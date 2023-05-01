İtalya'nın en büyük gölü kurumaya yüz tuttu: Garda gölündeki su 1953'ten beri en düşük düzeyde

İtalya'da şiddetli kuraklıkla mücadele devam ediyor. Venedik ve Milano kentleri arasında yer alan ülkenin en büyük gölü Garda'da sular son 70 yılın en düşük seviyesine geriledi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kriz için yeni bir yetkili atadı.

İtalya'nın en büyük gölü kurumaya yüz tuttu: Garda gölündeki su 1953'ten beri en düşük düzeyde - 1

İtalya'nın en büyük ve en derin üçüncü gölü olan Garda'da su son 70 yılın en düşük düzeyine indi. Kuraklık alarm verici boyuta ulaştı. İtalya, Avrupa'da kuraklıkla mücadele eden ülkeler arasında yer alıyor. 

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İtalya'nın en büyük gölü kurumaya yüz tuttu: Garda gölündeki su 1953'ten beri en düşük düzeyde - 2

2022'deki kuraklığın yanı sıra, ülkeye kış aylarında da yeterince yağmur yağmadı. Alp dağlarına yağan kar da yetersiz kaldı.

İtalya'nın en büyük gölü kurumaya yüz tuttu: Garda gölündeki su 1953'ten beri en düşük düzeyde - 3

1953'TEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Sonuç olarak, İtalya'nın kuzeyindeki Garda Gölü'ndeki su seviyesi 1953'ten beri düşük seviyeye geriledi.

İtalya'nın en büyük gölü kurumaya yüz tuttu: Garda gölündeki su 1953'ten beri en düşük düzeyde - 4

İtalya Ulusal Araştırma Enstitüsü'nden Romano Magno, "Geçen yıl su derinliği 90 santimetreydi. Şimdi ise 53 santime düştü. Göl suyu sulama için de kullanılıyor ancak, su ulaşımının devam debilmesi için belli bir seviyenin üzerinde kalması gerekiyor." diye konuştu.

İtalya'nın en büyük gölü kurumaya yüz tuttu: Garda gölündeki su 1953'ten beri en düşük düzeyde - 5

PO NEHRİ'NİN SU SEVİYESİNDE REKOR AZALMA

Diğer taraftan, Po Nehri'nin de su seviyesinde rekor bir azalma var.

İtalya'nın en büyük gölü kurumaya yüz tuttu: Garda gölündeki su 1953'ten beri en düşük düzeyde - 6

650 kilometreyle İtalya'nın en uzun nehri olan ve ülkenin can suyu olarak görülen Po, ülkedeki kuraklık krizinin sembolü haline gelmiş durumda.

İtalya'nın en büyük gölü kurumaya yüz tuttu: Garda gölündeki su 1953'ten beri en düşük düzeyde - 7

Hükümet ise kuraklığa çözüm arıyor. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkedeki su kapasitesinin gözlem altında tutulabilmesi için kontrol mekanızması kurulması talimatı verdi.

İtalya'nın en büyük gölü kurumaya yüz tuttu: Garda gölündeki su 1953'ten beri en düşük düzeyde - 8

Meloni, ülkedki su kriziyle ilgilenmesi için özel bir yetkili de atadı.

İtalya'nın en büyük gölü kurumaya yüz tuttu: Garda gölündeki su 1953'ten beri en düşük düzeyde - 9
İtalya'nın en büyük gölü kurumaya yüz tuttu: Garda gölündeki su 1953'ten beri en düşük düzeyde - 10
İtalya'nın en büyük gölü kurumaya yüz tuttu: Garda gölündeki su 1953'ten beri en düşük düzeyde - 11
İtalya'nın en büyük gölü kurumaya yüz tuttu: Garda gölündeki su 1953'ten beri en düşük düzeyde - 12
İtalya'nın en büyük gölü kurumaya yüz tuttu: Garda gölündeki su 1953'ten beri en düşük düzeyde - 13
İtalya'nın en büyük gölü kurumaya yüz tuttu: Garda gölündeki su 1953'ten beri en düşük düzeyde - 14
İtalya'nın en büyük gölü kurumaya yüz tuttu: Garda gölündeki su 1953'ten beri en düşük düzeyde - 15
İtalya'nın en büyük gölü kurumaya yüz tuttu: Garda gölündeki su 1953'ten beri en düşük düzeyde - 16
İtalya'nın en büyük gölü kurumaya yüz tuttu: Garda gölündeki su 1953'ten beri en düşük düzeyde - 17
İtalya'nın en büyük gölü kurumaya yüz tuttu: Garda gölündeki su 1953'ten beri en düşük düzeyde - 18
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