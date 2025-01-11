İtfaiyeciler anlattı: Los Angeles yangınları neden durdurulamıyor?
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrini vuran dev orman yangını, itfaiyecilerin başa çıkmaya hazır olduğu her şeyi hızla geride bıraktı. İtfaiyecilerin yangının etrafında kısa bir kontrol hattı bile oluşturabilmesi 4 gün sürdü. Peki itfaiyeciler, yangınla mücadeleye ilişkin ne söylüyor? Los Angeles yangınlarını durdurmak neden bu kadar zor?
ABD basınına göre Pasifik Palisades'in yukarısındaki tepelerde çıkan yangın en başından beri bir "canavar"dı.
Yangın, yarım saat içinde 150 futbol sahası büyüklüğüne ulaştı ve bir gün sonra Manhattan'dan daha büyük bir alana yayıldı.
İtfaiyecilerin yangının etrafında kısa bir kontrol hattı bile oluşturabilmesi 4 gün sürecekti.
Yine de, Palisades yangını salı sabahı alevlenmeden çok önce, agresif bir yangınla mücadele için hazırlıklar başlamıştı.
Washington Post'un haberine göre Los Angeles İtfaiyesi, Güney Kaliforniya'da tehlikeli derecede şiddetli ve kuru Santa Ana rüzgârları tahminlerine dayanarak, o sabah istasyonlarında hazır tuttuğu 98 itfaiye aracının yanı sıra, çoğu kuzeyde, San Fernando Vadisi'ndeki yüksek riskli bölgelerde olmak üzere çok sayıda ilave itfaiye aracı hazırladı.