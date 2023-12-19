İzlanda'da yanardağ patladı

İzlanda'da haftalardır süren depremlerin ardından bir yanardağ metrelerce yüksekliğe lav ve kül püskürtmeye başladı.

İzlanda'da yanardağ patladı - 1

İzlanda'nın başkenti Reykjavik yakınlarındaki bir yanardağ aktif hale geçti.

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İzlanda'da yanardağ patladı - 2

Patlamadan önce bölgede haftalardır çok sayıda deprem meydana geldi.

İzlanda'da yanardağ patladı - 3

Bu nedenle yetkililer, bölgedeki yaklaşık 4 bin kişiyi geçen ay güvenli bölgelere götürdü.

İzlanda'da yanardağ patladı - 4

Lavların yükseldiği kırığın yaklaşık 3 buçuk kilometre uzunluğunda olduğu belirtildi.

İzlanda'da yanardağ patladı - 5

Polis, bölgeye ikinci bir emre kadar yaklaşılmaması konusunda vatandaşarı uyardı.

İzlanda'da yanardağ patladı - 6

Yanardağın püskürttüğü lav ve küller balıkçı kasabası Grindavik ve yakınındaki Mavi Lagün'ü kapattı.

İzlanda'da yanardağ patladı - 7
İzlanda'da yanardağ patladı - 8
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