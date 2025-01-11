İtfaiyeciler anlattı: Los Angeles yangınları neden durdurulamıyor?

EN FAZLA YÜZDE 10'U KONTROL ALTINA ALINABİLDİ

Sonuçları şimdiden ABD tarihindeki en maliyetli yangınlar dizisi olarak öne çıkıyor.

Yetkililer, bu üzücü olaydan dört gün sonra, ne Palisades Yangını'nın ne de devasa Eaton Yangını'nın yüzde 10'dan fazla kontrol altına alınamadığını belirttiler.

Yetkililerin söylediğine göre bu yangınlar en az 11 kişinin ölümüne ve 34 bin dönümlük alanda binlerce yapının tahrip olmasına neden oldu.

Şehir liderleri, itfaiye yetkilileri ve yangınla mücadele uzmanları bunu, hiçbir ilave yangın söndürme çalışmasının ya da su depolarının önleyemeyeceği bir felaket olarak tanımlıyor.

Normalde Kaliforniya'nın yağışlı mevsiminde tarihi bir rüzgar fırtınası ve hızla gelişen kuraklığın bir araya gelmesi, Los Angeles İtfaiye Şefi Kristin Crowley'nin “Los Angeles tarihindeki en yıkıcı doğal felaketlerden biri” olarak nitelendirdiği yangını körükleyecek kadar aşırı bir hava yarattı.