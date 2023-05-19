İtalya’daki sel felaketinde can kaybı 13’e yükseldi

İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.

İtalya’daki sel felaketinde can kaybı 13’e yükseldi - 1

İtalya’nın kuzeyinde bulunan Emilia-Romagna bölgesinde geçtiğimiz çarşamba günü etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmaları sırasında daha fazla kişinini cansız bedenine ulaşıldığını ve hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldiğini açıkladı.

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İtalya’daki sel felaketinde can kaybı 13’e yükseldi - 2

İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle en az 20 nehir taşarken, çok sayıda yerleşim yeri ve tarım arazileri sular altında kalmıştı.

İtalya’daki sel felaketinde can kaybı 13’e yükseldi - 3

Bölgede 280’e yakın heyelan meydana gelmişti. Evlerinde mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarılmış, Emilia-Romagna Özerk Hükümeti Başkanı Stefano Bonaccini, Bologna'dan 3 bin, Faenza'dan ve Ravenna'dan 5’er bin kişi olmak üzere 13 bin kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.

İtalya’daki sel felaketinde can kaybı 13’e yükseldi - 4

EMİLİA-ROMAGNA GRAND PRİX'Sİ İPTAL EDİLDİ

Bu hafta sonu Imola'da yapılacak olan Formula 1 kapsamında yapılacak olan Emilia-Romagna Grand Prix'si, yakındaki Santerno Nehri’ndeki sel riski nedeniyle iptal edildi.

İtalya’daki sel felaketinde can kaybı 13’e yükseldi - 5
İtalya’daki sel felaketinde can kaybı 13’e yükseldi - 6
İtalya’daki sel felaketinde can kaybı 13’e yükseldi - 7
İtalya’daki sel felaketinde can kaybı 13’e yükseldi - 8
İtalya’daki sel felaketinde can kaybı 13’e yükseldi - 9
İtalya’daki sel felaketinde can kaybı 13’e yükseldi - 10
İtalya’daki sel felaketinde can kaybı 13’e yükseldi - 11
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