İtalya'nın Sicilya Adası'nda orman yangını: Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor
İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Orman kesimleri bazı yerleşim yerlerinde hasara neden olurken çok sayıda kişi tahliye edildi. Yangınlar nedeniyle adanın doğusunda kırmızı alarm verildi.
İtalyan ANSA ajansının haberinde, Palermo kentinin Brancaccio kesiminde makilik alanda çıkan yangının endişeye yol açtığı, bazı sakinlerin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.