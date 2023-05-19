İtalya’daki sel felaketinde can kaybı 13’e yükseldi

Bölgede 280’e yakın heyelan meydana gelmişti. Evlerinde mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarılmış, Emilia-Romagna Özerk Hükümeti Başkanı Stefano Bonaccini, Bologna'dan 3 bin, Faenza'dan ve Ravenna'dan 5’er bin kişi olmak üzere 13 bin kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.