"İtiraz edeni bagaja koyuyorlar": Şam'ın moloz yığınına dönmüş mahallesinden hikayeler
Şam'ın El-Asali mahallesi, Suriye iç savaşı sırasında şiddetli çatışmalara sahne olan bölgelerden biriydi. Esad rejimi güçleri burada ayakta kalan binaları yıktı ve mahalleyi moloz yığınlarına dönüştürdü. Rejimin çöküşü sonrası evlerine dönen mahalle sakinleri, karşılaştıkları manzaraları ve iç savaşta yaşadıklarını anlattı.
Suriye'deki iç savaş sırasında Şam'ın birçok mahallesi bombardıman ve askeri operasyonlarla yerle bir edildi.
El-Asali, Suriye'nin eski Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı güçler ile muhalif gruplar arasında şiddetli çatışmalara sahne olan mahallelerden biriydi.
Ancak askeri operasyonlar sona erdikten sonra işler bununla kalmadı, devrik Esad rejimi güçleri ağır makineli işçiler getirerek ayakta kalan binaları yıktı ve demir parmaklıklarını çalarak mahalleyi moloz yığınlarına dönüştürdü.