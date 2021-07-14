İtalya'dan hayallerinizi gerçekleştirebilecek teklif: Bu güzel köyler taşınmanız için size 285 bin lira sunuyor

Diğer taraftan, Calabria’daki köylerin yüzde 75'inden fazlasının (kabaca 320'si) şu anda beş binden az sakini bulunuyor. Bu da proje takdirde bazı toplulukların birkaç yıl içinde tamamen yok olabileceğine dair korkulara yol açıyor.

Gallo, "Amaç yerel ekonomiyi canlandırmak ve küçük ölçekli topluluklara yeni bir soluk getirmekç İş talebinin arzı karşılamasını istiyoruz, bu yüzden köylerden belirli işçileri çekmek için ne tür profesyonellere ihtiyaç duyduklarını bize bildirmelerini istedik" diye konuştu.r