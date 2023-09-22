İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangını: Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Orman kesimleri bazı yerleşim yerlerinde hasara neden olurken çok sayıda kişi tahliye edildi. Yangınlar nedeniyle adanın doğusunda kırmızı alarm verildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangını: Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 1

İtalyan ANSA ajansının haberinde, Palermo kentinin Brancaccio kesiminde makilik alanda çıkan yangının endişeye yol açtığı, bazı sakinlerin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

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İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangını: Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 2

Özellikle Palermo vilayetine bağlı Altofonte, Gratteri, Gibilrossa, Misilmeri, Piana degli Albanesi, Torretta ve Prizzi beldelerindeki yangınlara müdahalelerin sürdüğü ifade edildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangını: Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 3

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Gratteri'de yangınlar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangını: Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 4

Yangınlara karadan ve havadan yangın söndürme uçaklarıyla ve gönüllülerin yardımıyla müdahale edildiği aktarıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangını: Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 5

İtalya Sivil Savunma Ajansı da Sicilya’daki yangınlar nedeniyle adanın doğusundaki Messina, kuzeydeki Palermo ve batısındaki Trapani'de "kırmızı alarm" verdi.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangını: Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 6

Sicilya'da bu yıl, temmuz ve ağustos aylarında makilik alanlarda çıkan yangınlar, bazı noktalarda yerleşim yerlerini de etkilemiş ve hasara yol açmıştı.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangını: Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 7
İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangını: Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 8
İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangını: Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 9
İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangını: Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 10
İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangını: Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 11
İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangını: Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 12
İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangını: Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 13
İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangını: Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 14
İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangını: Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 15
İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangını: Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor - 16
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