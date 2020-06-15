Ivanka Trump, "First Lady" ofisini ele geçirmek istedi

ntv.com.tr 15.06.2020 - 13:39 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 13:51
ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve başdanışmanı olan Ivanka Trump’ın, babasının başkanlığının ilk günlerinde “Fist Lady” ofisinin adını “First Family”(İlk Aile) olarak değiştirmek istediği iddia edildi.
Mary Jordan tarafından yazılan ve gelecek hafta piyasaya çıkacak olan “Anlaşma Sanatı: Melania Trump’ın Anlatılmayan Hikayesi” adlı kitapta, Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki ilk günlerinde eşi ve kızı arasında büyük bir güç çekişmesi olduğu aktarıldı.
Söz konusu kitapta 2016 yılında Hillary Clinton’a karşı başkanlık yarışını kazanan DonalD Trump’ın sonuca çok şaşırdığı ve aile üyelerinin Beyaz Saray’daki çeşitli roller üstlenmek için hemen harekete geçtiği öne sürüldü.
Buna göre Ivanka Trump, oğlu Barron’un okulu nedeniyle bir süre New York’ta kalıp Beyaz Saray’a hemen taşınmayan Melania Trump’ın gelmesinden önce Beyaz Saray’da bir dizi değişiklik gerçekleştirdi.
Kitaptaki en dikkat çekici iddialardan biri ise, Ivanka Trump’ın Melania Trump için hazırlanan First Lady ofisinin adını ve işlevini değiştirmek istemesi.
Buna göre 39 yaşındaki başkanın kızı ofisin adını “First Family” olarak değiştirmeyi ve tüm aile üyelerinin kullanabileceği bir alan olarak tasarlamayı istedi, ancak bu girişimi First Lady tarafından engellendi.
Jordan, kitabında “Melania uzaktayken, Ivanka kırmızı koltuklarında Beyaz Saray’ın elitlerine davetler düzenleyerek özel salonunun keyfini çıkardı. First Lady’nin ofisinde kendi evindeymiş gibi davrandı. Ancak, Melania bundan hoşlanmadı, Barron ile nihayet buraya taşındığında sınırları belirlemek için ofisine çeşitli kapılar ekletti” ifadelerine yer verdi.
Ancak Beyaz Saray sözcüsü Judd Deere, kitabın kurmaca olduğunu ve gerçekleri yansıtmadığını belirterek iddiaları yalanladı.
Business Insider’a konuşan Deere, “Tamamen yanlış. Medya yine Ivanka Trump ile ilgili bilinmeyen kaynaklardan gelen ve doğrulanmamış bilgilerin peşinde koşuyor” dedi.
Öte yandan, daha önce Beyaz Saray’a yakın birçok kaynak Ivanka Trump’ın Beyaz Saray’da baskın bir rol üstlendiğini ve Melania Trump’ın gözlerden uzak bir profil çizmeyi tercih ettiğini aktarmıştı.