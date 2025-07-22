İyi uyumanıza yardımcı olabilir: Yatmadan 2 saat önce 1 kaşık tüketmek yeter
Vücut sağlığınız için iyi bir gece uykusu şart. Fıstık ezmesi, sağlık açısından birçok fayda sunduğu bilinen bir besin maddesi. Ancak son zamanlarda, bazı uzmanlar ve sosyal medya kullanıcıları, yatmadan önce bir kaşık fıstık ezmesi yemenin uyku kalitesini artırabileceğini öne sürüyor.
DailyMail'de yer alan habere göre; Dr. Kunal Sood, yatmadan önce bir kaşık fıstık ezmesi yemenin uyku kalitesini artırabileceğini iddia etti. Ancak, bilimsel araştırmalar bu iddiayı desteklerken, her birey için uygun olup olmadığı tartışmalı.