İtalya'nın en büyük gölü kurumaya yüz tuttu: Garda gölündeki su 1953'ten beri en düşük düzeyde

İtalya Ulusal Araştırma Enstitüsü'nden Romano Magno, "Geçen yıl su derinliği 90 santimetreydi. Şimdi ise 53 santime düştü. Göl suyu sulama için de kullanılıyor ancak, su ulaşımının devam debilmesi için belli bir seviyenin üzerinde kalması gerekiyor." diye konuştu.