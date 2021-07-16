İtalyanlardan Presena buzulunun erimesine karşı muşamba önlemi: Yüzde 70’i korundu

Dünya insan faaliyetleri ve küresel ısınma nedeniyle zor günler geçirirken, araştırmacılar iklim kriyle mücadele etmenin yollarını arıyor. Bu kapsamda, İtalya'daki uzmanlar ilginç, ancak etkili bir yöntem geliştirdi. Presena buzulunu her yaz, dev bir muşambayla kaplayan bilim insanları, 1993'ten bu yana hacminin üçte birinden fazlasını kaybeden buz dağının yüzde 70'ini kurtarmaya başardı. 2008'den beri devam eden uygıulamada kullanılan muşamba, güneş ışığını yansıtan jeotekstil brandalardan yapıldı.

AFP - Reuters 16.07.2021 - 07:41

İtalyanlardan Presena buzulunun erimesine karşı muşamba önlemi: Yüzde 70’i korundu - 1

Presena buzulu, İtalya’da Val di Sole ve Valle Camonica arasındaki sınırda, Trentino ve Lombardiya bölgeleri arasında yer alıyor. 

İtalyanlardan Presena buzulunun erimesine karşı muşamba önlemi: Yüzde 70’i korundu - 2

Kayak sezonu sona erdiğinde, bilim insanları güneş ışınlarını engelleyen beyaz bir muşamba kullanarak buzuldaki erimeyi durdurmaya çalışıyorlar.

İtalyanlardan Presena buzulunun erimesine karşı muşamba önlemi: Yüzde 70’i korundu - 3

Her yıl buzulu örten Carosello-Tonale şirketinin başkanı Davide Panizza, "Buzul sürekli olarak küçülüyor, bu yüzden mümkün olduğunca fazla bir alanı kaplıyoruz" dedi.

İtalyanlardan Presena buzulunun erimesine karşı muşamba önlemi: Yüzde 70’i korundu - 4

Araştırmacılar, bu kapsamda muşambaları sermek için her yaz, dağdan 30 metre aşağı iniyor ve sıcak havaların alttan kaymamasını sağlamak için onları birbirine dikiyorlar. 

İtalyanlardan Presena buzulunun erimesine karşı muşamba önlemi: Yüzde 70’i korundu - 5

TANESİ 450 DOLAR

Panizza, "Birkaç Avusturya buzulunda da  bizimkine benzer buzul örtü sistemleri var, ancak brandaların kapladığı yüzey çok küçük. Avusturya yapımı muşambaların her biri 450 dolara mal oluyor bunları kurması ve  kış tekrar gelmeden kaldırılması altışar hafta sürüyor” diye konuştı.

İtalyanlardan Presena buzulunun erimesine karşı muşamba önlemi: Yüzde 70’i korundu - 6

"KENDİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

Operasyonu yöneten Franco Del Pero ise, “Eylül ayında muşambaları kaldırdığımızda ve işe yaradıklarını gördüğümüzde kendimizle gurur diyoruz” dedi.

İtalyanlardan Presena buzulunun erimesine karşı muşamba önlemi: Yüzde 70’i korundu - 7

YÜZDE 70'İNİ KORUMAYI BAŞARDILAR

Diğer taraftan, Presena buzulu, küresel ısınma kaynaklı erime nedeniyle 1993'ten beri kütlesinin üçte birini kaybetti. 2008'de başlayan muşamba uygulamasıyla ise buz dağının yüzde 70'i korundu.

Tüm bunların yanı sıra, Presena  beyaz karı pembeye çeviren alglerden de zarar gördü. Ancylonema nordenskioeldii olarak bilinen alg türleri, güneş ışığını emiyor ve ısıyı tuttuğu için buzul erimesini hızlandırıyor.

İtalyanlardan Presena buzulunun erimesine karşı muşamba önlemi: Yüzde 70’i korundu - 8
İtalyanlardan Presena buzulunun erimesine karşı muşamba önlemi: Yüzde 70’i korundu - 9
İtalyanlardan Presena buzulunun erimesine karşı muşamba önlemi: Yüzde 70’i korundu - 10

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