İtalya'nın başkenti Roma Starbucks'a yenik düştü: "Espresso" ve "cappuccino"nun evinde ilk şube açıldı

Haberler - ntv.com.tr 07.04.2022 - 11:04 | Son Güncelleme : 07.04.2022 - 11:07
İtalya'da Starbucks'ın tek lisans sahibi ortağı Percassi ile ortaklaşa kapalı ve açık oturma alanına sahip 200 metrekarelik mekan geçen Salı günü açıldı.
İtalyan gazetesi La Repubblica'ya göre 25 kişinin çalıştığı şube, İtalya'da açılan 16. Starbucks şubesi oldu.
Bununla birlikte, Roma’daki mağazanın açılışı, Starbucks’ın 2020'de Vatikan yakınlarında Via dei Bastioni di Michelangelo'daki eski Maraldi kitapçısının bulunduğu yerdeki şubesini açmasından birkaç yıl sonra gerçekleşti.
Daha önce, Starbucks'ın başkentteki ilk şubesinin Roma'nın merkezindeki Piazza S. Silvestro'da (yüksek yoğunluklu turizm bölgesi) Apple mağazasına ev sahipliği yapan Palazzo Marignoli binasında açılacağına dair söylentiler vardı.
Ancak, Castel Romano'nun seçilmesi İtalyanları şaşırttı. Bu durum, Starbucks'ın müşteriler olarak turistler yerine ağırlıklı olarak İtalyanlara bağımlı olduğu anlamına geliyor.
Öte yandan, Starbucks’ın İtalya’daki ilk şubesi 2018'de Milano'daki Piazza Cordusio'da açıldı. Kahve zinciri, geçen Ekim ayında 2023'ün sonuna kadar İtalya’da 20'den fazla yeni mağaza açmayı planladığını duyurdu.