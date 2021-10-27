İtalya'nın Katanya kentini sel vurdu

İtalya’nın Sicilya adasındaki Katanya kentinde aşırı yağış nedeniyle sel felaketi meydana geldi.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.10.2021 - 06:16

İtalya'nın Katanya kentini sel vurdu - 1
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Etna Yanardağı’ndan Katanya kent merkezindeki Duomo katedraline kadar uzanan ünlü Etnea Caddesi ve bağlantı yollarında yoğun sağanak sebebiyle sel oluştu.
İtalya'nın Katanya kentini sel vurdu - 2
Caddedeki çok sayıda iş yerini ve evi su basarken arabaların da selde sürüklendiği ya da su altında kaldığı kaydedildi
İtalya'nın Katanya kentini sel vurdu - 3
Sağanak sebebiyle Katanya kent merkezinde uzun süreli elektrik kesintilerin yaşandığı belirtildi. Ayrıca Katanya yakınlarındaki Gravina di Catania beldesinde de sel sularına kapılan 53 yaşındaki 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İtalya'nın Katanya kentini sel vurdu - 4
Katanya Belediye Başkanı Salvo Pogliese, halkı evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda uyarırken dükkan ve iş yerlerinin faaliyetlerinin acil durum sebebiyle bu gece yarısına kadar durdurulduğunu bildirdi.
İtalya'nın Katanya kentini sel vurdu - 5
Diğer yandan, kentte eğitim ve öğretime de yarın için bir gün boyunca ara verileceği duyuruldu.
İtalya'nın Katanya kentini sel vurdu - 6
Kentteki olumsuz hava koşulları sebebiyle Katanya Fontanarossa Havaalanı'nda da uçuşların durduğu ve hava ulaşımında aksaklıkların yaşandığı belirtildi.
İtalya'nın Katanya kentini sel vurdu - 7
Katanya ve çevresinde son üç gündür devam eden yoğun yağışlı hava koşullarında farklı noktalarda sel ve su baskını olayları yaşanıyor.
İtalya'nın Katanya kentini sel vurdu - 8
Bölgede önceki gün de bir yaşlı çiftin kaybolduğu ifade edilirken dün 65 yaşındaki bir adamın cesedine ulaşıldığı, karısını ise arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
İtalya'nın Katanya kentini sel vurdu - 9
İtalya'nın Katanya kentini sel vurdu - 10
İtalya'nın Katanya kentini sel vurdu - 11
İtalya'nın Katanya kentini sel vurdu - 12
İtalya'nın Katanya kentini sel vurdu - 13
İtalya'nın Katanya kentini sel vurdu - 14
İtalya'nın Katanya kentini sel vurdu - 15
İtalya'nın Katanya kentini sel vurdu - 16
İtalya'nın Katanya kentini sel vurdu - 17

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