İtalyan liman işçilerinden İsrail'e silah engeli: Denize çıkan yolları kapattılar
Fransa'nın ardından İtalya'da da "Her Şeyi Engelleyelim" protestoları başladı. Liman işçileri, İsrail'e silah nakliyesi olarak kullanılmasını önlemek için Cenova ve Livorno limanlarına geçiş yollarını bloke etti.
İtalya'da "Her Şeyi Engelleyelim" (Block Everything) çağrısıyla başlayan protestolarda, grevdeki liman işçileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı ülkenin kuzeyindeki Cenova limanına giden yolları kapattı.
Protestolar sırasında ulaştırma hizmetleri de aksadı ve Filistin halkıyla dayanışma içindeki sendikaların çağrısı üzerine İtalya genelinde birçok okul kapandı.
Cenova'da protestocular sabahın erken saatlerinde ellerinde Filistin bayraklarıyla liman çevresinde toplandı. İşçilerin girişi engellediği bir diğer nokta ise kıyı şeridinin daha aşağısında, Toskana'nın Livorno kentindeki limanın girişiydi.