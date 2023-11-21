İtalyan mafyası Ndrangheta'ya ceza yağdı: 207 kişiye 2 bin 100 yıl hapis
İtalya’da bir mahkeme, dünyanın en güçlü, en geniş ve zengin uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerinden biri olan Ndrangheta’ya ceza yağdırdı. Mahkeme, örgüte üyelikleri ile ilgili suçlamalardan 207 kişiyi mahkum etti veonları toplam 2 bin 100 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer 131 sanığın beraatini de içeren mahkemenin uzun kararının okunması ise bir saat 40 dakikadan fazla sürdü. Dava, mafya örgütünün asıl merkezinin bulunduğu güney Calabria bölgesindeki yüksek güvenlikli bir mahkeme salonunda görüldü.
Güney İtalya'daki soruşturmayı yürüten mafya karşıtı savcılara göre Sicilya Mafyası etkisini kaybettikçe, Ndrangheta İtalya'da ve yurt dışında sessizce güç topladı ve şu anda Avrupa'da kokain ithalatında neredeyse tekeli elinde tutuyor.