İzlanda'da 48 yılın ardından bir ilk: Başbakan da dahil olmak üzere on binlerce kadın iş bırakacak

1975 YILINDAKİ GREV HAKKINDA

Bununla birlikte, 1975 yılındaki grevden farklı olarak yarınki etkinlik kadınların yanı sıra ikili cinsiyete sahip olmayan kişilere de yönelik gerçekleştirilecek. Steingrímsdóttir, "Bunu yapıyoruz çünkü hepimiz aynı sistemle mücadele ediyoruz, hepimiz ataerkinin etkisi altındayız, bu yüzden mücadelemizi birleştirmemiz gerektiğini düşündük." diye konuştu.

1975 İzlanda Kadın Grevi, İzlanda'da tarihi bir toplumsal eylem ve feminizm hareketinin önemli bir dönüm noktasıdır. Bu grev, 24 Ekim 1975 tarihinde gerçekleşti. İzlanda Kadın Derneği (Kvenfélagasamband Íslendinga) tarafından örgütlenen ve desteklenen bir protesto eylemiydi.