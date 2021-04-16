İtalya'nın ilk 'Covidsiz' tren seferleri bugün Roma-Milano arasında başlıyor

ntv.com.tr 16.04.2021 - 12:20
İtalya’da ilk olarak Roma ve Milano havaalanları arasında 'Covidsiz' uçuşların gerçekleştirilmesinin ardından bugün de 'Covidsiz' trenler faaliyete geçti.
Roma ve Milano arasındaki yüksek hızlı trenlerin, yalnızca corona virüs testi negatif olan yolcuları ve personeli taşıyacağı bildirildi.
İtalya'nın ilk 'Covidsiz' trenleri, bugünden itibaren Roma ve Milano arasında çalışmaya başlarken yalnızca Covid-19 testi negatif olanların Frecciarossa adı verilen yüksek hızlı servisine binmesine izin verildiği belirtildi.
İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, ilk trenin Roma Termini tren istasyonundan 08.50'de kalkacağı belirtilirken, ikinci trenin ise Milano Centrale tren istasyonundan 18.00'de kalkacağı açıklandı.
Trene bilet almak isteyen kişilerin kalkıştan 48 saat önce Covid-19 testinin negatif çıktığına dair belge ibraz etmesi gerekirken belge ibraz etmeyen yolcu adaylarının tren istasyonlarına kalkıştan 50 dakika önce gelerek Covid testi gerçekleştirmeleri gerektiği bildirildi.
Aşı olanların da trenin kalkışından 48 saat önce Covid-19 testinin negatif çıktığına dair belge ibraz etmesi gerekirken, ibraz etmeyen aşı olmuş kişilerin de tren istasyonunda yeni bir test yaptırması gerektiğinin altı çizildi.
İstasyonda testi pozitif çıkan yolcuların trene binemeyeceği belirtilirken Il Sole 24 Ore gazetesine göre İtalya tren operatörü TrenItalia, trene binemeyen kişilere kupon şeklinde veya nakit para iadesi yoluyla bilet fiyatının yüzde 100'ünün iade edileceği açıklandı.