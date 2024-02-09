İtalyan çiftçilerden Roma'da sembolik protesto konvoyu

Fais, Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida ile resmi görüşme yapma beklentilerini dile getirerek, "Bakalım önümüzdeki birkaç gün içinde ne sonuç çıkacak. Bu sembolik bir protesto. Çünkü daha önce de söylediğimiz gibi; biz vandal olmadığımız için Romalılara saygı duymak istedik. Başka grupların araya karışmasından, siyasi ya da başka amaçları olan grupların müdahalesinden kaçınmak için bu şekilde yaptık. Herhangi bir bayrak olmadan birlik içinde bir sinyal verdiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

Fais, istedikleri sonucu elde edene kadar başkentten ayrılmayacaklarını vurgulayarak, "Masayı kabul ediyoruz. Vaatleri değil ama resmi yanıtları kabul edeceğiz. Bunlar olmazsa hiçbir yere gitmiyoruz. Hükümetle görüşmeyi, sözler değil, gerçek yanıtlar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.