İyi uyumanıza yardımcı olabilir: Yatmadan 2 saat önce 1 kaşık tüketmek yeter

Bir TikTok kullanıcısı, "Yatmadan önce bir kaşık fıstık ezmesi yemek, gece boyunca daha iyi uyumama yardımcı oldu" diyerek, kişisel deneyimini paylaştı. Diğer bir kullanıcı ise "Her gece bir dilim ekmek üzerine fıstık ezmesi sürüp yedikten sonra 30 dakika içinde uykuya dalıyorum" şeklinde yorum yaptı.



FISTIK EZMESİNİN DİĞER SAĞLIK YARARLARI



Fıstık ezmesinin, sadece uyku üzerinde değil, genel sağlık üzerinde de olumlu etkileri olduğu biliniyor. Yapılan araştırmalar, düzenli fıstık ezmesi tüketiminin tip 2 diyabet ve kolorektal kanser riskini azaltabileceğini ortaya koymuştu. Bununla birlikte, fıstık ezmesinin içerdiği yağlar ve lifler, sindirim sistemine de iyi gelir.





