İtalya'dan cazip teklif: Tarihi kasabada yaşamak isteyenlere 30 bin euro veriliyor

İtalya'nın güneyinde yer alan tarihi Presicce kasabası yeni sakinlerine 30 bin euroya (yaklaşık 575 bin lira) kadar ödeme yapacak. Anlaşma kapsamında satışa çıkan evlerin fiyatları ise yaklaşık 25 bin eurodan (yaklaşık 480 bin euro) başlaması bu teklifi oldukça cazip hale getiriyor. İtalya'daki satılık diğer ucuz mülkler gibi, bunlar da asıl sahipleri tarafından uzun süredir terk edilmiş durumda bulunuyor.
Bununla birlikte Presicce, İtalya'nın güney ucundaki Salento bölgesinin doğasıyla çevrili ve Santa Maria di Leuca'nın kumlu plajlarına ve turkuaz berrak sularına yakın konumuyla da dikkat çekiyor.
Kasabadaki yetkililer, nakit teşvik teklifinin, yeni doğanların her yıl daha az olduğu, nüfusu azalan kasabalarına yeni bir soluk getirmesini umuyor. Yerel meclis üyesi Alfredo Palese, "Tarihi kasabayı, yeni sakinleriyle birlikte yeniden canlı görmek istediğimiz birçok boş ev var. Harika mimari yapılarla dolu semtlerimizin yavaş yavaş nasıl boşaldığına tanık olmak üzücü” diye konuştu.
Diğer taraftan Palese, anlaşmanın ayrıntılarının belli olduğunu ancak yetkililerin belediyenin internet sitesinde bilgilerin mevcut olacağı önümüzdeki haftalarda başvuruları başlatmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.
Palese, "Buraya taşınıp bu terk edilmiş evlerden birini satın almak isteyenlere 30 bin euroya kadar nakit para teklif edeceğiz. Toplam finansman ikiye bölünecek: eski bir ev satın alınacak ve ardından bu ev yenilenecek" dedi.
Bunun yanı sıra Palese’nin aktardığına göre Presicce Belediyesi, yeni iş faaliyetleri kurmak için vergi avantajları ve çocuklu aileler için bebek ikramiyeleri dahil olmak üzere daha fazla sakini cezbetmek için başka planlar da yapmaya başladı.
Palesi 30 bin euroluk (yaklaşık 575 bin lira) teşviğe hak kazanmak için, alıcıların Presicce'de ikamet etmesi ve 1991'den önce inşa edilmiş ve yetkililer tarafından belirlenmiş olan çeşitli mülklerden birini satın alması gerektiğini söyledi.
Palese'ye göre konut fiyatları metrekare başına 500 eurodan (yaklaşık 9 bin 550 bin lira) başlıyor. Buna göre, bazı onarımlara ihtiyaç duyan 50 metrekarelik bir konutu satın almak için yaklaşık 25 bin euro (yaklaşık 480 bin euro) yeterli oluyor.
Öte yandan Presicce'nin geçmişi, korsan baskınından kurtulanlar için sığınak olarak mahzenler ve yer altı zeytin değirmenleri kazan keşişler tarafından inşa edilen bir Sarazen kalesinin etrafına yayılan yerleşim yerlerinin bulunduğu Orta Çağ'a kadar uzanıyor.
Presicce ayrıca, birinci sınıf sızma zeytinyağı üreten yemyeşil zeytin bahçeleri için Puglia'nın "yeşil altın şehri" olarak ün kazandı ve Rönesans döneminde şarap, peynir ve sığır ticareti ile tanınan bir derebeylik olarak gelişti.
Kasabanın birçok sakini ise Presicce'nin kayalık arazisine mağaralar kazarak yer altında yaşıyordu. Ana meydanların ve gösterişli Barok sarayların altında, trappettari olarak bilinen çiftçilerin hasat mevsiminde aylarca eşeklerin ittiği taş değirmenlerde zeytin sıkarak geçirdikleri 23 gizli oda ve zeytin değirmeninden oluşan bir ağ bulunuyor.
Ayrıca, birçok tarihi binanın, devasa değirmenlerin hâlâ ayakta durduğu yer altı odalarına özel erişimi bulunuyor. Yeraltı şehri boyunca rehberli turlar, şu anda kentin turistik gelirlerinde önemli bir rol oynuyor.