İtalya'nın eski başbakanı Berlusconi'nin vasiyeti açıklandı: 7 milyar dolarlık servet kimlere gitti?
Kronik lösemi teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede 12 Haziran'da hayatını kaybeden İtalya'nın eski başbakanı ve iş insanı Silvio Berlusconi'nin vasiyetnamesinin ayrıntıları belli oldu. Öldüğünde yaklaşık 7 milyar dolarlık bir serveti olan Berlusconi, vasiyetinde nişanlısını ve yol arkadaşlarını da unutmadı.
Berlusconi'nin vasiyeti, ölümünden üç hafta sonra noter tarafından açıklandı. Forbes, Berlusconi'nin öldüğünde net servetinin 6,8 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor. Bu servetin büyük bir kısmı, Berlusconi'nin sahibi olduğu medya şirketleri MediaForEurope ve Finivest ile İtalyan Bankası Banca Mediolanum'dan geliyor.