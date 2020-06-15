Ivanka Trump, "First Lady" ofisini ele geçirmek istedi

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump hakkında çıkan yeni bir kitapta, Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki ilk günlerinde kızı İvanka ve eşi Melania arasında amansız bir çekişme olduğu aktarıldı. Melania Trump’ın Beyaz Saray’a taşınmadan önce, üvey kızının 'First Lady' ofisini 'First Family' olarak değiştirmek istediği ancak bunun başkanın eşi tarafından engellediği öne sürüldü.

ntv.com.tr 15.06.2020 - 13:39 | Son Güncelleme : 15.06.2020 - 13:51

Ivanka Trump, "First Lady" ofisini ele geçirmek istedi - 1

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve başdanışmanı olan Ivanka Trump’ın, babasının başkanlığının ilk günlerinde “Fist Lady” ofisinin adını “First Family”(İlk Aile) olarak değiştirmek istediği iddia edildi.

Ivanka Trump, "First Lady" ofisini ele geçirmek istedi - 2

EŞİ VE KIZI ARASINDA GÜÇ ÇEKİŞMESİ İDDİASI

Mary Jordan tarafından yazılan ve gelecek hafta piyasaya çıkacak olan “Anlaşma Sanatı: Melania Trump’ın Anlatılmayan Hikayesi” adlı kitapta, Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki ilk günlerinde eşi ve kızı arasında büyük bir güç çekişmesi olduğu aktarıldı. 

Ivanka Trump, "First Lady" ofisini ele geçirmek istedi - 3

Söz konusu kitapta  2016 yılında Hillary Clinton’a karşı başkanlık yarışını kazanan DonalD Trump’ın sonuca çok şaşırdığı ve aile üyelerinin Beyaz Saray’daki çeşitli roller üstlenmek için hemen harekete geçtiği öne sürüldü.

Ivanka Trump, "First Lady" ofisini ele geçirmek istedi - 4

Buna göre Ivanka Trump,  oğlu Barron’un okulu nedeniyle bir süre New York’ta kalıp Beyaz Saray’a hemen taşınmayan Melania Trump’ın gelmesinden önce Beyaz Saray’da bir dizi değişiklik gerçekleştirdi.

Ivanka Trump, "First Lady" ofisini ele geçirmek istedi - 5

OFİSİN ADINI VE İŞLEVİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ

Kitaptaki en dikkat çekici iddialardan biri ise, Ivanka Trump’ın Melania Trump için hazırlanan First Lady ofisinin adını ve işlevini değiştirmek istemesi.

Buna göre 39 yaşındaki başkanın kızı ofisin adını “First Family” olarak değiştirmeyi ve tüm aile üyelerinin kullanabileceği bir alan olarak tasarlamayı istedi, ancak bu girişimi First Lady tarafından engellendi.

Ivanka Trump, "First Lady" ofisini ele geçirmek istedi - 6

SINIRLARINI BELİRLEMEK İÇİN KAPI EKLETTİ

Jordan, kitabında “Melania uzaktayken, Ivanka kırmızı  koltuklarında Beyaz Saray’ın elitlerine davetler düzenleyerek özel salonunun keyfini çıkardı. First Lady’nin ofisinde kendi evindeymiş gibi davrandı. Ancak, Melania bundan hoşlanmadı, Barron ile nihayet buraya taşındığında sınırları belirlemek için ofisine çeşitli kapılar ekletti” ifadelerine yer verdi.

Ivanka Trump, "First Lady" ofisini ele geçirmek istedi - 7

Ancak Beyaz Saray sözcüsü Judd Deere, kitabın kurmaca olduğunu ve gerçekleri yansıtmadığını belirterek iddiaları yalanladı.

Ivanka Trump, "First Lady" ofisini ele geçirmek istedi - 8

Business Insider’a konuşan Deere, “Tamamen yanlış. Medya yine Ivanka Trump ile ilgili bilinmeyen kaynaklardan gelen ve doğrulanmamış bilgilerin peşinde koşuyor” dedi.

Öte yandan, daha önce Beyaz Saray’a yakın birçok kaynak Ivanka Trump’ın Beyaz Saray’da baskın bir rol üstlendiğini ve Melania Trump’ın gözlerden uzak bir profil çizmeyi tercih ettiğini aktarmıştı.

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