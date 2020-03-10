İtalya'nın ünlü sokaklarında corona virüs ıssızlığı

İtalya'da corona virüs salgını nedeniyle tüm ülkenin karantinaya alınmasının ardından Aşk Çeşmesi, Panteon, Aziz Petrus Bazilikası, Milano ve Venedik gibi simgesel mekanların sokakları daha önce görülmemiş şekilde tenhalaştı, dolaşım hakkının sınırlandırılması nedeniyle halk marketlere akın etti.

ntv.com.tr - AFP - Reuters 10.03.2020 - 13:31 | Son Güncelleme : 10.03.2020 - 13:38

Yeni tip corona virüs (COVID-19) hızla yayılmaya devam ederken, virüsün Avrupa’daki merkezi İtalya bugün tenha sokaklarıyla dikkat çekiyor.
Ülkede şu ana kadar 9 bin 172 kişide corona virüs tespit edilirken, ölü sayısı ise 463'e yükseldi.

İtalya Başbakanı Guiseppe Conte’un  ülke çapında acil durum ilan etmesinin ardından bugün ülkenin Aşk Çeşmesi, Panteon, Aziz Petrus Bazilikası, Milano ve Venedik gibi ünlü bölgelerinde sokaklarda polis, asker ve birkaç ziyaretçi dışında dışında kimse kalmadı.

Başbakan Cont , corona virüse karşı aldıkları önlemleri bütün ülke genelinde uygulayacaklarını ve ülkede serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandırdıklarını belirterek, "Bütün ülkeyi kırmızı bölge ilan ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Ülkede serbest dolaşımı sınırlandıracaklarını belirten Conte  onaylanmış iş veya sağlık nedenleri dışında hiçbir hareket olmayacağını ve toplanma yasağı getirdiğini de ifade etmişti. Buna göre ülkede sadece ordu mensupları, sağlık görevlileri ile hükümet yetkililerinin serbest dolaşım hakkı bulunuyor.

Bununla birlikte İtalya’da tüm ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerin yine 3 Nisan tarihine kadar kapalı kalacağınıve Birinci Futbol Ligi Serie  A dahil bütün spor müsabakalarının da aynı tarihe kadar durduruldu.

HALK MARKETLERE AKIN ETTİ

Hükümetin corona virüse karşı aldığı olağanüstü önlemleri açıklamasının ardından bu sabah halk marketlere akın etti. 

Dışarı çıkmanın sınırlandırılmasıyla endişelenene İtalyanlar, dün geceden u yana uzun kuruklarda bekleyerek yiyecek, içecek ve hijyen malzemeleri satın aldı.
İşte karanti sonrası İtalya'dan kareler...

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