İtalya'daki sel felaketinde can kaybı 14'e yükseldi

İtalya'nın kuzeyindeki Emilia-Romagna bölgesinde meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin 14'e yükseldi. İtfaiye ekipleri, kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İtalya'daki sel felaketinde can kaybı 14'e yükseldi - 1

İtalya'nın kuzeyindeki Emilia-Romagna bölgesinde, özellikle Cesena ve Bologna kentlerini etkileyen sel, 14 can aldı. İtalyan medyası, 36 bin kişinin sel nedeniyle yerinden edildiğini duyurdu.

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İtalya'daki sel felaketinde can kaybı 14'e yükseldi - 2

İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, faaliyetlerin başlamasından bu yana 3 bin 998 farklı olaya müdahale edildiğini bildirdi.

Bologna'nın doğusundaki Ravenna kentinde meydana gelen heyelan sonucu otoyol trafiğe kapandı. Ayrıca itfaiyenin 1121 personelle müdahale çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

İtalya'daki sel felaketinde can kaybı 14'e yükseldi - 3

Emilia-Romagna bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle en az 20 nehir taşarken, çok sayıda yerleşim yeri ve tarım arazileri sular altında kalmıştı.

İtalya'daki sel felaketinde can kaybı 14'e yükseldi - 4

Bölgede 280'e yakın heyelan meydana gelmiş, evlerinde mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarılmıştı.

İtalya'daki sel felaketinde can kaybı 14'e yükseldi - 5

EMİLİA-ROMAGNA GRAND PRİX'Sİ İPTAL EDİLDİ

Hafta sonu Imola'da Formula 1 kapsamında yapılacak olan Emilia-Romagna Grand Prix'si, yakındaki Santerno Nehri’ndeki sel riski nedeniyle iptal edildi.

İtalya'daki sel felaketinde can kaybı 14'e yükseldi - 6
İtalya'daki sel felaketinde can kaybı 14'e yükseldi - 7
İtalya'daki sel felaketinde can kaybı 14'e yükseldi - 8
İtalya'daki sel felaketinde can kaybı 14'e yükseldi - 9
İtalya'daki sel felaketinde can kaybı 14'e yükseldi - 10
İtalya'daki sel felaketinde can kaybı 14'e yükseldi - 11
İtalya'daki sel felaketinde can kaybı 14'e yükseldi - 12
İtalya'daki sel felaketinde can kaybı 14'e yükseldi - 13
İtalya'daki sel felaketinde can kaybı 14'e yükseldi - 14
İtalya'daki sel felaketinde can kaybı 14'e yükseldi - 15
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