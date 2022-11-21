İtalya'dan cazip teklif: Tarihi kasabada yaşamak isteyenlere 30 bin euro veriliyor

YER ALTI ODALARI İLE ÜNLÜ

Kasabanın birçok sakini ise Presicce'nin kayalık arazisine mağaralar kazarak yer altında yaşıyordu. Ana meydanların ve gösterişli Barok sarayların altında, trappettari olarak bilinen çiftçilerin hasat mevsiminde aylarca eşeklerin ittiği taş değirmenlerde zeytin sıkarak geçirdikleri 23 gizli oda ve zeytin değirmeninden oluşan bir ağ bulunuyor.

Ayrıca, birçok tarihi binanın, devasa değirmenlerin hâlâ ayakta durduğu yer altı odalarına özel erişimi bulunuyor. Yeraltı şehri boyunca rehberli turlar, şu anda kentin turistik gelirlerinde önemli bir rol oynuyor.