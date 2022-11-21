İtalya'dan cazip teklif: Tarihi kasabada yaşamak isteyenlere 30 bin euro veriliyor

İtalya'daki kasabalar, son yıllarda yeni sakinlerini çekmek için birbirleriyle yarışıyor. Bir euroya satılan harap evlerden, düşük fiyatlardaki oturmaya hazır evlere kadar, bir bu yerleşim yerleri arasında yüksek bir rekabet bulunuyor. Son olarak İtalya’nın güneyindeki Puglia'da yer alan Presicce kasabası, insanlara boş bir konut ve oturma izni almaları için 30 bin euroya (yaklaşık 575 bin lira) ödeme yapacağını duyurdu.

İtalya'dan cazip teklif: Tarihi kasabada yaşamak isteyenlere 30 bin euro veriliyor - 1

EVLER VERİLEN TEŞVİKTEN DAHA UCUZ

İtalya'nın güneyinde yer alan tarihi Presicce kasabası yeni sakinlerine 30 bin euroya (yaklaşık 575 bin lira) kadar ödeme yapacak. Anlaşma kapsamında satışa çıkan evlerin fiyatları ise yaklaşık 25 bin eurodan (yaklaşık 480 bin euro) başlaması bu teklifi oldukça cazip hale getiriyor. İtalya'daki satılık diğer ucuz mülkler gibi, bunlar da asıl sahipleri tarafından uzun süredir terk edilmiş durumda bulunuyor.

İtalya'dan cazip teklif: Tarihi kasabada yaşamak isteyenlere 30 bin euro veriliyor - 2

Bununla birlikte Presicce, İtalya'nın güney ucundaki Salento bölgesinin doğasıyla çevrili ve Santa Maria di Leuca'nın kumlu plajlarına ve turkuaz berrak sularına yakın konumuyla da dikkat çekiyor. 

İtalya'dan cazip teklif: Tarihi kasabada yaşamak isteyenlere 30 bin euro veriliyor - 3

Kasabadaki yetkililer, nakit teşvik teklifinin, yeni doğanların her yıl daha az olduğu, nüfusu azalan kasabalarına yeni bir soluk getirmesini umuyor. Yerel meclis üyesi Alfredo Palese, "Tarihi kasabayı, yeni sakinleriyle birlikte yeniden canlı görmek istediğimiz birçok boş ev var. Harika mimari yapılarla dolu semtlerimizin yavaş yavaş nasıl boşaldığına tanık olmak üzücü” diye konuştu.

İtalya'dan cazip teklif: Tarihi kasabada yaşamak isteyenlere 30 bin euro veriliyor - 4

BAŞVURULAR YAKIN ZAMANDA BAŞLAYACAK

Diğer taraftan Palese, anlaşmanın ayrıntılarının belli olduğunu ancak yetkililerin belediyenin internet sitesinde bilgilerin mevcut olacağı önümüzdeki haftalarda başvuruları başlatmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

İtalya'dan cazip teklif: Tarihi kasabada yaşamak isteyenlere 30 bin euro veriliyor - 5

Palese, "Buraya taşınıp bu terk edilmiş evlerden birini satın almak isteyenlere 30 bin euroya kadar nakit para teklif edeceğiz. Toplam finansman ikiye bölünecek: eski bir ev satın alınacak ve ardından bu ev yenilenecek" dedi.

İtalya'dan cazip teklif: Tarihi kasabada yaşamak isteyenlere 30 bin euro veriliyor - 6

Bunun yanı sıra Palese’nin aktardığına göre  Presicce Belediyesi, yeni iş faaliyetleri kurmak için vergi avantajları ve çocuklu aileler için bebek ikramiyeleri dahil olmak üzere daha fazla sakini cezbetmek için başka planlar da yapmaya başladı.

İtalya'dan cazip teklif: Tarihi kasabada yaşamak isteyenlere 30 bin euro veriliyor - 7

Palesi 30 bin euroluk (yaklaşık 575 bin lira) teşviğe hak kazanmak için, alıcıların Presicce'de ikamet etmesi ve 1991'den önce inşa edilmiş ve yetkililer tarafından belirlenmiş olan çeşitli mülklerden birini satın alması gerektiğini söyledi.

İtalya'dan cazip teklif: Tarihi kasabada yaşamak isteyenlere 30 bin euro veriliyor - 8

Palese'ye göre konut fiyatları metrekare başına 500 eurodan (yaklaşık 9 bin 550 bin lira) başlıyor. Buna göre, bazı onarımlara ihtiyaç duyan 50 metrekarelik bir konutu satın almak için yaklaşık 25 bin euro (yaklaşık 480 bin euro) yeterli oluyor. 

İtalya'dan cazip teklif: Tarihi kasabada yaşamak isteyenlere 30 bin euro veriliyor - 9

PRESİCCE KASABASI HAKKINDA

Öte yandan Presicce'nin geçmişi, korsan baskınından kurtulanlar için sığınak olarak mahzenler ve yer altı zeytin değirmenleri kazan keşişler tarafından inşa edilen bir Sarazen kalesinin etrafına yayılan yerleşim yerlerinin bulunduğu Orta Çağ'a kadar uzanıyor.

İtalya'dan cazip teklif: Tarihi kasabada yaşamak isteyenlere 30 bin euro veriliyor - 10

Presicce ayrıca, birinci sınıf sızma zeytinyağı üreten yemyeşil zeytin bahçeleri için Puglia'nın "yeşil altın şehri" olarak ün kazandı ve Rönesans döneminde şarap, peynir ve sığır ticareti ile tanınan  bir derebeylik olarak gelişti.

İtalya'dan cazip teklif: Tarihi kasabada yaşamak isteyenlere 30 bin euro veriliyor - 11

YER ALTI ODALARI İLE ÜNLÜ

Kasabanın birçok sakini ise  Presicce'nin kayalık arazisine mağaralar kazarak yer altında yaşıyordu. Ana meydanların ve gösterişli Barok sarayların altında, trappettari olarak bilinen çiftçilerin hasat mevsiminde aylarca eşeklerin ittiği taş değirmenlerde zeytin sıkarak geçirdikleri 23 gizli oda ve zeytin değirmeninden oluşan bir ağ bulunuyor.

Ayrıca, birçok tarihi binanın, devasa değirmenlerin hâlâ ayakta durduğu yer altı odalarına özel erişimi bulunuyor. Yeraltı şehri boyunca rehberli turlar, şu anda kentin turistik gelirlerinde önemli bir rol oynuyor.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER