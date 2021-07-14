İtalya'dan hayallerinizi gerçekleştirebilecek teklif: Bu güzel köyler taşınmanız için size 285 bin lira sunuyor

ntv.com.tr 14.07.2021 - 17:24
İtalya’nın Calabria bölgesi, nüfusu 2 binin altına düşen köylerini canlandırmak için yeni bir kampanya hazırlıyor. Bu kapsamda, bölgedeki köylere taşınanlar, üç yılı kapsayacak şekilde 28 bin euroluk (yaklaşık 285 bin lira) bir ödeme alacak. Söz konusu teklif, hem denize yakın veya dağ yamacındaki köy ve kasabalar için geçerli olacak.
Ancak, bu para karşılıksız olarak verilmeyecek. Yeni sakinler, sıfırdan bir işletme kuracak ya da yerleşilecek köydeki belirli profesyonellerin önceden var olan tekliflerini geliştirecek.
Bununla birlikte teklifte, başvuru sahiplerinin İtalya’da oturma almaları ve en fazla 40 yaşında olmaları gerekiyor. Başarılı adaylerın ise, sonuçlar açıklandıktan itibaren 90 gün içinde Calabria'ya taşınmaya hazır olmaları gerekiyor.
Teklifin özellikle girişimci gençleri ve çalışmaya hevesli Y kuşağını çekeceği umut ediliyor. Cambria bölgesel meclis üyesi olan Gianluca Gallo, yapılacak ödeme hakkında şu şekilde konuştu:
“İki ile üç yıl için aylık bin euro (yaklaşık 10,1 bin lira) şeklinde ödenebilir. Alternatif olarak, ister bir pansiyon, restoran, bar, kırsal çiftlik veya mağaza olsun, yeni bir ticari faaliyetin başlatılmasını desteklemek için tek seferlik bir finansman sağlanabilir. Teknik ayrıntıları, fonların tam miktarını ve süresini ve ayrıca üç bine kadar sakini olan biraz daha büyük köyleri de plana dahil edip etmeyeceğimizi tartışıyoruz” dedi.
Diğer taraftan, Calabria’daki köylerin yüzde 75'inden fazlasının (kabaca 320'si) şu anda beş binden az sakini bulunuyor. Bu da proje takdirde bazı toplulukların birkaç yıl içinde tamamen yok olabileceğine dair korkulara yol açıyor.
Gallo, "Amaç yerel ekonomiyi canlandırmak ve küçük ölçekli topluluklara yeni bir soluk getirmekç İş talebinin arzı karşılamasını istiyoruz, bu yüzden köylerden belirli işçileri çekmek için ne tür profesyonellere ihtiyaç duyduklarını bize bildirmelerini istedik" diye konuştu.r
Diğer taraftan, planın hazırlanmasına katkıda bulunan Altomonte Belediye Başkanı Gianpietro Coppola, "aktif ikamet geliri" olarak adlandırılan projenin, Calabria’nın “uzaktan çalışma için bir cazibe merkezi olmasını sağlayacağını söyledi. Ayrıca, küçük köyleri canlandırmak için, son zamanlarda dünya basınında yer edinen bir euroluk ev satışlarından daha hedefli bir yaklaşım olduğunu savundu:
"Bunun bir sosyal deney olmasını istiyoruz. İnsanları bölgede yaşamaya çekmek ve ortamların tadını çıkarmalarını istiyoruz. Konferans salonları ve manastırlar gibi kullanılmayan şehir yerlerini yüksek hızlı internet ile donatılım. Bu İtalya'nın güneyini yenilemenin en iyi yolu. Bir euroluk evler projesi gibi belirsiz bir turizm hedefi değil. "
Öte yandan, “aktif ikamet geliri" projesinin ve başvuru sürecinin önümüzdeki birkaç hafta içinde çevrimiçi olarak başlatılması bekleniyor. Bölge aylardır üzerinde çalışıyor ve proje için şimdiden 700 bin eurodan fazla kaynak ayrıldı.
İşte yeni bir hayata başlayabileceğiniz o köyler...