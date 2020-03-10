İtalya'nın ünlü sokaklarında corona virüs ıssızlığı

ntv.com.tr - AFP - Reuters 10.03.2020 - 13:31 | Son Güncelleme : 10.03.2020 - 13:38
İtalya Başbakanı Guiseppe Conte’un ülke çapında acil durum ilan etmesinin ardından bugün ülkenin Aşk Çeşmesi, Panteon, Aziz Petrus Bazilikası, Milano ve Venedik gibi ünlü bölgelerinde sokaklarda polis, asker ve birkaç ziyaretçi dışında dışında kimse kalmadı.
Başbakan Cont , corona virüse karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını ve ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını belirterek, "Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.
Bununla birlikte İtalya’da tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin yine 3 Nisan tarihine kadar kapalı kalacağınıve Birinci Futbol Ligi Serie A dahil bütün spor müsabakalarının da aynı tarihe kadar durduruldu.
Hükümetin corona virüse karşı aldığı olağanüstü önlemleri açıklamasının ardından bu sabah halk marketlere akın etti.