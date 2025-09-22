İtalyan liman işçilerinden İsrail'e silah engeli: Denize çıkan yolları kapattılar

"FİLİSTİN HALKI BİZE DERS VERİYOR"

Liman işçileri, İtalya'nın Gazze'de savaşını sürdüren İsrail'e silah ve diğer malzemelerin nakliyesi için bir geçiş noktası olarak kullanılmasın önlemek istediklerini dile getirdi.

Reuters haber ajansına konuşan Cenova'da Özerk Liman İşçileri Kolektifi adlı bir grubun üyesi Ricky, "Filistin halkı bize onur ve direniş konusunda yine bir ders veriyor. Onlardan ders alıyoruz ve üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz” dedi.