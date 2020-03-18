İtalya'daki sıkı karantina tedbirleri uzatılabilir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Paola De Micheli, RAI 3'teki Agora programına katılarak, "Önümüze gelen sayılara ve duruma göre bir değerlendirmede bulunacağız. Bu uygulamayla İtalya'nın virüsten etkilenmeyen küçük bir bölümünü de korumuş oluyoruz. Kısıtlayıcı önlemlerin 3 Nisan'dan sonra sarkma ihtimalini dışlamıyorum. İlerleyen günlerde bir karar vereceğiz" dedi.