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Yetkililer, 14'ü King County, 4'ü ise Snohomish County'de olmak üzere Washington eyaletinde 18 vakanın bulunduğunu söyledi. ABD genelinde ise şimdiye 87 vaka tespit edildi.

İTALYA'DA 52 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ İtalya'da ilk olarak 21 Şubat Cuma günü ortaya çıkan Covid-19, hızla yayılmaya ve can almaya devam ederken, bugün en çok ölümün görüldüğü gün olarak kayıtlara geçti. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.







Borrelli, hastalığın bulaştığı kişi sayısının 1835'e çıktığını, yaşamını yitirenlere, 15'i Lombardiya, 3'ü de Emilia-Romagna bölgesinden olmak üzere bugün 18 kişinin daha eklendiğini açıkladı. Buna göre, dün 34 olarak duyurulan ölü sayısı 52'ye çıktı. Borrelli, hastalık bulaşan ve iyileşenlerin sayısının ise 149'a ulaştığını kaydetti.

VİRÜS TOKYO 2020 OLİMPİYATLARINI VURDU Japonya Olimpiyat Bakanı Seiko Hashimoto, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yıl sonuna ertelenebileceğini söyledi. Dünyayı sarsan koronavirüs salgınından dolayı başta Uzak Doğu olmak üzere birçok ülkedeki spor organizasyonlarında iptal ya da ertelemeye gidilirken, Japonya'nın ev sahipliğinde bu yıl düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın geleceği de belirsizliğini koruyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile imzalanan sözleşmeye göre, oyunların 2020 yılı içinde düzenlenmesi gerektiğini belirten Japonya Olimpiyat Bakanı Hashimoto, organizasyonun planlanan tarihte yapılması için yoğun çaba harcadıklarını ancak sözleşmeye dayanarak yıl içinde başka bir tarihte de gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

Olimpiyatlar öncesindeki test organizasyonları corona virüs gerekçesiyle iptal edilirken, IOC Üyesi Dick Pound da oyunlarla ilgili kararın mayıs sonuna kadar verileceğini açıklamıştı. Başkent Tokyo için 7 yıldan bu yana olimpiyat hazırlıkları yapılıyor ve tüm harcamaların 26 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.





Japon medyası, ülkede corona virüse yakalananların sayısının bine yaklaştığını yazdı. Programa göre, yaklaşık 11 bin atletin mücadele edeceği 2020 Tokyo Olimpiyatları 24 Temmuz-9 Ağustos, Paralimpik Oyunları ise 25 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.