İzlanda'da 48 yılın ardından bir ilk: Başbakan da dahil olmak üzere on binlerce kadın iş bırakacak
Cinsiyet eşitliği konusunda küresel bir lider olan İzlanda, tarihinin en büyük ikinci kadın grevini hazırlıyor. Yarın Başbakan Katrín Jakobsdóttir'in da aralarında bulunduğu on binlerce kadın, ülkedeki ücret eşitsizliğine ve cinsel şiddete tepki göstermek için tam gün süreyle iş bırakacak.
İzlanda genelinde, aralarında Başbakan’ın da bulunduğu on binlerce kadın ve yaklaşık yarım asırdır yapılan ilk grev kapsamında yarın iş bırakacak. Organizatörler, katılımcıları arasında balıkçılık sektörü çalışanları, öğretmenler, hemşireler ve Başbakan Katrín Jakobsdóttir'in de bulunduğu kadın grevinin, ülkede süregelen cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğine ve cinsel şiddete dikkat çekmek için toplumu durma noktasına getireceğini umuyor.