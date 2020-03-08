İtalya'dan corona virüs önlemi: Lombardiya bölgesi ve 14 kent karantinaya alındı (Corona virüste son durum)

İTALYA'DA BİR GÜNDE 36 KİŞİ ÖLDÜ

Covid-19 bulaşanların sayısının 5 bin 883'ü bulduğu ve 233 kişinin hayat kaybettiği İtalya’da hükumet, virüsün yayılmasının önüne geçebilmek için özellikle kuzeydeki Lombardiya bölgesi ve bazı kentler için olağanüstü önlemleri görüştü.

İtalya’da Başbakan Giuseppe Conte, yeni tip Corona virüsün (Covid-19) yayılmasının önüne geçmek için yoğun olarak görüldüğü Lombardiya Bölgesi ve 14 kenti, giriş-çıkışlara kısıtlama getiren sıkı bir güvenlik rejimi uygulayarak karantinaya aldıklarını açıkladı.