İtalya'nın ilk 'Covidsiz' tren seferleri bugün Roma-Milano arasında başlıyor

AŞI OLANLARIN DA TEST İBRAZ ETMESİ GEREKECEK

Aşı olanların da trenin kalkışından 48 saat önce Covid-19 testinin negatif çıktığına dair belge ibraz etmesi gerekirken, ibraz etmeyen aşı olmuş kişilerin de tren istasyonunda yeni bir test yaptırması gerektiğinin altı çizildi.