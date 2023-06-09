İtalyan özel kuvvetleri, göçmenlerin alıkoyduğu Türk gemisini kurtarma çalışması başlattı
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalyan özel kuvvetlerinin, göçmenlerce alıkonulan bir Türk gemisini kurtarmak için gemiye müdahale ettiğini söyledi. Yalova'dan Fransa'nın Sete Limanı'na seyretmekte olan Türk bayraklı GALATA SEAWAYS isimli gemi, bu sabah saatlerinde alıkonulmuştu. Gemi personeli, kendilerini yaşam mahalli ve makine dairesine kilitleyerek güvene altına almıştı.
Crosetto, katıldığı bir forumda, Türkiye'den Fransa'ya giderken İtalya açıklarında müdahale edilen Türk gemisine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Crosetto, "Napoli yakınlarında, kaçak göçmenler tarafından alıkonulan bir Türk gemisi var. Gemiye İtalyan özel kuvvetleri müdahale ediyor. Onlar, geminin kontrolünü tekrar ele aldılar ve mürettebatı serbest bırakıp kaçak göçmenleri etkisiz hale getirmeleri gerekiyor. Nasıl geliştiğini bilmediğimiz şekilde 15 kaçak göçmen var, bunlardan 2-3'ü silahlı. Bu kişiler, 22 mürettebatı alıkoyup Türk gemisinin kontrolünü ele geçirdi. Brindisi'de konuşlu özel kuvvetler, müdahale etti." ifadelerini kullandı.