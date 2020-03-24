İtalyan hastalar Almanya'ya sevk ediliyor

İtalya'da corona virüse (Covid-19) yakalananların sayısı 64 bine yaklaşırken, şimdiye kadar 6 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Dünyada corona virüs bağlantılı en fazla ölüm İtalya'da yaşanırken, sağlık sistemi çöktü. Yeterli hastane ve sağlık çalışanı bulamayan İtalya hastaların sevkiyatı için Almanya'dan yardım istedi. Askeri kargo uçağıyla ilk hasta sevkiyatı Almanya'nın Leipzig kentine yapıldı.

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ntv.com.tr 24.03.2020 - 12:40

İtalya ordusuna ait C-130 kargo uçağı Almanya'ya ilk hasta sevkiyatını dün gece yaptı. Almanya'nın Leipzig kentindeki havalimanına inen uçaktaki hastalar için Alman sağlık ekipleri alarma geçti.

İtalyan cargo uçağına yanaşan ambülanslar, hastaları alarak tedavi için Leipzig Üniversite Hastanesi'ne taşıdı. Hastalar acil birimlerinde tedavi altına alındı.

Almanya'nın özerk eyaleti Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer, eyaletteki hastanelerin bu aşamada İtalya'dan gelecek hastaları kabul edebileceğini açıklamıştı.

İtalya Başbakanı Conte ile yaptığı görüşme sonrası Saksonya eyaletindeki hastanelere, İtalyan hastaları kabul etmeye başladıklarını belirten Kretschmer, tedavi sırasında Alman doktor ve sağlık çalışanlarının corona virüsle nasıl mücadele edecekleri konusunda deneyim kazanacaklarını da ifade etti.

İtalya'dan ilk aşamada 6 hasta kabul ettiklerini belirten Saksonya eyaleti Babakanı Michael Kretschmer, "Zor durumda kalanlara yardım edebildiğimiz için mutluyuz" dedi. Kretschmer bugün de İtalya'dan 8 hastanın eyalete getirilerek, değişik hastanelerde tedavi altına alınacaklarını belirtti.

Almanya'ya getirilecek hastaların seçimini İtalyan yetkililere bıraktıklarını belirten Kretschmer, "Böylesine zor bir kararı biz vermek istemiyoruz. Uçaklara bindirilecek hastaları kabul etmekle yükümlüyüz" şeklinde konuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 382 bini aştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip corona virüs vaka sayısını 382 bin 19 olarak belirtti.

Sitedeki verilere göre, Covid-19 nedeniyle toplam 16 bin 565 kişi öldü ve 102 bin 431 kişi iyileşti. İtalya'da ise, 64 bin kişi corona virüse yakalanırken, 6 binden fazla insan da yaşamını yitirdi.