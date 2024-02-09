İtalyan çiftçilerden Roma'da sembolik protesto konvoyu
İtalya'da bir süredir Avrupa Birliğinin (AB) tarım politikalarını, artan maliyetleri ve sektördeki desteklerin kesilmesini protesto eden çiftçilerin temsilcileri, 4 traktörle başkent Roma caddelerinde sembolik protesto geçişi yaptı.
4 TRAKTÖRLE SEMBOLİK EYLEM
İtalya'nın kuzeyinden güneyine son birkaç haftadır protestolarını sürdüren çiftçiler bugün itibarıyla protestolarını başkent Roma'ya taşıdı.
Roma'nın kuzeyinde hafta başında traktörleriyle kamp kuran ve kent merkezinde gösteri yapmak için yetkililerle görüşen çiftçilerin temsilcileri, Roma Valiliği ve emniyet yetkilileriyle anlaşarak bu sabah başkente 4 traktörle giriş yaptı.