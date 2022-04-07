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İtalya'nın başkenti Roma Starbucks'a yenik düştü: "Espresso" ve "cappuccino"nun evinde ilk şube açıldı

Yerel cappuccino ve espressoları ile ünlü İtalya'nın başkenti Roma, sonunda ABD'li kahve zinciri Starbucks'a boyun eğdi. Dünya çapında 34 bin satış noktasına sahip Starbucks, Roma'daki ilk şubesini Castel Romano adlı alışveriş merkezinde açtı.

Haberler - ntv.com.tr 07.04.2022 - 11:04 | Son Güncelleme : 07.04.2022 - 11:07

İtalya'nın başkenti Roma Starbucks'a yenik düştü: "Espresso" ve "cappuccino"nun evinde ilk şube açıldı - 1

ABD merkezli küresel kahve zinciri Starbucks, ’nın başkenti ’nın güneyinde yer alan Castel Romano alışveriş merkezinde ilk mağazasını açtı.

İtalya'nın başkenti Roma Starbucks'a yenik düştü: "Espresso" ve "cappuccino"nun evinde ilk şube açıldı - 2

İtalya'da Starbucks'ın tek lisans sahibi ortağı Percassi ile ortaklaşa kapalı ve açık oturma alanına sahip 200 metrekarelik mekan geçen Salı günü açıldı.

İtalya'nın başkenti Roma Starbucks'a yenik düştü: "Espresso" ve "cappuccino"nun evinde ilk şube açıldı - 3

İTALYA'DAKİ 16. STARBUCKS ŞUBESİ

İtalyan gazetesi La Repubblica'ya göre 25 kişinin çalıştığı şube, İtalya'da açılan 16.  Starbucks şubesi oldu.

İtalya'nın başkenti Roma Starbucks'a yenik düştü: "Espresso" ve "cappuccino"nun evinde ilk şube açıldı - 4

Bununla birlikte, Roma’daki mağazanın açılışı, Starbucks’ın 2020'de Vatikan yakınlarında Via dei Bastioni di Michelangelo'daki eski Maraldi kitapçısının bulunduğu yerdeki şubesini açmasından birkaç yıl sonra gerçekleşti.

İtalya'nın başkenti Roma Starbucks'a yenik düştü: "Espresso" ve "cappuccino"nun evinde ilk şube açıldı - 5

Daha önce, Starbucks'ın başkentteki ilk şubesinin Roma'nın merkezindeki Piazza S. Silvestro'da (yüksek yoğunluklu turizm bölgesi)  Apple mağazasına ev sahipliği yapan Palazzo Marignoli binasında açılacağına dair söylentiler vardı.

İtalya'nın başkenti Roma Starbucks'a yenik düştü: "Espresso" ve "cappuccino"nun evinde ilk şube açıldı - 6

Ancak, Castel Romano'nun seçilmesi İtalyanları şaşırttı. Bu durum, Starbucks'ın müşteriler olarak turistler yerine ağırlıklı olarak İtalyanlara bağımlı olduğu anlamına geliyor.

İtalya'nın başkenti Roma Starbucks'a yenik düştü: "Espresso" ve "cappuccino"nun evinde ilk şube açıldı - 7

İLK ŞUBE 2018'DE MİLANO'DA AÇILDI

Öte yandan, Starbucks’ın İtalya’daki ilk şubesi 2018'de Milano'daki Piazza Cordusio'da açıldı. Kahve zinciri, geçen Ekim ayında 2023'ün sonuna kadar İtalya’da 20'den fazla yeni mağaza açmayı planladığını duyurdu.

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