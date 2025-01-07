"İtiraz edeni bagaja koyuyorlar": Şam'ın moloz yığınına dönmüş mahallesinden hikayeler

"BOYA OLMASAYDI TANIYAMAZDIM"

Khalifa için ise durum farklı; sekiz yıl önce gözaltına alınmış, daha sonra bir esir takasıyla serbest bırakılmış ve Halep kırsalında muhaliflerin elindeki bölgelere taşınmış.

Evini görmek için geri döndüğünde onu bulamamış.

Khalifa, “Geri dönüyorsunuz ve hiçbir şey bulamıyorsunuz, bir moloz yığını olarak buluyorsunuz, bakın, içindeki hiçbir evi tanımlayamıyorsunuz, yaptığım bu boya olmasaydı evimi tanıyamazdım” diye konuştu.