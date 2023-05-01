İtalya'nın en büyük gölü kurumaya yüz tuttu: Garda gölündeki su 1953'ten beri en düşük düzeyde

İtalya'nın en büyük ve en derin üçüncü gölü olan Garda'da su son 70 yılın en düşük düzeyine indi. Kuraklık alarm verici boyuta ulaştı. İtalya, Avrupa'da kuraklıkla mücadele eden ülkeler arasında yer alıyor.
2022'deki kuraklığın yanı sıra, ülkeye kış aylarında da yeterince yağmur yağmadı. Alp dağlarına yağan kar da yetersiz kaldı.
Sonuç olarak, İtalya'nın kuzeyindeki Garda Gölü'ndeki su seviyesi 1953'ten beri düşük seviyeye geriledi.
İtalya Ulusal Araştırma Enstitüsü'nden Romano Magno, "Geçen yıl su derinliği 90 santimetreydi. Şimdi ise 53 santime düştü. Göl suyu sulama için de kullanılıyor ancak, su ulaşımının devam debilmesi için belli bir seviyenin üzerinde kalması gerekiyor." diye konuştu.
Diğer taraftan, Po Nehri'nin de su seviyesinde rekor bir azalma var.
650 kilometreyle İtalya'nın en uzun nehri olan ve ülkenin can suyu olarak görülen Po, ülkedeki kuraklık krizinin sembolü haline gelmiş durumda.
Hükümet ise kuraklığa çözüm arıyor. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkedeki su kapasitesinin gözlem altında tutulabilmesi için kontrol mekanızması kurulması talimatı verdi.
Meloni, ülkedki su kriziyle ilgilenmesi için özel bir yetkili de atadı.