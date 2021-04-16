İtalya'nın ilk 'Covidsiz' tren seferleri bugün Roma-Milano arasında başlıyor

İtalya’da daha önce faaliyete geçeceği bildirilen 'Covidsiz' tren seferleri bugün başladı. Sadece Covid-19 testi negatif olanların binebileceği belirtilirken tren ilk seferini Roma Termini istasyonundan 08.50'de yaptı. Trene bilet almak isteyen kişilerin kalkıştan 48 saat önce Covid-19 testinin negatif çıktığına dair belge ibraz etmesi gerekirken aynı prosedürün aşı olanlar için de geçerli olduğu belirtildi.

ntv.com.tr 16.04.2021 - 12:20

İtalya'nın ilk 'Covidsiz' tren seferleri bugün Roma-Milano arasında başlıyor - 1

İtalya’da ilk olarak Roma ve Milano havaalanları arasında 'Covidsiz' uçuşların gerçekleştirilmesinin ardından bugün de 'Covidsiz' trenler faaliyete geçti.

İtalya'nın ilk 'Covidsiz' tren seferleri bugün Roma-Milano arasında başlıyor - 2

Roma ve Milano arasındaki yüksek hızlı trenlerin, yalnızca corona virüs testi negatif olan yolcuları ve personeli taşıyacağı bildirildi.

İtalya'nın ilk 'Covidsiz' tren seferleri bugün Roma-Milano arasında başlıyor - 3

İtalya'nın ilk 'Covidsiz' trenleri, bugünden itibaren Roma ve Milano arasında çalışmaya başlarken yalnızca Covid-19 testi negatif olanların Frecciarossa adı verilen yüksek hızlı servisine binmesine izin verildiği belirtildi.

İtalya'nın ilk 'Covidsiz' tren seferleri bugün Roma-Milano arasında başlıyor - 4

İLK SEFER BUGÜN

İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, ilk trenin Roma Termini tren istasyonundan 08.50'de kalkacağı belirtilirken, ikinci trenin ise Milano Centrale tren istasyonundan 18.00'de kalkacağı açıklandı.

İtalya'nın ilk 'Covidsiz' tren seferleri bugün Roma-Milano arasında başlıyor - 5

Trene bilet almak isteyen kişilerin kalkıştan 48 saat önce Covid-19 testinin negatif çıktığına dair belge ibraz etmesi gerekirken belge ibraz etmeyen yolcu adaylarının tren istasyonlarına kalkıştan 50 dakika önce gelerek Covid testi gerçekleştirmeleri gerektiği bildirildi.

İtalya'nın ilk 'Covidsiz' tren seferleri bugün Roma-Milano arasında başlıyor - 6

AŞI OLANLARIN DA TEST İBRAZ ETMESİ GEREKECEK

Aşı olanların da trenin kalkışından 48 saat önce Covid-19 testinin negatif çıktığına dair belge ibraz etmesi gerekirken, ibraz etmeyen aşı olmuş kişilerin de tren istasyonunda yeni bir test yaptırması gerektiğinin altı çizildi.

İtalya'nın ilk 'Covidsiz' tren seferleri bugün Roma-Milano arasında başlıyor - 7

İstasyonda testi pozitif çıkan yolcuların trene binemeyeceği belirtilirken Il Sole 24 Ore gazetesine göre İtalya tren operatörü TrenItalia, trene binemeyen kişilere kupon şeklinde veya nakit para iadesi yoluyla bilet fiyatının yüzde 100'ünün iade edileceği açıklandı.

İtalya'nın ilk 'Covidsiz' tren seferleri bugün Roma-Milano arasında başlıyor - 8
Covidsiz trenlerin ise yüzde 50 yolcu kapasitesinde hizmet vereceği belirtildi.
İtalya'nın ilk 'Covidsiz' tren seferleri bugün Roma-Milano arasında başlıyor - 9

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