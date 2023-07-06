İtalya'nın eski başbakanı Berlusconi'nin vasiyeti açıklandı: 7 milyar dolarlık servet kimlere gitti?

"ÇOK ŞAŞIRDIM"

Marcello Dell'Utri yaptığı açıklamada, Berlusconi'nin vasiyetine çok şaşırdığını dile getirerek, "Noter, bu sabah beni aradığında, bu haber beni şoke etti. Bunu beklemiyordum çünkü bana hiçbir borcu yoktu. Sevgi, bu maddi jest olmadan da bakidir. Onun için her şeyi verdim ve o da benim için her şeyi verdi. Sabahtan bu yana ağlamaktan başka hiçbir şey yapmadım. Bu maddi şeyler için değil aksine o insanın büyüklüğünü gösteren bir jest. Benim için kardeş gibiydi. Birbirimizi 60 yılı aşkın süredir tanıyorduk. Bana her zaman yardım etti. Üniversitedeyken bile bana notlar verirdi." ifadelerini kullandı.