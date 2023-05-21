İtalya'daki sel felaketinde can kaybı 14'e yükseldi

İtalya'nın kuzeyindeki Emilia-Romagna bölgesinde, özellikle Cesena ve Bologna kentlerini etkileyen sel, 14 can aldı. İtalyan medyası, 36 bin kişinin sel nedeniyle yerinden edildiğini duyurdu.
İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, faaliyetlerin başlamasından bu yana 3 bin 998 farklı olaya müdahale edildiğini bildirdi.
Bologna'nın doğusundaki Ravenna kentinde meydana gelen heyelan sonucu otoyol trafiğe kapandı. Ayrıca itfaiyenin 1121 personelle müdahale çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Emilia-Romagna bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle en az 20 nehir taşarken, çok sayıda yerleşim yeri ve tarım arazileri sular altında kalmıştı.
Bölgede 280'e yakın heyelan meydana gelmiş, evlerinde mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarılmıştı.
Hafta sonu Imola'da Formula 1 kapsamında yapılacak olan Emilia-Romagna Grand Prix'si, yakındaki Santerno Nehri’ndeki sel riski nedeniyle iptal edildi.