İtalya'nın ünlü sokaklarında corona virüs ıssızlığı

Ülkede şu ana kadar 9 bin 172 kişide corona virüs tespit edilirken, ölü sayısı ise 463'e yükseldi.

İtalya Başbakanı Guiseppe Conte’un ülke çapında acil durum ilan etmesinin ardından bugün ülkenin Aşk Çeşmesi, Panteon, Aziz Petrus Bazilikası, Milano ve Venedik gibi ünlü bölgelerinde sokaklarda polis, asker ve birkaç ziyaretçi dışında dışında kimse kalmadı.

Ülkede serbest dolaşımı sınırlandıracaklarını belirten Conte onaylanmış iş veya sağlık nedenleri dışında hiçbir hareket olmayacağını ve toplanma yasağı getirdiğini de ifade etmişti. Buna göre ülkede sadece ordu mensupları, sağlık görevlileri ile hükümet yetkililerinin serbest dolaşım hakkı bulunuyor.