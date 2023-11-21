İtalyan mafyası Ndrangheta'ya ceza yağdı: 207 kişiye 2 bin 100 yıl hapis

İTALYA'DAKİ EN BÜYÜK MAFYA DAVASI DEĞİL

Diğer taraftan, duruşma özel olarak inşa edilmiş yüksek güvenlikli bir sığınakta gerçekleşti. Ancak, sanık sayısının çokluğuna rağmen, söz konusu dava İtalya'da mafya olduğu iddia edilen kişilerle ilgili en büyük dava olmadı.

1986 yılında Sicilya Mafyası üyesi olduğu iddia edilen 475 kişi Palermo'da benzer şekilde inşa edilmiş bir sığınakta yargılanmıştı. Yargılamalar 300'den fazla mahkumiyet ve 19 müebbet hapis cezasıyla sonuçlandı. Bu duruşma, yıllarca süren iktidar mücadeleleri sırasında Palermo bölgesini kana bulayan sansasyonel cinayetler de dahil olmak üzere, adanın en üst düzey mafya patronlarının acımasız yöntemlerinin ve ölümcül stratejilerinin çoğunun ortaya çıkmasına yardımcı oldu.