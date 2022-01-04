İtalya’nın yarısı orta düzeyde Covid-19 riski taşıyor

İtalya’da görülen Covid-19 vakalarında yaşanan artışın ardından ülkenin yarısının orta düzeyli Covid-19 riski altında olduğu açıklandı.

Haberler - İHA - Reuters 04.01.2022 - 13:00

İtalya’nın yarısı orta düzeyde Covid-19 riski taşıyor - 1

’da geçtiğimiz 2020 yılında Covid-19 vakalarındaki bulaşıcılık oranı dört kademeli olarak renklerle belirtilmeye başlanmıştı.

İtalya’nın yarısı orta düzeyde Covid-19 riski taşıyor - 2

Sarı bölge düşük-orta düzeyde virüs bulaşma riskini gösterirken turuncu ve kırmızı bölgeler ise orta ve yüksek riski ifade ediyor.

İtalya’nın yarısı orta düzeyde Covid-19 riski taşıyor - 3

Beyaz bölgedeki alanlar ise bulaşma riskinin düşük olduğunu belirtiyor. Yetkililer, İtalya’da da yaşanan Covis-19 vakalarındaki artışın ardından ülkenin yarısının Orta düzeyli Covid-19 riski taşıdığını açıkladı.

İtalya’nın yarısı orta düzeyde Covid-19 riski taşıyor - 4

İtalya’nın Lombardiya ve Piedmont'un kuzey bölgeleri ile orta İtalya'da Lazio ve güneyde ise Sicilya’nın gün içinde sarıya döndüğü belirtildi.

İtalya’nın yarısı orta düzeyde Covid-19 riski taşıyor - 5

Bu bölgelerin daha sarı bölge olarak açıklanan Liguria, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche ve Calabria, Trento ve Bolzano özerk illeriyle birlikte ülke genelindeki toplam sarı bölge sayısını 11’e yükseltti.

İtalya’nın yarısı orta düzeyde Covid-19 riski taşıyor - 6

Ülkede, sarı renkli olan bölgelerde açık havada ve sinema, tiyatro gibi alanlarda maske takmak zorunluyken, ülkenin geri kalan 10 bölgesinde ise beyaz renk hakim ve bulaşma riski taşımadığı gerekçesiyle kısıtlamalar gevşetilmiş durumda.

İtalya’nın yarısı orta düzeyde Covid-19 riski taşıyor - 7
İtalya’nın yarısı orta düzeyde Covid-19 riski taşıyor - 8

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