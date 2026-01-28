"İtalya'daki Kış Olimpiyatları'nda ICE'ın ne işi var?"

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza ekipleri, ya da daha çok bilinen ismiyle ICE, olimpiyatlarda Amerikan delegasyonunu korumak için İtalya'ya gönderiliyor.

6 Şubat'ta İtalya'nın Milano kentinde başlayacak Kış Olimpiyatları'nda ICE ekipleri katılımcı ABD'lilerin korumasında yardımcı olacak. Buna göre ICE'nin İç Güvenlik Soruşturmaları birimi, Milano'daki olimpiyatlarda ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Diplomatik Güvenlik Servisi'ne destek verecek.

Sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada ICE ekiplerinin rolünün "uluslararası suç örgütlerinden kaynaklanan riskleri incelemek ve azaltmak" olacağı ve "tüm güvenlik operasyonlarının İtalyan yetkisi altında kalacağı" belirtildi. İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü Tricia McLaughlin, "ICE yabancı ülkelerde göçmenlik uygulama operasyonları yürütmez" dedi.