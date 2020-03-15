İtalya'nın Lombardiya bölgesinde yoğun bakımlar doluluk alarmı veriyor (Corona virüste son durum)

Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, "Ne yazık ki sayılar artmaya devam ediyor, daha da kötüleşiyor. Yoğun bakım ünitelerini kullanamayacağımız zamana doğru yaklaşıyoruz çünkü daha fazla yatağımız yok." ifadesini kullandı.

Bölgelerinde temel sıkıntının solunum cihazı eksikliği olduğunun altını çizen Fontana, Milano Fuar Merkezine 500 yataklı bir hastane oluşturulmasının önemli olduğunu, bu sırada diğer hastanelerin yatak kapasitelerinden yararlanılacağını kaydetti.