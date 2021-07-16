İtalyanlardan Presena buzulunun erimesine karşı muşamba önlemi: Yüzde 70’i korundu

TANESİ 450 DOLAR

Panizza, "Birkaç Avusturya buzulunda da bizimkine benzer buzul örtü sistemleri var, ancak brandaların kapladığı yüzey çok küçük. Avusturya yapımı muşambaların her biri 450 dolara mal oluyor bunları kurması ve kış tekrar gelmeden kaldırılması altışar hafta sürüyor” diye konuştı.