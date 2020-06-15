Ivanka Trump, "First Lady" ofisini ele geçirmek istedi

OFİSİN ADINI VE İŞLEVİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ

Kitaptaki en dikkat çekici iddialardan biri ise, Ivanka Trump’ın Melania Trump için hazırlanan First Lady ofisinin adını ve işlevini değiştirmek istemesi.

Buna göre 39 yaşındaki başkanın kızı ofisin adını “First Family” olarak değiştirmeyi ve tüm aile üyelerinin kullanabileceği bir alan olarak tasarlamayı istedi, ancak bu girişimi First Lady tarafından engellendi.