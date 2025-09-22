İtalyan liman işçilerinden İsrail'e silah engeli: Denize çıkan yolları kapattılar

Fransa'nın ardından İtalya'da da "Her Şeyi Engelleyelim" protestoları başladı. Liman işçileri, İsrail'e silah nakliyesi olarak kullanılmasını önlemek için Cenova ve Livorno limanlarına geçiş yollarını bloke etti.

İtalya'da "Her Şeyi Engelleyelim" (Block Everything) çağrısıyla başlayan protestolarda, grevdeki liman işçileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı ülkenin kuzeyindeki Cenova limanına giden yolları kapattı.

Protestolar sırasında ulaştırma hizmetleri de aksadı ve Filistin halkıyla dayanışma içindeki sendikaların çağrısı üzerine İtalya genelinde birçok okul kapandı.

Cenova'da protestocular sabahın erken saatlerinde ellerinde Filistin bayraklarıyla liman çevresinde toplandı. İşçilerin girişi engellediği bir diğer nokta ise kıyı şeridinin daha aşağısında, Toskana'nın Livorno kentindeki limanın girişiydi.

"FİLİSTİN HALKI BİZE DERS VERİYOR"

Liman işçileri, İtalya'nın Gazze'de savaşını sürdüren İsrail'e silah ve diğer malzemelerin nakliyesi için bir geçiş noktası olarak kullanılmasın önlemek istediklerini dile getirdi.

Reuters haber ajansına konuşan Cenova'da Özerk Liman İşçileri Kolektifi adlı bir grubun üyesi Ricky, "Filistin halkı bize onur ve direniş konusunda yine bir ders veriyor. Onlardan ders alıyoruz ve üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

ROMA'YA GİDEN TRENLER AKSADI

Bugün, diğer birçok İtalyan şehrinde gösteriler düzenlendi. Sokaklara çıkan diğer kesim de öğrencilerdi.

Başkent Roma'ya giden bölgesel tren seferleri grevler nedeniyle gecikmeler ve iptaller yaşarken, metro sistemi normal şekilde çalışmaya devam etti.

İtalya'nın finans başkenti Milano'daki metro hatlarının çoğu da çalışıyordu. Havayolları da grevden etkilenmedi.

Başbakan Giorgia Meloni'nin sağcı İtalyan hükümeti, Avrupa'da İsrail'in geleneksel destekçisi olarak biliniyor ancak son aylarda Gazze'deki sürekli askeri harekat nedeniyle koalisyon içinde tedirginlik arttı.

"HER ŞEYİ ENGELLEYELİM"

"Her Şeyi Engelleyelim" (Block Everything) protestoları ilk olarak 2 hafta önce Fransa'da düzenlenmişti.

Hükümetin düşmesinin ardından göreve gelen yeni Başbakanı Sebastien Lecornu, göreve büyük bir protesto dalgasıyla başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı halkın öfkesinin bir göstergesi olarak ulaşım, eğitim ve diğer hizmetlerin aksadığı eylemler düzenlendi.

Protestolara 1 milyona yakın kişi katıldı.

