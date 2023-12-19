İzlanda'da yanardağ patladı
İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından bir yanardağ metrelerce yüksekliğe lav ve kül püskürtmeye başladı.
İzlanda'nın başkenti Reykjavik yakınlarındaki bir yanardağ aktif hale geçti.
İzlanda'nın başkenti Reykjavik yakınlarındaki bir yanardağ aktif hale geçti.
Patlamadan önce bölgede haftalardır çok sayıda deprem meydana geldi.
Bu nedenle yetkililer, bölgedeki yaklaşık 4 bin kişiyi geçen ay güvenli bölgelere götürdü.
Lavların yükseldiği kırığın yaklaşık 3 buçuk kilometre uzunluğunda olduğu belirtildi.
Polis, bölgeye ikinci bir emre kadar yaklaşılmaması konusunda vatandaşarı uyardı.
Yanardağın püskürttüğü lav ve küller balıkçı kasabası Grindavik ve yakınındaki Mavi Lagün'ü kapattı.