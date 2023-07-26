İtalya'nın güneyi orman yangınlarına teslim: 4 kişi öldü
İtalya'nın güneydeki bölgelerde çok sayıda noktada çıkan orman yangınlarının doğrudan ve dolaylı etkileri sebebiyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yangın bölgelerinden çok sayıda kişi tahliye edildi. Uçuşlara kapatılan Palermo Havalimanı, sınırlı olarak yeniden hava trafiğine açıldı
Ülkenin güneyindeki bölgelerde çıkan orman yangınları, günlük hayatı olumsuz etkiliyor.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, yangınlardan en çok etkilenen yer olan Sicilya Adası'nda irili ufaklı 86 yangınla mücadele ediliyor.