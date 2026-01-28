"İtalya'daki Kış Olimpiyatları'nda ICE'ın ne işi var?"
28.01.2026 14:50
Erdem Güzel
ABD'nin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ekipleri ICE, İtalya'daki Kış Olimpiyatları'nda Amerikan delegasyonunun korunmasıyla görevlendirildi. ICE'ın görevlendirilmesi İtalya'da tepki çekti.
ICE ABD DELEGASYONUNU KORUMAK İÇİN İTALYA'YA GİDİYOR
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ekipleri, ya da daha çok bilinen ismiyle ICE, olimpiyatlarda Amerikan delegasyonunu korumak için İtalya'ya gönderiliyor.
6 Şubat'ta İtalya'nın Milano kentinde başlayacak Kış Olimpiyatları'nda ICE ekipleri katılımcı ABD'lilerin korumasında yardımcı olacak. Buna göre ICE'nin İç Güvenlik Soruşturmaları birimi, Milano'daki olimpiyatlarda ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Diplomatik Güvenlik Servisi'ne destek verecek.
Sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada ICE ekiplerinin rolünün "uluslararası suç örgütlerinden kaynaklanan riskleri incelemek ve azaltmak" olacağı ve "tüm güvenlik operasyonlarının İtalyan yetkisi altında kalacağı" belirtildi. İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü Tricia McLaughlin, "ICE yabancı ülkelerde göçmenlik uygulama operasyonları yürütmez" dedi.
"MİLANO'DA İSTENMİYORLAR"
ICE'ın görevlendirilmesi ise İtalya'da hemen tepki çekti. İtalyan politikacılar, son zamanlarda ABD'nin imajının zedelendiğinin altını çizerek ICE ekiplerinin ülkedeki varlığını şiddetle eleştirdi.
Olimpiyatlara ev sahipliği yapan Milano'nun belediye başkanı Giuseppe Sala, ICE'ı "öldüren bir milis gücü" olarak nitelendirdi. Sala, "Milano'da istenmedikleri açık, bunda şüphe yok" dedi.
Roma tepkileri yatıştırmaya çalışırken, İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ICE personelinin yalnızca Milano konsolosluğu gibi ABD diplomatik ofislerinde çalışacağını ve "sahada" düzeni sağlamayacağını belirtti. İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, ABD Büyükelçisi Tilman Fertitta ile görüştüğünü söyledi
"SS GELMİYOR"
Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, ölçülü bir yanıt çağrısında bulundu. "Minneapolis sokaklarında olan ICE görevlilerinden bahsetmiyoruz. SS gelmiyor" dedi.
İtalya'nın eski Başbakanı Matteo Renzi liderliğindeki merkezci İtalyan muhalefet partisi Italia Viva, ICE ile bağlantılı ajanların İtalyan değerlerini temsil etmediğini ve girişlerinin engellenmesi gerektiğini söyledi.
Aşırı solcu USB sendikası, Olimpiyat açılış töreniyle aynı zamana denk gelecek şekilde 6 Şubat'ta Milano'nun merkezinde "ICE DIŞARI" mitingi düzenleyeceğini açıkladı.
ICE ekipleri, bu ay Minnesota'nın Minneapolis kentindeki olaylarda iki ABD vatandaşını vurarak öldürmüş ve büyük çaplı protestoların başlamasına neden olmuştu.